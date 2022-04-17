Второй скандал «Спартака» за два дня! Клуб жёстко зарубился с «Рубином» из-за Соболева

Противостояние «Спартака» с «Рубином» не закончилось на футбольном поле, а продолжилось в соцсетях. Всё началось с послематчевого интервью с Александром Соболевым.
Нападающий красно-белых, получивший приз лучшему игроку матча, остался недоволен стилем игры казанской команды и заявил, что «Спартаку» было тяжело вскрывать «Рубин», «когда десять человек стоят в своей штрафной».
В ответ пресс-служба «Рубина» опубликовала в своём телеграм-канале отрывок из флеш-интервью Соболева, заменив речь игрока криками дельфинов. Казанцы написали: «Мы нашли оригинал этого интервью».
Шутку пресс-службы «Рубина» можно понять. Казанцы подкололи форварда, которого некоторые болельщики и специалисты называют главным «ныряльщиком» в российском футболе и сравнивают с дельфином. Даже сам Соболев пару месяцев назад, говоря на эту тему в интервью, признался, что «нырять» никогда не перестанет.
Между тем в матче с «Рубином» жёлтую карточку за «дайвинг» у спартаковцев получил вовсе не Соболев, а Зелимхан Бакаев, пытавшийся заработать пенальти во втором тайме.
Юмор «Рубина» был на грани фола, но «Спартак» ответил на эту шутку своей – пожалуй, переходящей границу между хорошим троллингом и оскорблением. Красно-белые вспомнили известную фразу главного тренера «Рубина». Только чуть-чуть видоизменили её, написав в своём телеграм-канале:
«Мы нашли оригинал послематчевого интервью Лео Слуцкого: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».
Леонид Слуцкий
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
В интервью после Евро-2016, на котором сборная России не вышла из группы с Англией, Словакией и Уэльсом, Слуцкий с самоиронией вспоминал, как к нему в номер пришла группа игроков, которые в один голос произнесли те самые два слова.
В «Рубине», что интересно, не обиделись на этот пост «Спартака». Клуб не будет обращаться в комитет по этике РФС.
«Каждый по-своему оценит юмор клубов, но устраивать из-за этого разбирательства – это уже перебор»
Потом «Рубин» выложил ещё одно видео в своём телеграм-канале, подписав его: «Что на самом деле было произнесено, когда группа СММщиков зашла к Леониду Слуцкому». На видео – реакция Слуцкого и спортивного директора клуба Олега Яровинского на пост про Соболева. «Очень, очень смешно, да», – говорит главный тренер «Рубина».
Троллинг в соцсетях – привычная история для клубов РПЛ. Достаточно вспомнить, как тот же «Спартак» в прошлом году получил замечание и был оштрафован на 60 тыс. рублей за пост с фразой в адрес ЦСКА «Привет, конюшня, как дела?»
В последние два дня красно-белые превзошли самих себя и поучаствовали сразу в двух скандальных историях. Сначала было высказывание спортивного директора Луки Каттани о том, что он не знает такого клуба, как «Зенит». Эта своеобразная шутка спровоцировала несколько язвительных комментариев с обеих сторон. Теперь же «Спартак» жёстко зарубился с «Рубином».
В материале использованы цитаты «Матч ТВ» и «СЭ».
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