«Динамо» — единственный конкурент «Зенита» за золото. В чём феномен весенней стабильности?

Ещё месяц назад игроки одного московского клуба заявили, что готовы бороться с «Зенитом» за чемпионство. Для этого было всё: мощное усиление, победы и большие амбиции. Но теперь осталось только то самое усиление, которое перестало давать результат. ЦСКА уже отстаёт от Питера на одиннадцать очков. Такое за пять туров не отыгрывается.

Есть и другой образ конкурента – «Динамо». Аккуратные заявления в декабре о возможной битве за титул и почти полная тишина весной – команда берёт очки, но даже главный тренер молчит про чемпионство. Хотя интрига жива. У Петербурга всего +3. И такой расклад точно усиливает давление в обе стороны.

Весна этого года показала – «Динамо» продолжает учиться. И шагать в сторону прогресса. Ведь как было год назад? Команда неудачно выступила в двух фазах сезона – три поражения перед зимней паузой – из-за чего динамовцы вылетели из зоны еврокубков. А весной – неудачный матч со «Спартаком», проигрыш «Химкам» и пара ничьих. Естественно, эта нестабильность не позволила зацепиться даже за Лигу конференций, хотя болельщики этого очень ждали. Разочарование оказалось большим, но тренер и спортивный блок точно понимали – это этап большого пути.

«Конечно, мы расстроены и разочарованы, – говорил в конце прошлого сезона Шварц. – Но у нас молодая команда, пока она не всегда может показать стабильный футбол. У нас есть потенциал для развития, ресурс двигаться вперед. Доволен тем, как пропагандируемые нами принципы реализуются в матчах. Мы должны двигаться дальше в этом направлении.

Рад, что завершили чемпионат с 50 очками – больше — 52 — удавалось набрать только раз за последние 10-11 лет. Мы заложили хороший фундамент, который можем использовать для себя».

Сандро Шварц Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

И в этом сезоне «Динамо» обрело ту самую стабильность. Неспроста у команды уже 52 очка. Да, проблемы существовали – травмы, сложности в играх с аутсайдерами, четыре мяча от «Зенита». В то же время появились новые лидеры – чего стоит только прогресс Шиманьского, который осенью стал одним из открытий сезона. Однако Шварц ни разу не позволил себе говорить о конкретных целях – например, о первом месте. Тренер точно знает, как это тяжело.

Главное, что случилось весной – сохранение результата. Пока только одна ничья и одно поражение. Кстати, от «Спартака» — год назад та неудача их явно надломила. Сейчас с психологией стало лучше – приход опытного Смолова, который сразу стал забивать и превратился не только в необходимого центрфорварда, но и в ментального лидера. Также «Динамо» сохранило почти всех легионеров. Не играет только защитник Иван Ордец, хоть формально и остаётся в команде.

Важный элемент после рестарта – судейские решения вкупе с везением. Все помнят специфический пенальти в матче с «Краснодаром» после которого арбитров отстранили до конца сезона Или отсутствие лидеров «Ахмата» в недавнем матче: Уткин и Швец пропускали игру из-за четвёртой жёлтой, а Бериша — из-за травмы. Потеря последнего, учитывая, какую скорость он даёт атаке команды, сказывалась не в их пользу. Поэтому игры впереди у гостей почти не было. Интересна реакция после матча – ощущение, что грозненцам проиграть «Динамо» было приятнее, чем «Зениту». Владислав Карапузов пожелал именно москвичам чемпионства. А главный тренер Андрей Талалаев расхваливал Смолова, называя его своим воспитанником.

Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Всё эти факторы помогают «Динамо» держаться. Но уже в следующем туре – матч с ЦСКА. Если команда Шварца победит – не останется сомнений в сохранении интриги. И борьбы за титул до последнего тура. А если проиграет – трофей можно готовить к транспортировке в Петербург.