Как хорошо вы знаете историю «Спартака»? Тест

Футбольные историки расходятся в вопросе точной даты рождения московского «Спартака»: одни настаивают на 1922 годе, другие — на 1935-м. Клуб предлагает считать точкой отсчёта первую игру команды под названием МКС («Московский клуб спорта») с земляками из ЗКС («Замоскворецкий клуб спорта»). Согласно «официальной» версии, именно сегодня он и отмечает 100-летний юбилей. По такому случаю предлагаем вам проверить себя на знание истории «народной команды» России. Вашему вниманию десяток вопросов, посвящённых основным вехам и главным героям «Спартака». Отвечайте (чур без «Википедии»!) и оставляйте свои результаты в комментариях.

Поехали!