«Казарцев решил устроить шоу — показать, что самый крутой». Обзор судейства 25-го тура РПЛ

Прошедший 25-й тур РПЛ снова запомнился яркими судейскими решениями. До скандалов, как после матчей «Спартака» и «Локо» или «Ростова» и «Рубина», в этот раз не дошло. Но и совсем тихим уик-энд не получился – например, в ЭСК собирается обратиться руководство «Сочи» (матч с «Локо» получился шумным), спорные решения были и в игре «Арсенала». Специально для «Чемпионата» судейство каждого матча тура разобрал арбитр Игорь Федотов.

Слово Федотову:

«Динамо» — «Ахмат» — 2:0

В поле работал Иванов, на VAR – Безбородов. Хорошая работа, одна из лучших в туре. Но по качеству его работы вопрос у меня есть – он касается жёлтой карточки Моро. Игрок «Ахмата» усиливал впечатление: было лёгкое касание ладонью уха, потом Моро положил руку сопернику на плечо – и именно это было главным, после чего игрок «Ахмата» красиво схватился за лицо. Жёлтую карточку показывать не следовало, поэтому оценка 8,3.

«Уфа» — ЦСКА — 1:1

На 15-й минуте Турбин правильно продолжил игру. Не знаю, видел ли он момент, думаю, что, скорее всего, нет, но Бобровский, который работал на VAR, позвал Фёдора просмотреть эпизод с Агаларовым. Турбин правильно не назначил 11-метровый: да, мяч попал в руку Гамиду, но рука была в естественном положении, движения к мячу он не делал, расстояние – близкое, да и сам игрок испугался и отворачивался от мяча.

А вот на 77-й минуте Турбин разочаровал. Братаны Березуцкие наехали на судью, матерились, а ему всё равно. Мог бы хотя бы одному из них показать жёлтую карточку. Из-за этого оценка 8,3.

Разгневанные братья Березуцкие Фото: pfc-cska.com

«Зенит» — «Урал» — 3:1

Момент с пенальти в ворота «Урала» простой, решение верное: Кузьмичёв попал локтем Сергееву в лицо, тут ещё и жёлтая карточка должна быть. Почему Мешков не заметил нарушение сам? Судьям, видимо, сказали не замечать такие эпизоды, чтобы показать важность VAR. 11-метровый-то очевидный.

Вообще судейство Мешкова в матче «Зенита» и «Урала» – это катастрофа. В моменте с фолом Кузяева его звали посмотреть, что Далер фолил на красную. Но он посчитал, что это жёлтая, хотя я не понимаю, как так можно?! Он в матче «Арсенала» и «Ахмата» за такой же фол удалил игрока, чем отличается Кузяев – цветом футболки? А на 60-й минуте надо было назначать пенальти в ворота «Урала» и удалять защитника «Урала» за лишение явной возможности забить гол. Можно и про серьёзное нарушение правил говорить – он же въехал Сергееву коленом в голову. Как этого можно не увидеть и не удалить? Также на 93-й минуте он не показал карточку Мамину, когда тот выставлял руку, в которую в итоге и попал мяч. Мешков вообще продолжил игру, даже нарушения не увидел. Видимо, к этому моменту совсем поплыл. Оценка 6,3.

«Спартак» — «Рубин» — 1:1

В поле работал Кукуян, на VAR – Левников. Добротный матч для судьи, от него такой работы и ждут. Здорово разобрался с симуляцией Бакаева на 53-й минуте, всё остальные претензии во время игры просто глупые. Оценка 8.4.

«Арсенал» — «Ростов» — 1:2

Кукуляк хорошо разобрался с VAR, где работал Москалёв, на 10-й минуте. На повторе видно, что нога защитника хозяев была ближе к воротам, чем у Комличенко. А вот на 13-й минуте следовало назначить пенальти в ворота «Арсенала» и показать жёлтую карточку Кангва: он не успевал за Ланговичем, толкнул его локтем. Это срыв перспективной атаки, но Кукуляк почему-то продолжил игру.

Отдельно надо сказать об игре Костадинова. Имея жёлтую карточку, он выставил руку и попал сопернику по лицу. Если для Кукуляка это фол – а он назначил штрафной — то следовало показать вторую жёлтую. Но он удалять его не стал. На 73-й минуте Костадинов опять напрашивался на удаление – сбил соперника, который прокинул мяч в штрафную, но и тут Кукуляк ограничился штрафным. Это очень странно.

Эпизод матча «Арсенал» — «Ростов» Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Что касается гола на 87-й минуте, то я не согласен с теми, кто считает, что его нельзя было засчитывать из-за фола в атаке. VAR мог вмешаться, если бы гол был забит незамедлительно, буквально через пару касаний. Но тут был фол, потом мяч пошёл назад, дальше было три или четыре касания, потом фланговая подача и борьба в штрафной с рикошетами. Это слишком большой промежуток времени, чтобы считать, что фол был в атаке. Оценка 7,3.

«Сочи» — «Локомотив» — 2:2

Этот матч – шоу имени Казарцева. На второй минуте он решил поднять планку единоборств, но такое решение объяснить просто невозможно. Мампасси толкал соперника в спину, хотя тот прокидывал мяч в сторону штрафной, это можно было даже расценить как срыв перспективной атаки, он же умышленно толкал соперника в спину. Но для Казарцева это даже не нарушение.

Играют «Сочи» и «Локомотив» Фото: fclm.ru

Что касается пятой минуты, то по тем повторам, что нам показали, я не возьмусь судить, где был фол на Бека-Бека. На 24-й минуте Безбородов вмешался в эпизод с падением Кассьерры в штрафной «Локо». Казарцев оставил своё решение в силе – и я, пожалуй, с ним соглашусь. Исходя из современных трактовок, должна быть возможность убрал ногу, скорость, может, прыжок – тогда можно говорить о пенальти. Здесь же у Бека-Бека левая нога стоит на газоне, правой он тянется, плюс игроки были очень близко друг к другу – возможности убрать ногу у него не было. Для меня это не 11-метровый удар. На 35-й минуте 11-метровый назначен верно – защитник «Сочи» совершил фол по неосторожности, это верно назначенный пенальти без показа карточки.

Теперь главный эпизод матча, который случился на 54-й минуте. В начале было единоборство Кухты с Родригао, за которым Казарцев наблюдал с 16 метров. Надо было сместиться, увидеть фол Кухты, и всё бы закончилось. Но Казарцев решил устроить шоу – показать, что он самый крутой. В итоге, не разобравшись в эпизоде, он просто дал каждому по красной карточке. А по факту игрок «Локо» должен был получать только жёлтую – там не было агрессии или серьёзного нарушения правил, не было додавливания. Что касается удара Родригао по бедру – то да, здесь красная по делу. Но Казарцеву это до лампочки, он просто решил выгнать обоих, потому что так проще.

Что касается падение Жоаозиньо в штрафной «Локо» на 86-й минуте, то тут Казарцев разобрался – игрок «Сочи» наступил защитнику на ногу и упал сам. Гол в ворота гостей на 88-й тоже отменён правильно, Нобоа проталкивал мяч, а Жоаозиньо за линию офсайда не вышел. Оценка 7,8.

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 2:0

Карасёв провёл хороший матч, но на 14-й минуте был эпизод, который вызывал вопросы. Игрок хозяев убегал к воротам, а соперник выставил руку и попал ему по лицу. Карасёв должен был показывать жёлтую карточку, но он отвёл игрока гостей в сторону и долго с ним разговаривал. Решение понятное, но вообще этот фол заслуживал большего наказания, чем просто нравоучения.

Также отмечу, что Карасёв правильно показал карточку Кривцову по совокупности эпизодов. Он постоянно пытался как-то сорвать, мелко фолил – и за систему получил наказание. Оценка 8,3.

«Нижний Новгород» — «Химки» — 0:0

Чистяков провёл спокойный матч, отметить особо нечего – пусть продолжает в том же духе. Артём, продолжай креститься, как ты сделал это после матча, говори спасибо VAR и надейся, что тебя и дальше пронесёт. Оценка 8,4.