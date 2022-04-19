Роналду пропустил важнейший матч из-за трагедии. Но ему аплодировал весь «Энфилд»

Криштиану Роналду, потерявший новорождённого сына, не принял участие в матче с «Ливерпулем». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала заявление по этому поводу на официальном сайте клуба:

«Семья важнее всего, и Криштиану Роналду поддерживает своих близких в это чрезвычайно тяжёлое время. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Роналду не сыграет в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде». Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье».

Футболисты «МЮ» и «Ливерпуля» сыграли в траурных повязках, а болельщики на «Энфилде» устроили красивую акцию.

Через семь минут после начала матча болельщики команд встали и аплодировали в течение минуты, выражая свою поддержку Криштиану. И пели You'll Never Walk Alone. Некоторые демонстрировали футболки с фамилией Роналду. К акции присоединился даже главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Время имело символическое значение – португалец играет за «МЮ» под седьмым номером.

Акция в поддержку Криштиану Роналду на «Энфилде»

К этому моменту «Ливерпуль» уже вёл в счёте. «Манчестер Юнайтед» пропустил быстрый гол, даже несмотря на то, что сыграл на «Энфилде» с пятью защитниками (одним из них был Фил Джонс!). Хозяева попытались зажать гостей прессингом на левом фланге, но команда Клоппа легко разбила давление и выстрелила феноменальной быстрой атакой. Возникла ситуация три в два, Мохамед Салах прострелил, а Луис Диас, избежав офсайда, забивал в упор.

Хуже того, уже на 10-й минуте получил травму и попросил замену Поль Погба.

В середине первого тайма «Ливерпуль» положил второй мяч. На этот раз красным удалась очень красивая комбинация по центру с передачами в касание. Садио Мане вырезал пас-шедевр на Салаха, которого упустил Диогу Дало. Египтянин прервал шестиматчевую сухую серию.

О самой игре долго рассказывать нет смысла, так как встречались команды с разных планет. К перерыву счёт по ударам был 9:0 в пользу «Ливерпуля» (в створ – 3:0). Красные владели мячом 75% времени. Команда Клоппа играла, команда Рангника – присутствовала на поле.

После перерыва Ральф Рангник, заменив Джонса, перешёл на игру с четвёркой сзади. «МЮ» стал почаще подходить к чужой штрафной, но в середине второго тайма нарвался на контрвыпад, организованный перехватом Эндрю Робертсона. Мане ударом в касание сделал счёт крупным – 3:0.

На 85-й минуте Салах оформил дубль – в этом эпизоде опять сработал прессинг «Ливерпуля». Разгромив «МЮ», команда Клоппа как минимум на сутки захватила лидерство в АПЛ. «Ман Сити» в среду сыграет дома против «Брайтона».