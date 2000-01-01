Царский штрафной Роналду — как это выглядело с трибуны «Олд Траффорд»

76-я минута матча с «Норвичем». Счёт 2:2. «МЮ» получает право на штрафной. У мяча Хуан Мата, но кое-кто уже в фирменной стойке

В последний раз Криштиану забивал со штрафного ещё в 2020 году за «Ювентус». ►►