Спасение года в России! Тренер «Локо» в отчаянии упал на колени. Видео

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Сочи» и «Локомотив» подарили болельщикам настоящий праздник с обилием забитых мячей, двумя удалениями, реализованным пенальти и отменённым голом. Для полноты картины не хватало одного – какого-нибудь суперспасения. На восьмой добавленной минуте, когда на табло горело 2:2, команды исправили это упущение.

Дело было так. Дмитрий Живоглядов убрал на замахе Артёма Макарчука и, сократив расстояние до ворот, выполнил передачу на Дмитрия Рыбчинского, который пробил в одно касание. Но не забил! В воротах уже не было Сослана Джанаева, зато оказался защитник «Сочи» Ванья Дркушич. Он-то и спас сочинскую команду, отбив мяч головой с ленточки.

Вот как это было.

В то время как скамейка «Сочи» ликовала, тренер «Локомотива» Заур Хапов стоял на коленях в своей технической зоне. Кто-кто, а легионеры «Сочи» не зря остались в России – Кассьерра забивает, Нобоа ассистирует, а Дркушич спасает! Благодаря этому сейву клуб Федотова сокращает отставание от ЦСКА в турнирной таблице до одного очка.