Тен Хаг — новый тренер «Манчестер Юнайтед». Вернёт ли ученик Гвардиолы былое величие клубу

Почему его сравнивают с Фергюсоном и зачем он заставлял игроков надевать одинаковые носки?

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед», как ожидается, станет Эрик тен Хаг из «Аякса». По информации главного инсайдера Англии Дэвида Орнштейна, «красные дьяволы» достигли устной договоренности с коучем амстердамцев, и об этом будет объявлено уже на этой неделе.

17 апреля со своим инсайдом вышел Фабрицио Романо. Соглашение между «МЮ» и тренером есть. В штаб должен войти его помощник Митчелл ван дер Гааг. «Юнайтед» и «Аякс» обсуждают сумму выкупа в € 2 млн, и от этого зависит, когда о назначении будет объявлено официально.

Тен Хага отправляли на повышение с сезона-2018/2019, когда «аяксиды» вынесли «Реал» и «Ювентус» на пути к полуфиналу Лиги чемпионов, но Эрик окажется в топ-клубе лишь три года спустя. Рассказываем, что он за человек и тренер и получится ли у «Манчестер Юнайтед» найти себя — и Того-Самого-Преемника-Ферги?

Откуда взялся Эрик тен Хаг?

Эрик тен Хаг родом из небольшого нидерландского городка Олдензал у границы с Германией. Это тихое местечко, где люди живут размеренно, а шанс попасть под колеса машины ниже, чем быть сбитым велосипедистом. Тренер до сих пор называет это место родным и регулярно возвращается сюда из Амстердама, когда позволяет график, чтобы отвлечься от постоянного давления, связанного с работой в главном клубе страны. Умиротворяющая атмосфера Олдензала пригодится ему в ближайшие месяцы.

Тен Хаг начал футбольную карьеру в клубе «Бонбойз» в соседнем Хаксбергене и с ранних лет действовал на нервы местным коучам детских команд. «Он слишком много болтал и всегда знал всё лучше других, особенно о футболе. Иногда тренеру приходилось говорить ему: «Окей, Эрик, хватит», – рассказал The Athletic Леон тен Вурде, друг тен Хага – с ним они дружат уже на протяжении 47 лет.

С возрастом привычка перечить всем и каждому никуда не делась. Один из работавших с юным Эриком тренеров отстранил его на несколько игр за слишком частые споры.

Эрик тен Хаг — игрок «Твенте» Фото: Getty Images

Семейство тен Хагов владеет самым большим бизнесом региона в сфере недвижимости и финансовых услуг, но Эрика с детства учили добиваться всего самостоятельно. В 12-13 лет он перешел из «Бонбойз» в филиал академии «Твенте», куда ему приходилось гонять на велике. Двухколесный транспорт достался ему не просто так. Младший тен Хаг попросил о байке родителей, а мать ответила: «Окей, и как ты собираешься его оплатить?». Эрику пришлось отрабатывать нужную сумму.

Учился у Стива Макларена

Голландец закончил с футболом в 32 года и сразу устроился тренировать в системе «Твенте», где он провёл три отрезка игровой карьеры. Тен Хаг кропотливо поднимался по командам разных возрастных групп, пока не добрался до роли ассистента коуча первой команды. В 2008 году в клуб пришел Стив Макларен, экс-тренер сборной Англии.

Через день после назначения Макларен прибыл на тренировочный сбор, познакомился с новым ассистентом и выпал от уровня подготовки Эрика: «Он притащил огромную папку, где были распланированы все шесть недель предсезонки. Каждая минута каждого дня была расписана, от перерывов на водопой до заминки и индивидуальных упражнений. Я никогда не видел ничего подобного ни до, ни после».

Помешательство на деталях часто всплывает в показаниях людей, с которыми тен Хаг сталкивался по ходу карьеры. Один из игроков вспомнил, что Эрик заставлял всю команду выходить на тренировки в одинаковых носках. Однажды он остановил занятие, чтобы объяснить, почему манишки разного цвета нужно складывать в две отдельные стопки, а не скидывать в одну кучу.

«Аякс» обыгрывает «Реал» в Лиге чемпионов, 2019 год Фото: Getty Images

Кажется, «Манчестер Юнайтед» нанимает робота. В марте 2019 «Аякс» вынес «Реал» со счетом 4:1 и прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в самолете из Мадрида в Амстердам тен Хаг не праздновал победу, а смотрел нарезки игровых действий клуба «Фортуна» Ситтард, с которым «аяксидам» предстояло сыграть на выходных. Амстердамцы выиграли — 4:0.

Макларен отметил, что доскональный анализ Эрика с началом сезона становился еще интенсивнее.

Стив Макларен тренер, работал с тен Хагом в «Твенте» «Он продумывал матчи до малейшей детали – как мы будем прессинговать, перемещать мяч. Я думал, что неплохо разбираюсь в футболе, но по сравнению с ним я был полным профаном. Он видел вещи, которые не видел никто, включая меня, а его изменения в план игры… Я работал с сэром Алексом и часто не понимал его замены, но они всегда работали. С Эриком то же самое».

Все решения в карьере тен Хаг принимал с целью стать лучше и узнать об игре больше. В 2012-м он впервые решился возглавить взрослую команду самостоятельно и подписал контракт с «Гоу Эхед Иглс» из второго дивизиона Нидерландов. Клуб не выступал в Эредивизии с 1996 года, но Эрик вывел их в элиту в первом и единственном сезоне. Все истории того периода тоже связаны с фанатичным подходом тренера к делу.

В то время капитаном команды был Марникс Колдер, футболист с первых дней совместной работы понял – всё очень серьёзно. По ходу предсезонки он зашёл к коучу и попросил отгул на предстоящую тренировку по личным причинам, намекнув, что занятие не так уж важно. «Он поднял палец и сказал: «Марникс, со мной каждая тренировка имеет значение», – вспоминал Колдер.

Эрик тен Хаг в «Гоу Эхед Иглс» Фото: Getty Images

Игрок отметил, что тен Хаг готовился к каждому оппоненту и ничего не собирался оставлять на волю случая. В желании контролировать каждый аспект Эрик косячил в менее важных вещах. На одно из командных собраний он пришёл, надев треники задом наперёд. «Из карманов торчали бумажки с заметками. Без понятия, как он не заметил этого: ему ведь пришлось запихивать их в карманы с задней стороны», – посмеялся Марникс. Эрик невозмутимо закончил собрание, переоделся и вышел на тренировку.

После промоушена с «Иглс» можно было ожидать, что тен Хаг продолжит развитие проекта в первой лиге или уйдет на повышение – вместо этого он устроился в резервную команду «Баварии» в четвертом дивизионе Германии.

Эрик тен Хаг в «Баварии II» Фото: Simon Hofmann/Getty Images

Им снова двигало желание прокачаться – в Мюнхене он имел возможность следить за методами Пепа Гвардиолы и учиться у него. Что не менее важно — там он познакомился с реалиями работы в топ-клубе, не испытывая на себе огромного давления прессы и ожиданий болельщиков.

В 2015-м Эрик вернулся в Нидерланды и возглавил «Утрехт» в высшем дивизионе страны, там он постепенно прокачивал софт-скиллы, привыкал к общению с медиа и управлению коллективом профессионалов первой величины. «Он был немного неловким. Не то чтобы тен Хаг не умел коммуницировать, но он мямлил в начале каждой фразы – это очень отвлекало, никто не мог сосредоточиться на сути», – рассказал кипер Робин Рейтер.

Вратарь отметил, что со временем это прошло, но полностью тренер освоил ораторское искусство только в последние сезоны с «Аяксом». А в «Утрехте» он доводил мозги игроков до точки кипения привычками, позаимствованными у Гвардиолы – коуч мог останавливать занятие каждые 10-20 секунд, чтобы сделать замечание или внести корректировки в процесс. Сделать просто хорошо для него недостаточно – только идеально и в 100 случаях из 100.

Эрик тен Хаг в «Утрехте» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Как «Манчестер Юнайтед» будет играть при тен Хаге?

Из четырёх тренеров, которых в последние недели активно отправляли на место главного в «Манчестер Юнайтед», — Эрика тен Хага, Маурисио Почеттино, Луиса Энрике и Хулена Лопетеги — «дьяволы» выбрали самый смелый вариант.

У тренера «Аякса» нет опыта работы с мировыми грандами в топ-лигах и с состоявшимися звездами, так что клуб рискует, но рассчитывает на награду за храбрость. Эрик поставил чемпионам Нидерландов плавный атакующий футбол, а в 2019 году прошёлся по европейской элите и почти вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Не стоит ожидать, что на новом месте тен Хаг банально скопипастит тактику и подход из Амстердама. Тренерское искусство проявляется в поиске правильного баланса — между защитой и нападением, между проактивностью и реактивностью. В случае с Эриком и «Юнайтед» — в сохранении устоявшейся игровой философии и её адаптации к раздутому ростеру игроков команды.

Например, от Гвардиолы в «Баварии» ожидали насаждения каталонской тики-таки. Было много общего, но в частностях Пеп изменил себе. Предпочитал вингеров с качественным дриблингом, а не фланговых нападающих в широких зонах, перешёл от «ложной девятки» к более традиционному варианту с выдвинутым наконечником атак — Робертом Левандовским. То же можно заметить в сравнении «Боруссии» и «Ливерпуля» Юргена Клоппа: интенсивность и прессинг на месте, но вместо классического страйкера у красных в центре атак выходит игрок в более глубокой позиции.

Эрик тен Хаг и Дейли Блинд Фото: Getty Images

Тен Хаг на год старше Гвардиолы, но ещё не работал в топовом европейском чемпионате. Есть большой соблазн поставить его квалификацию под сомнение, ведь каждую неделю обыгрывать «виллемы» и «хераклесы» – не то же самое, что рубиться на нескольких фронтах с лучшими клубами Европы и Англии.

Результаты «Аякса» в Лиге чемпионов размазывают этот довод — тренер способен конкурировать с элитными клубами континента.

В сезоне-2018/2019 «Аякс» по делу прошел обладателей титула «Реал» и чемпионов Италии «Ювентус», а на групповом этапе нидерландцы дважды сыграли вничью с чемпионом Германии «Баварией». Прошло три года, клуб одержал шесть побед из шести на групповом этапе и неожиданно слил «Бенфике» уже в 1/8 финала, но уровень разочарования от вылета показывает, насколько долгий путь «аяксиды» прошли с тен Хагом.

Эрик хотел покинуть Амстердам красиво, закончив победой в финале Кубка Нидерландов с ПСВ. «Аякс» проиграл 1:2, и чашка отправилась в Эйндховен, хотя лидер чемпионата был явным фаворитом. С учетом вылета из Лиги чемпионов от лиссабонских «орлов» может сложиться впечатление, что тен Хаг не способен настраивать команду на самые важные матчи сезона.

Было бы легко обвинить «МЮ» в назначении лузера, но любой топ-коуч планеты ответит, что добраться до финала намного сложнее, чем его выиграть — в конкретной встрече слишком многое решают случайности. Например, в полуфинале ЛЧ с «Тоттенхэмом» только самый отчаянный фанат поставил бы на «шпор» до 55-й минуты ответного матча. «Дьяволы» собеседовали Клоппа до его прихода в «Ливерпуль», а успехи красных под руководством немца вызывают у фанатов «Юнайтед» понятную зависть, но до триумфа в Лиге чемпионов в 2019-м Юрген проиграл шесть финалов подряд.

Тактические фишки «Аякса» тен Хага

Что важно, Эрик способен пересобрать команду и снова сделать её конкурентоспособной на высшем уровне. До его прихода «Аякс» не выходил в плей-офф Лиги чемпионов с 2006 года – он в первый же полный сезон довел клуб до полуфинала, потерял многих звезд и через три года залетел в 1/8 финала с новым ростером и другим подходом к игре.

Из лидеров 2019-го в клубе остались только Дейли Блинд и Душан Тадич, причём оба с тех пор сменили позицию. Трансформировались схема и способы построения атак – фанатам «МЮ» стоит ожидать схожей философии, но готовиться к сюрпризам в частностях.

«Аякс» тен Хага вариативно строит игру от задней линии, не только уверенно контролируя мяч и продвигая его выше по полю, но и разрушая построения оппонентов – коуч научил команду быть непредсказуемой, под «аяксидов» очень сложно подстроиться. Например, футболисты могут выходить из обороны группой из пяти – четверка защитников плюс опорник. При этом по ситуации крайние дефы будут ассиметрично занимать высокую позицию или опускаться для розыгрыша мяча, хавбек – отходить в линию защиты. У оппонентов идёт голова кругом, а стабильно прессинговать на чужой половине становится нереально.

Опорник опускается в линию к центральным защитникам для начала позиционной атаки, крайние игроки обороны поднимаются выше

Ещё одна фишка – инициативность игроков обороны. Центрбеки не только грамотно разбрасывают мяч по флангам, но и агрессивно продвигаются с ним выше. Это подходит нынешнему «МЮ»: Гарри Магуайр ещё в «Лестере» круто ходил вперед и временами проделывает это в «Юнайтед», на то же способен Виктор Линделеф.

Крайние не отсиживаются на своей половине, они смело подключаются к полузащите и занимают более центральные позиции или пролетают свой фланг до лицевой соперника.

Донни ван де Бек в «Аяксе» Фото: Getty Images

В центре тен Хаг тоже предпочитает вариативность: номинальный 10-й номер (привет, Донни ван де Бек) спокойно может опуститься и позволить коллегам продвинуться выше по полю. Как и с чехардой в обороне, это сводит с ума оппонента и не даёт ему адаптироваться к построению один раз и до конца встречи. Идеальное трио хавбеков Эрика не будет состоять из классических опорника, бокс-ту-бокса и плеймейкера, скорее, из трёх игроков, сочетающих как минимум две из этих ролей.

Главная проблема, с которой столкнутся игроки «Манчестер Юнайтед» – требования тен Хага по прессингу и контрпрессингу. Ральф Рангник закладывает базу, но до слаженного агрессивного давления 90+бесконечность минут еще очень далеко.

При потере мяча «Аякс» по возможности сохраняет высокую линию и моментально сужает игру – футболиста соперника во владении сразу обступают три-четыре «аяксида» и минимизируют шансы на контратаку.

при потере мяча на фланге игроки моментально вступили в контрпрессинг, закрыли пространство и вернули владение

Есть нюанс: часто несколько полузащитников выдвигаются для контрпрессинга, а игроки обороны персонально поднимаются к нападающим оппонента, не давая им комфортно принять мяч. Иногда это позволяет сразу вернуть владение, но, если форвард соперника успевает отыграться с партнёром и убежать от опекуна на свободное пространство, защита «Аякса» остаётся в огромной беде. Очевидно, тен Хаг уверен, что агрессивный прессинг того стоит.

С нападением все наименее предсказуемо. Кампания «Аякса» в Лиге чемпионов — 2018/2019 во многом была завязана на игре Душана Тадича в позиции «ложной девятки», при этом во внутренних турнирах Эрик использовал и классического страйкера. Переход провалившегося в «Вест Хэме» Себастьена Аллера вызывал вопросы, а в итоге рослый форвард наколотил 11 голов в восьми матчах Лиги чемпионов и 31 гол в 43 играх Эредивизии. Тадич вернулся на фланг и постоянно обеспечивает ширину для забросов в штрафную.

Что делать с Криштиану Роналду и остальными игроками?

Трудно предсказать, как «Манчестер Юнайтед» тен Хага будет играть в последней трети. Скорее всего, он приспособится к имеющимся игрокам, но пока сложно понять, кто у него будет к концу августа. Джейдон Санчо и Энтони Эланга точно обеспечат ширину, но будущее Криштиану Роналду под большим вопросом, Эдинсон Кавани почти наверняка уйдет, Маркус Рашфорд уже полтора года не в форме, Мэйсону Гринвуду пока не до футбола, а Антони Марсьяль только летом вернется из аренды.

Фил Джонс Фото: Alex Pantling/Getty Images

В более глубоких позициях фундаментальные принципы коуча вряд ли изменятся, но пока не совсем ясно, как их воспримут «красные дьяволы». В этом главная проблема, с которой тен Хагу предстоит разобраться в первые месяцы: у клуба раздутый ростер, многие из игроков явно не подходят футболу нидерландца, а отдельные персонажи вроде Фила Джонса откровенно присели на жирный контракт и качают из зарплатного фонда кэш.

Причины сомнений не только в текущем составе: с момента ухода Фергюсона клуб каждые пару сезонов меняет вектор развития и принимает хаотичные решения. Дэвида Мойеса с менталитетом тренера крепкого середняка сменил авторитарный ван Гал, которому закинули кучу звезд, но не дали ни времени, ни полномочий. Жозе Моуринью взял Лигу Европы, но на португальца уже давно нельзя положиться в долгосрочной перспективе.

Криштиану Роналду и Уле-Гуннар Сульшер Фото: Alex Pantling/Getty Images

С Уле-Гуннаром Сульшером «МЮ» сделал ставку на утраченный менталитет — завалил структуру клуба игроками, блиставшими при Фергюсоне, и решил посмотреть, что будет. К концу прошлого сезона норвежец поставил команде приятный футбол, и фанаты с осторожным оптимизмом ждали новой кампании, но руководство перехватило у «Сити» Роналду и поставило жирный крест на всех наработках Уле.

Владельцам команды, семейству Глейзеров, пора остановиться и прикинуть, почему их самые принципиальные соперники — «Сити» и «Ливерпуль» — оставили «Юнайтед» далеко позади. Клопп и Гвардиола — главные долгожители из всех тренеров АПЛ. Пока мерсисайдцы превращали в мировых звезд Садио Мане, Мохамеда Салаха и Энди Робертсона, «дьяволы» спускали сотни миллионов на готовых топов, которые страдали на «Олд Траффорд» или вообще не получали шанса (Анхель Ди Мария, Алексис Санчес, Донни ван де Бек).

Эрик тен Хаг Фото: Getty Images

Это очень банальная мысль, но новому коучу понадобятся время и доверие. Большой вопрос, насколько эффективно тен Хаг сможет внедрить свои базовые установки в клуб, у которого, в отличие от «Аякса», потеряна игровая философия. И чьи футболисты в массе своей не привыкли играть под руководством современного тренера топ-уровня. Именно поэтому назначение нидерландца так интригует – он может как провалиться, так и полностью изменить облик клуба.