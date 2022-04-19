Чем клубам угрожал УЕФА и что из этого получилось? Вспоминаем удивительные 48 часов.

День, когда рухнула Суперлига. Но даже год спустя история ещё не закончена

19-20 апреля 2021 года — пожалуй, самые безумные двое суток в истории современного мирового футбола. Болельщики каждую минуту обновляли ленту, новостники непрерывно строчили слухи и опровержения, инсайдеры выбрасывали самые безумные предположения.

Да-да, речь о создании Европейской Суперлиги, которая прожила всего 48 часов и приказала долго жить из-за общественного порицания, которого не выдержали идейные лидеры и сооснователи проекта Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Давайте вспомним, как развивался динамичный сериал ровно год назад.

Суперлига в процессе планирования (конец 2019-2020)

Впервые о создании Суперлиги заговорили 6 декабря 2019-го — конечно же, это был президент «Реала» Перес. Он поделился идеей с главой ФИФА Джанни Инфантино и представителями некоторых европейских топ-клубов.

Перес представил и модель Суперлиги: турнир состоит из двух дивизионов по 20 команд, ведущие клубы топ-5 чемпионатов играют в Суперлиге и не участвуют в национальных лигах, действует система повышения и понижения команд в классе.

Джанни Инфантино и Флорентино Перес Фото: Hannah Peters/Getty Images

Действительно бурной реакции общественности на слова Переса не было: мало ли что и когда он заявлял? Только почти через год, в октябре 2020-го, полетели новые инсайды: мол, топы европейского футбола (кроме «ПСЖ») уже детально обсуждают создание Суперлиги, и всё настолько серьёзно, что её запуск планируется на 2022-й.

Первым о присоединении к проекту Суперлиги официально заявил Хосеп Бартомеу — тогдашний президент «Барселоны». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал его, в ФИФА заявили, что ничего не знают о таком соглашении. Слухи о создании Суперлиги комментировали даже в России.

«Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу», — отрезал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Мир готовится к релизу о создании Суперлиги (18 апреля 2021)

Ничего не предвещало реальных действий: до 18 апреля всё ограничивалось очередными слухами, вбросами, комментариями «за», но гораздо чаще — «против». ФИФА и УЕФА заявили, что запретят клубам Суперлиги участвовать в соревнованиях под своей эгидой, и в ближайшее время не просматривался никакой компромисс с международными федерациями и национальными лигами — даже самый шаткий.

Оттого и не верилось, что Перес и компания (вторым главным активистом оказался Аньелли из «Ювентуса») действительно пойдут на решительные действия. Но 18 апреля в 19:47 по московскому времени испанская Marca вбросила инсайд: о создании Суперлиги объявят в ближайшее время. Спешка связана с тем, что 19 апреля УЕФА собирался огласить новый формат Лиги чемпионов.

Последовал новый виток критики: помимо Тебаса, который вместо завтрака, обеда и ужина тратил время на хейт Суперлиги, высказались не только футбольные деятели, но и видные европейские политики: президент Франции Эммануэль Макрон (поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге) и британский премьер Борис Джонсон.

О создании Суперлиги объявлено! (ночь с 18 на 19 апреля 2021)

Никто не ждал, но они действительно сделали это! Ночью, когда в Европе все спали, пресс-релиз появился в Сети, чтобы шокировать проснувшихся утром. Вот самое главное:

«Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» — клубы-основатели;

ещё три команды присоединятся перед началом первого сезона;

старт состоится тогда, когда это будет возможным;

Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов, все 12 клубов-основателей Суперлиги тоже ушли.

Все против Суперлиги! (19 апреля 2021)

Проще сказать, кто не высказался против, чем перечислить фамилии. А ещё можно собрать самые яркие цитаты:

«Это противоречит базовым ценностям футбола» (Сергей Прядкин).

«Я закончу смотреть футбол» (Бакари Санья).

«Футбол окажется на грани тотального коллапса» (Деян Ловрен).

«Закрытое заведение для больших шишек» (Рио Фердинанд).

«Отвратительный проект» (Лукаш Подольски).

«Меня тошнит» (Джейми Каррагер).

«Плевок в лицо любителям футбола» (Александер Чеферин).

«Грядёт война. Это серьёзная угроза» (Ральф Хазенхюттль).

Параллельно развивалась душераздирающая история с Аньелли и президентом УЕФА Чефериным. «Президент организации с 247 клубами просто сбежал из неё — я такого в жизни не видел!» — негодовал Чеферин. Позже выяснилось, что в ночь создания Суперлиги Аньелли не отвечал на его звонки, а до этого убеждал, что все его силы брошены на реформу еврокубков.

«Когда глава УЕФА был на полпути к офису, Аньелли действительно позвонил ему и подтвердил, что всё в порядке. Чеферин не был уверен в том, что это правда, и хотел сделать совместное заявление. Словенец направил итальянцу текст сообщения, и тот взял время на то, чтобы внести правки.

После нескольких звонков от Чеферина Аньелли продолжил настаивать, что ему нужно больше времени, а затем отключил телефон. Вскоре было объявлено о создании Суперлиги, в которую «Ювентус» вошёл на правах одного из основателей», — почти шпионская история, пересказанная итальянскими медиа.

Андреа Аньелли и Александер Чеферин Фото: Getty Images

Откат: фаны бунтуют, клубы начинают выходить из Суперлиги (20 апреля)

Фанаты «Челси» собрались на митинг возле «Стэмфорд Бридж», в то же время появилась новость от The Times о выходе одного из английских клубов из Суперлиги. Позже было заявлено о сомнениях «Челси» и «Манчестер Сити», а 55 ассоциаций-участниц УЕФА единогласно утвердили декларацию против Суперлиги.

Вечером всё-таки стало известно об отказе «Челси» от нового проекта — журналисты ссылались на персональное решение Романа Абрамовича. Затем появилась аналогичная информация про «Сити» и «Атлетико», чуть позже — о том, что все 12 клубов работают над выходом из проекта. Ночью прозвучали отказы оставшихся клубов АПЛ, «Милана» и «Интера».

«У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно», — иронизировал Леонид Федун.

Всё! Суперлига официально приостановлена (ночь с 20 на 21 апреля)

Не прошло и двух суток после запуска Суперлиги, как проект закрылся. Точнее, по официальной формулировке его приостановили. 48 часов Суперлиги были странными, но занимательными для болельщиков и журналистов.

Главой Ассоциации европейских клубов вместо Аньелли избрали Нассера Аль-Хелаифи из «ПСЖ», УЕФА грозил жёстко наказать участников несостоявшегося турнира. «Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — сурово говорили в организации.

Затем рассуждения о возможных санкциях сократили до «Реала», «Барсы» и «Ювентуса» — их грозили лишить еврокубков на сезон или два. Остальные клубы договорились с УЕФА: решили отказаться от 5% доходов от еврокубков за год и пожертвовать € 15 млн. Но в итоге УЕФА отозвал иск, а затем отказался и от денежных требований.

Впрочем, идея Суперлиги по-прежнему жива. «Реал», «Ювентус» и «Барселона» хотят возродить её, а Аньелли напомнил недавно, что «12 клубов подписали контракт на 120 страниц, и он всё ещё действует для 11 из них» (по условиям договора только «Интер» смог выйти из состава участников. – Прим. «Чемпионата»).

Нынешний президент «Барсы» Жоан Лапорта так ответил на вопрос о закрытии проекта:

«Суперлига живёт. Мы ждём судов и защищаем право на свободную конкуренцию. И она победит. Теперь Суперлига – открытый турнир, а не закрытый. Проект развивается. Она точно станет самым привлекательным турниром мира. Из Суперлиги может получиться улучшенная версия Лиги чемпионов… Многие английские клубы поддерживают Суперлигу, но они не говорят об этом вслух, так как вопрос ещё на рассмотрении в суде».