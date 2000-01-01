Царский штрафной Роналду — как это выглядело с трибуны «Олд Траффорд». Видео
Хет-трик Криштиану заставил сойти с ума и партнёров (посмотрите на Дало!), и трибуны легендарного стадиона. ►►
76-я минута матча с «Норвичем». Счёт 2:2. «МЮ» получает право на штрафной. У мяча Хуан Мата, но кое-кто уже в фирменной стойке
В последний раз Криштиану забивал со штрафного ещё в 2020 году за «Ювентус». ►►
Бум! И все сошли с ума
Что было дальше — смотрите на следующем слайде! Видео из соцсетей «Манчестер Юнайтед». ►►
Как вообще прошёл матч? Читайте в нашем материале — нажмите на эту ссылку, чтобы перейти
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему надеется только на подвиги Роналду.
Царский штрафной Роналду — как это выглядело с трибуны «Олд Траффорд»
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