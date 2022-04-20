Однажды «Спартак» саботировал награждение. Игры «Спартака» и ЦСКА в Кубке – самые горячие

Матчи ЦСКА и «Спартака» в Кубке — огонь. Драки, удаления и серии пенальти
ЦСКА и «Спартак» 20 апреля сыграют в четвертьфинале Кубка России. Всего в этом турнире они пересекались пять раз. Вспоминаем, как это было.
«Спартак» — ЦСКА — 2:2, 4:2 по пен. (1994 год)
Финал 1994 года запомнился громкими именами. У «Спартака» забивали Игорь Ледяхов и Валерий Карпин, у ЦСКА — Владислав Радимов и Дмитрий Быстров. А в серии пенальти героем стал Гинтарас Стауче.
ЦСКА — «Спартак» — 3:1 (2000 год)
В полуфинале команды устроили настоящую рубку. Два незабитых пенальти, попытка «Спартака» спастись с 0:3 и сенсационная победа ЦСКА стали украшением турнира. Но выиграть тот Кубок армейцам не удалось – сильнее был «Локо».
ЦСКА — «Спартак» — 3:0 (2006 год)
Финал в 2006-м получился в одну калитку – 3:0 от ЦСКА. Футболисты «Спартака» были настолько расстроены, что саботировали награждение. Героем встречи стал Жо, который оформил дубль.
«Спартак» — ЦСКА — 3:3, 4:5 по пен. (2011 год)
Полуфинал в 2011-м стал настоящим триллером. «Спартак» дважды выходил вперёд, но постоянно упускал преимущество. А в серии пенальти всё решили промах Дмитрия Комбарова и мастерство Игоря Акинфеева.
«Спартак» — ЦСКА — 3:2 ДВ (2020 год)
В перерыве футболисты устроили потасовку, «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе и всё-таки победил. А голевую на Ларссона на 107-й минуте оформил… Александр Максименко.
20 апреля 2022 года — новая страница противостояния
20 апреля команды проведут шестой очный матч в Кубке России. Есть ощущение, что без жёсткости и огненных моментов дело точно не обойдётся!
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