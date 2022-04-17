Игра в Сочи – космос! «Локо» едва отбился в первом тайме и чуть не победил на 98-й минуте

К 30-й минуте матча с «Сочи» на «Локомотив» было больно смотреть. Команда Владимира Федотова уничтожала оборону гостей быстрыми и умными передачами, Мампасси и Едвай постоянно терялись и мечтали лишь выбить мяч куда подальше. Впечатляет и статистика – 10 ударов за 45 минут, больше половины – в створ. Очень тяжёлое возвращение для Гильерме после почти полугодовой паузы. Москвичам повезло, что дело к тому моменту ограничилось только одним мячом.

Новый рекорд Изидора

«Локомотив» в первой части тайма с трудом выходил в атаку. Сочинцы грамотно закрывали зоны, поэтому Керк, Кухта и Изидор оказались отрезаны от остальных. Первый гол получился закономерным – сначала Гильерме потащил удар Кассьерры, но не справился с добиваем Маргасова. Дальше – новые атаки: спасал вратарь, мяч проходил рядом со штангой, но «Локо» держался. Два раза судью матча Василия Казарцева даже приглашали смотреть видеоповторы с потенциальными пенальти в сторону москвичей. Но арбитр работал грамотно и явно был готов поставить только стопроцентный фол.

Только во второй части тайма «Локомотив» пришёл в себя и стал выходить в атаку – в одной из первых ошибся Цаллагов. Он неудачно подставил ногу после передачи на Кухту. А чех очень грамотно подставился и заработал очевидный пенальти. У мяча оказался Изидор. Он продолжил свою уникальную серию голов в каждом матче. Француз пробил в левый угол и забил шестой мяч в шести играх. Такого количество результативных действий подряд не было ни у кого за всю историю РПЛ.

После этого сочинцы сбавили темп. И уже не могли атаковать так агрессивно. «Локомотив» также освоился. Поэтому пошла более-менее равная игра. Но всё равно не покидало ощущение, что сочинцы могут вновь включиться по максимуму и создать проблемы. Очевидного момента для этого не представилось, зато хозяева забили с углового. Отличный пас Нобоа замкнул Родриго. Уже к свистку на перерыв он упадёт на газон от боли, и появятся сомнения, а сможет ли он выйти на второй тайм.

Два удаления и снова VAR

Сразу после начала второго тайма «Сочи» вновь мог забивать. Кассьерра вылетел один на один и Гильерме и пытался перебросить вратаря. Но тот потащил удар и не позволил закончить матч слишком быстро. Практически в ответной атаке «Локо» ответил – причём гол получился отчасти случайным. У Рыбуса не вышел навес, все расслабились, но вторая попытка получилась точно на голову Изидору – седьмой гол в шести матчах.

Вряд ли это устраивало сочинцев. Но вместо новых голов все едва не увидели драку. Кухта вне игрового эпизода наступил коленом на грудь тому самому Родриго, который всё-таки вышел на второй тайм. Тот ответил, а Казарцев сразу пошёл на очень долгий просмотр повтора. Судья стоял у монитора почти пять минут и никак не мог принять верное решение. В итоге принял максимально мудрое – удалил обоих. Для «Локо» это, кстати, уже восьмая красная в сезоне – абсолютный рекорд. И 79 жёлтых. С эмоциями там явно не всё в норме.

Думаете, команды после этого успокоились? Разве что на 10 минут. В концовке соперники совсем забыли о дисциплине и летели друг на друга, не особо думая об обороне. Сначала забил Нобоа, но видеоарбитры нашли микроофсайд во время атаки. Дальше Казарцев добавил 9 минут, и в самой концовке стопроцентный шанс имел Рыбчинский. Он бил в ворота, где уже не было Джанаева. Но голову подставил Дркушич.

Таких эмоций на «Фиште» явно не было давно. Заур Хапов досматривал матч чуть ли не на коленях – так волновался. Победить могли обе команды, хоть и по первому тайму этого явно больше заслуживал «Сочи». Но в итоге получился результат, который не устроил никого.