«Деньги должны оставаться в России». Лучший слоган летних сборов клубов РПЛ

Это будет необычное лето. Мы привыкли наблюдать, как почти все клубы РПЛ на месяц улетают в горы – кто побогаче отправляются в Австрию, кто беднее включают фантазию. В разные годы для них существовал разный выбор мест – от Сербии, Словакии до Нидерландов и даже Швеции. Но цель была одна – сбежать из России к лучшим условиям. Даже если это дороже и глобально отличается немногим.

У клубов существовало несколько базовых аргументов, почему нельзя даже летом оставаться в России: за границей высокогорье, разнообразные спарринг-партнёры и всевозможные технологические преимущества. Справедливо и важно. Почему почти половина топов ехала в Австрию летом? Потому что там Альпы. Если вы когда-либо оказывались в такой местности, то отлично понимаете разницу. Она именно в нагрузке. Там она переносится тяжелее, поэтому когда спускаешься бегать по полю – становится действительно легче. Про соперников – тоже правда. В Австрию летом заезжают, кажется, вообще все – от клубов из второй лиги Германии до ведущих команд Бельгии и Португалии. А у самих баз огромный опыт работы с футбольными клубами – это не просто поля, но и всевозможное оборудование. То есть не надо тащить с собой кучу огромных контейнеров. Надо лишь приехать и думать только о новых тактических схемах. Почему бы нет?

Самое интересное, что даже в пандемийное время от Австрии не отказывались. Пропустили только лето 2020-го, когда паузы между сезонами почти не было. Летом 2021-го туда полетели «Зенит», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», и «Краснодар». Места хватило всем, ограничения никого не пугали. Матчей тоже провели довольно много – так ещё и на фоне Альп, горных озёр и всего остального – отличная мотивация работать.

Сборы «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Хотя план изменить предпочтения российских клубов существовал давно. В конце концов, не только для зарубежных сборных строили базы вместе с хорошими отелями к 2018 году. Да, зимой там тренироваться нельзя, но почему бы не делать это летом? Сначала планировалось, что миграция из Европы обратно в Россию на время летних сборов наступит в период пандемии. Тогда не дождались. Но закрытое небо для российских авиакомпаний в Европе, вероятно, к этому приведёт.

ЦСКА и Спартак, вероятно, проведут сборы в России. «Зенит», по нашей информации, также рассматривает этот вариант в качестве базового, если в ближайший месяц геополитическая обстановка не поменяется. У «Краснодара» и «Ростова» нет особого выбора – даже их местные аэропорты закрыты. А клубы из второй восьмёрки как никогда едины.

«Урал» будет тренироваться в Екатеринбурге и устроит турне по ближайшим городам (не в первый раз), в «Химках» также сообщили, что никуда не поедут и поработают на базе «Сатурна». Но формулировка прекрасна: «Деньги надо оставлять в России», – сказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

Сборы «Химок» Фото: fckhimki.com

Некоторым клубам наверняка предложат варианты на юге России – Сочи, Новороссийск, Кисловодск – неплохие места с тем самым высокогорьем. А если постараться, можно найти даже поля. Но почти невозможно воссоздать Австрию – то есть собрать как мозаику идеальное с точки зрения локации место. Где отель будет соединён с полем, вокруг будет минимум внимания, так ещё и горный воздух. В любом случае придётся чем-то жертвовать. И логичный вопрос – где брать спарринг-партнёров? Играть с командами из чемпионата города? Не лучшая перспектива. Плюс – летом это так или иначе будет очень дорого. И вряд ли дешевле, чем в условной Австрии.

Так что, скорее всего, большинство клубов останутся не только в России, но даже в своих регионах. Погода тёплая, внимания минимум, на матчи можно кататься друг к другу. А проблему высокогорья придётся решать другими способами. Например, больше тренироваться. Не исключено, что РФС создаст новый турнир – тогда клубы начнут выступление даже в июне. Это всё при условии, что статус России в мире не поменяется и, например, страну не вернут в еврокубки. Тогда снова Австрия, горы и классные соперники.