«Мне плевать на него». Самые ожесточённые братские разборки в футболе

«Спартак» и «Рубин» разошлись миром в 25-м туре РПЛ, но на поле рубились даже родные братья. Зелимхан и Солтмурад Бакаевы несколько раз жёстко атаковали друг друга, а после матча старший (выступает за красно-белых) что-то резко выговаривал младшему. В истории футбола были и более ожесточённые братские столкновения на поле и за его пределами. Некоторые даже приводили к полному разрыву отношений между родственниками. Вспомним самые яростные «междусобойчики».

Диего и Габриэль Милито

Родных братьев Милито в Аргентине разбросало по разные стороны принципиального дерби Авельянеды. Диего выступал за «Расинг», Габриэль — за «Индепендьенте». На каждый очный матч они выходили с максимальным настроем. Первое же очное столкновение братьев завершилось красной карточкой Диего, которую он получил за 15 минут!

Диего и Габриэль Милито Фото: Getty Images

В одном из матчей они чуть не подрались. Габриэль потребовал жёлтую карточку для брата за грубый фол, вспыхнула перепалка. До рукоприкладства дело не дошло, но родители Милито поспешили покинуть стадион, чтобы не видеть сыновних разборок.

Диего Милито бывший нападающий сборной Аргентины «Наше противостояние привлекает всеобщее внимание, но такое для нас не впервые. Здесь есть плюсы и минусы. Я знаю его слабые места, а он — мои. Тут мы равны, и может произойти всё. На поле нет братьев, и если я должен буду выпросить для него предупреждение, то сделаю это. Мы не даём поблажек друг другу».

По ходу карьеры Милито и впредь неоднократно оказывались соперниками. В частности, когда Диего выступал за «Сарагосу», Габриэль защищал цвета «Барселоны». Правда, более серьёзных стычек между ними не происходило. А последнее «братское дерби» Милито случилось в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2009/2010: «Интер» Диего убрал «Барсу» Габриэля. Старший Милито потом выстрелил дублем в победном финале.

Кевин-Принс и Жером Боатенги

Братья Боатенги были рождены от одного отца, но разными матерями, поэтому внешне были не очень похожи. Более того — выступали за разные национальные команды. Кевин-Принс принял решение играть за Гану, тогда как Жером вызывался в сборную Германии. На поле у них серьёзных стычек не происходило — зато за его пределами братья скандалили постоянно. Первый конфликт случился в 2010-м.



Полузащитник сборной Ганы и «Портсмута» Кевин-Принс нанёс жуткую травму лидеру сборной Германии полузащитнику «Челси» Михаэлю Баллаку, который был вынужден пропустить чемпионат мира. Жером отреагировал на случившееся очень резко.

Жером Боатенг бывший защитник сборной Германии «Я не хочу его больше знать. Он думал, что я буду защищать его после того, как он нанёс травму Баллаку. Мне плевать на него».



Кевин-Принс долго ждал подходящего случая, чтобы ответить брату, а получил его лишь в 2021 году. Жером влип в неприятный скандал: его обвинили в нанесении телесных повреждений бывшей гражданской жене. После этого пути братьев разошлись окончательно.

«Я уже давно не с Жеромом. Я уважаю немецкие законы и презираю насилие в отношении женщин. Я не отождествляю себя с действиями моего брата и, следовательно, больше не имею к нему никакого отношения», — сказал Кевин-Принс.

Александр и Михаил Кержаковы

Братья Кержаковы никогда не враждовали и относились друг к другу подчёркнуто уважительно. Но несколько раз всё-таки сталкивались на поле. Александр трижды поражал ворота Михаила. Дублем бомбардир «Зенита» огорчил брата, когда тот играл за «Аланию», ещё один мяч Михаил получил от Александра в составе «Волги» из Нижнего Новгорода.

Александр и Михаил Кержаковы Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

После дубля «Алании» старший резко отреагировал на вопрос о младшем:



«А чего его жалеть? Он что, маленький, что ли?»



Возможно, когда-нибудь Кержаковы поспорят в новом качестве. Пока Михаил продолжает ловить мячи в «Зените», Александр уже тренирует.