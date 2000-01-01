Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Самое острое противостояние в АПЛ? Лучшие моменты матчей «Ливерпуля» и «МЮ»
Самое острое противостояние в АПЛ? Лучшие моменты матчей «Ливерпуля» и «МЮ»
Голы через себя, нелепые удаления и удивительные забеги вратарей.
AMP-версия
Норвежская пушка
Норвежская пушка
Йон Арне Риисе в 2001 году забил в ворота «МЮ» один из самых красивых голов этого противостояния — мощнейшим ударом после розыгрыша штрафного.
Дубль Форлана за 5 минут на «Энфилде»
Дубль Форлана за 5 минут на «Энфилде»
В 2002-м Диего Форлан принес манкунианцам победу на выезде, оформив дубль за 5 минут. Голы на 64-й и 69-й минутах оказались решающими в этой встрече.
Забег Пепе Рейны
Забег Пепе Рейны
В 2009-м «Ливерпуль» победил «МЮ» со счетом 2:0: заключительный мяч провёл Давид Н'Гог на шестой добавленной, и первым для празднования к нему прибежал голкипер Пепе Рейна.
Битва Бербатова и Джеррарда
Битва Бербатова и Джеррарда
Матч 2010 года стал бенефисом Стивена Джеррарда и Димитара Бербатова: капитан «Ливерпуля» сделал дубль за шесть минут, а форвард «МЮ» — хет-трик.
40 секунд на красную карточку
40 секунд на красную карточку
В марте 2015 года ярким выходом на поле в этом матче запомнился Стивен Джеррард. Капитан «Ливерпуля» пробыл в игре 40 секунд, заработав прямую красную за фол на Андере Эррере.
«Ножницы» Маты
«Ножницы» Маты
В той же встрече Хуан Мата забил в ворота «Ливерпуля» эффектный гол «ножницами» через себя.
Рекордный гол Руни
Рекордный гол Руни
Именно мячом в матче «МЮ» — «Ливерпуль» Уэйн Руни установил рекорд АПЛ по голам за один клуб (176). Это случилось в январе 2016 года.
Салах забил с передачи Алисона
Салах забил с передачи Алисона
В сезоне-2019/2020 мерсисайдцы победили «МЮ» на родном «Энфилде», а украшением матча стал гол Салаха с передачи вратаря Алисона.
Салах забил с паса вратаря, а Джеррард удалился за 40 секунд. Топ-битвы «МЮ» и «Ливерпуля»
Читайте также
Все успехи Карима Бензема за прошлую неделю
Все успехи Карима Бензема за прошлую неделю
Лидер «МЮ» попал в мощную аварию! Фото
Лидер «МЮ» попал в мощную аварию! Фото
Раздевалка «Реала» сходит с ума после камбэка
Раздевалка «Реала» сходит с ума после камбэка
Футболисты, не выигрывавшие Лигу чемпионов
Футболисты, не выигрывавшие Лигу чемпионов
Карпин снова победил! «Ростов» вырвал три очка
Карпин снова победил! «Ростов» вырвал три очка
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики
Царский штрафной Роналду — взгляд с трибуны
Царский штрафной Роналду — взгляд с трибуны
5 голов за 14 минут! Шоу «Боруссии» и Холанда
5 голов за 14 минут! Шоу «Боруссии» и Холанда
На футбол — в карете! Болельщики ЦСКА едут в Уфу
На футбол — в карете! Болельщики ЦСКА едут в Уфу
Класс от Левандовского
Класс от Левандовского
Болельщик предложил нападающему соперника пиво
Болельщик предложил нападающему соперника пиво
Прервалась беспроигрышная серия Хави в «Барселоне»
Прервалась беспроигрышная серия Хави в «Барселоне»
Самые красивые спутницы футболистов РПЛ
Самые красивые спутницы футболистов РПЛ
Президент «Барселоны» вспылил из-за фанатов
Президент «Барселоны» вспылил из-за фанатов
Как футболисты из России показали себя за границей
Как футболисты из России показали себя за границей
Рекорды Гвардиолы как тренера
Рекорды Гвардиолы как тренера
© championat.com 2000–2022