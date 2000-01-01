Огненная неделя Карима Бензема: принёс «Реалу» две победы и побил несколько рекордов
Кажется, Карим разогнался не на шутку.
Вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов
Чуду «Челси» не суждено было случиться: лондонцы уже поверили, что смогут выйти в следующий раунд, но гол Бензема разрушил их планы.
На выходных оказалась повержена «Севилья»
На выходных Карим продолжил феерить в Ла Лиге. Волевая победа в матче с «Севильей» (3:2) случилась во многом благодаря Бензема.
Карим научил фанатов ждать до конца
Оба мяча на прошлой неделе Бензема забил после 90-й минуты: в ворота «Челси» — в овертайме, в ворота «Севильи» — в компенсированное время.
39 матчей — 39 голов
На счету Бензема уже 39 голов в этом сезоне: 25 — в чемпионате Испании, ещё 12 — в Лиге чемпионов и два — в Суперкубке Испании.
40+ голов за клуб и сборную
Впервые в карьере Бензема покорилась планка в 40+ голов за сезон: ещё пять мячей Карим забил за сборную Франции.
Личный рекорд по голам в Ла Лиге
25 мячей в чемпионате Испании — это ещё и личный рекорд Карима: раньше столько за сезон он не забивал. Может и улучшить этот показатель!
11 победных голов в сезоне
«Фактор Бензема» в этом сезоне становится решающим: когда команде крайне необходим победный мяч, Карим его забивает.
В погоне за Раулем
Благодаря своей результативности Бензема вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории «Реала», обогнав великого Альфредо Ди Стефано. И Карим уже приближается ко второму месту: до Рауля — всего шесть мячей.
Бензема — главный претендент на «Золотой мяч»
Пока Левандовски с «Баварией» вылетает из ЛЧ от «Вильярреала», а Месси буксует с «ПСЖ», Бензема выходит на поле и доказывает, что достоин личной награды.
Бензема приблизился к «Золотому мячу». Потрясающая неделя голов и рекордов от француза!
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