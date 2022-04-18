«Расскажете, почему продали Изидора?» Реакция Франции на игру форварда, покорившего Россию

Вильсон Изидор – главный бомбардир весенней части РПЛ. Да, у игрока «Локомотива» есть конкуренты, но у Юсуфа Языджи голевая серия прервалась в этом туре, да и Юри Алберто из «Зенита» пока делает это чуть реже. Зато Изидор – образец стабильности. Несмотря на плохую игру «Локо», семь голов игрока в шести матчах пока оставляют команду в борьбе за медали.

Вильсон пришёл в «Локомотив» со скамейки «Монако». У него было только четыре выхода на замену в чемпионате весной. Зато в прошлом сезоне он зажигал в третьем французском дивизионе и забивал также много – 15 мячей в 29 играх.

«В «Монако» он пришёл одновременно с Софианом Диопом, но впереди у него было слишком много конкурентов – Фалькао, Карлос Винисиус, Йоветич, Слимани, Бен-Йеддер, Фолланд и Боадю, – рассказал «Чемпионату» журналист издания Footmercato Аурелиен Македо. – Поскольку даже количественно это очень много игроков, а позиция центрфорварда никогда не была большой проблемой для команды, у Изидора не было шанса проявить себя».

Вильсон Изидор Фото: Getty Images

Но как во Франции отнеслись к нынешним успехам игрока? Судя по всему, пока сдержанно. Хотя он явно вызвал интерес у особенно внимательных фанов «Монако», которые теперь жалеют, что клуб продал форварда. Под недавним сообщением о совместном комментировании матча с болельщиками, один из пользователей написал: «Вы расскажете нам, почему продали Изидора?». Этот пост стал одним из самых популярных в ветке.

Не забывают о нападающем и другие:



«Только что Изидор дважды забил за «Локомотив». Всего у него 7 голов с начала сезона в 6 матчах подряд. Это рекорд для клуба. А сам игрок явно на седьмом небе от счастья», – пишет один из пользователей.

«Он забивает в каждой игре с момента возобновления футбола в России. Я люблю «Монако», и на месте руководства мне было бы жаль упустить такой талант», – добавляет другой.

Конечно, о массовой критике клуба за продажу игрока пока речи не идёт. Скорее, это разовые посты, однако, если игрок продолжит в том же духе, наверняка о нём узнает ещё больше людей.

Аурелиен Македо французский журналист «Российский чемпионат не очень популярен во Франции, а Изидор не имеет такого внимания, как Кабелла, Малком или Вальбуэна в своё время. На нашем сайте мы сделали статью, некоторые написали то же самое, но особого внимания к выступлению Изидора нет».

А вот отрывок из этого материала: «Изидор продолжает забивать в адском темпе. Нападающий в отличной форме и огорчает вратарей в каждом матче. Открывания, скорость, быстрые решения – всё есть. Сейчас его карьера идёт просто идеально. Хотя ещё недавно он почти не вставал со скамейки «Монако». Этот переход явно пошёл ему в плюс. Он покорил «Локомотив», от него в восторге партнёры и тренер».

Совсем недавно несколько предложений об игроке написали и в ведущем французском издании L'Équipe в материале о французах в других чемпионатах. Он попал в символическую сборную недели. Там привели статистические факты и порадовались за Изидора.



«Его путь напоминает мне карьеру Жан-Филиппа Матета, который сейчас играет в «Кристал Пэлас». Парня купил «Лион» и также отдавал в аренду в низшие дивизионы, – продолжает Македо, – там он проявлял себя, но так и не смог закрепиться в основной команде. И уехал за границу, где неплохо себя реализует. Если Изидор добьётся подобного, для него это будет не так уж и плохо. Я не знаю, думает ли он сейчас о возвращении во Францию. Полагаю, он должен быть доволен тем, что с ним сейчас происходит. Но если санкции сохранятся, ему будет сложно остаться на долгое время. Его результативность может привлечь некоторые французские клубы, однако пока рано думать о трансфере».