Лидер «МЮ» попал в мощную аварию
Бруну Фернандеш угодил в неприятную историю перед важнейшим матчем. На две машины ценой в € 180 тыс. теперь жалко смотреть!
Инцидент произошёл утром сегодня, 18 апреля. Авто Фернандеша, в котором также были пассажиры, врезалось в другую машину.
Фернандеш был за рулём своего Porsche. Португальцу ещё повезло!
А вот машина второго участника ДТП пострадала сильнее. Volkswagen улетел в забор. Придётся ремонтировать!
Porsche Фернандеша стоит примерно £ 94 тыс. (более € 113 тыс.). Volkswagen оценивается приблизительно в £ 60 тыс. (€ 72,4 тыс.). Итого пострадали два авто на более чем £ 150 тыс. (€ 180 тыс.).
К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал. Более того, Фернандеш в этот же день участвовал в тренировке наряду с остальными игроками «МЮ».
История неприятная, но тот факт, что Фернандеш избежал травм, — отличная новость для «МЮ». Уже завтра, 19 апреля, команда сыграет с «Ливерпулем». Без Бруну было бы тяжко!
Лидер «МЮ» попал в мощную аварию! На две машины ценой в € 180 тыс. теперь жалко смотреть
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