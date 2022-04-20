Однажды «Спартак» саботировал награждение. Игры «Спартака» и ЦСКА в Кубке – самые горячие

Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Матчи ЦСКА и «Спартака» в Кубке — огонь. Драки, удаления и серии пенальти
Матчи ЦСКА и «Спартака» в Кубке — огонь. Драки, удаления и серии пенальти
ЦСКА и «Спартак» 20 апреля сыграют в четвертьфинале Кубка России. Всего в этом турнире они пересекались пять раз. Вспоминаем, как это было.
AMP-версия
«Спартак» — ЦСКА — 2:2, 4:2 по пен. (1994 год)
«Спартак» — ЦСКА — 2:2, 4:2 по пен. (1994 год)
Финал 1994 года запомнился громкими именами. У «Спартака» забивали Игорь Ледяхов и Валерий Карпин, у ЦСКА — Владислав Радимов и Дмитрий Быстров. А в серии пенальти героем стал Гинтарас Стауче.
ЦСКА — «Спартак» — 3:1 (2000 год)
ЦСКА — «Спартак» — 3:1 (2000 год)
В полуфинале команды устроили настоящую рубку. Два незабитых пенальти, попытка «Спартака» спастись с 0:3 и сенсационная победа ЦСКА стали украшением турнира. Но выиграть тот Кубок армейцам не удалось – сильнее был «Локо».
ЦСКА — «Спартак» — 3:0 (2006 год)
ЦСКА — «Спартак» — 3:0 (2006 год)
Финал в 2006-м получился в одну калитку – 3:0 от ЦСКА. Футболисты «Спартака» были настолько расстроены, что саботировали награждение. Героем встречи стал Жо, который оформил дубль.
«Спартак» — ЦСКА — 3:3, 4:5 по пен. (2011 год)
«Спартак» — ЦСКА — 3:3, 4:5 по пен. (2011 год)
Полуфинал в 2011-м стал настоящим триллером. «Спартак» дважды выходил вперёд, но постоянно упускал преимущество. А в серии пенальти всё решили промах Дмитрия Комбарова и мастерство Игоря Акинфеева.
«Спартак» — ЦСКА — 3:2 ДВ (2020 год)
«Спартак» — ЦСКА — 3:2 ДВ (2020 год)
В перерыве футболисты устроили потасовку, «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе и всё-таки победил. А голевую на Ларссона на 107-й минуте оформил… Александр Максименко.
20 апреля 2022 года — новая страница противостояния
20 апреля 2022 года — новая страница противостояния
20 апреля команды проведут шестой очный матч в Кубке России. Есть ощущение, что без жёсткости и огненных моментов дело точно не обойдётся!
Однажды «Спартак» саботировал награждение. Игры «Спартака» и ЦСКА в Кубке – самые горячие
Читайте также
Яркие моменты противостояния «Ливерпуль» – «МЮ»
Яркие моменты противостояния «Ливерпуль» – «МЮ»
Все успехи Карима Бензема за прошлую неделю
Все успехи Карима Бензема за прошлую неделю
Лидер «МЮ» попал в мощную аварию! Фото
Лидер «МЮ» попал в мощную аварию! Фото
Раздевалка «Реала» сходит с ума после камбэка
Раздевалка «Реала» сходит с ума после камбэка
Футболисты, не выигрывавшие Лигу чемпионов
Футболисты, не выигрывавшие Лигу чемпионов
Карпин снова победил! «Ростов» вырвал три очка
Карпин снова победил! «Ростов» вырвал три очка
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики
Царский штрафной Роналду — взгляд с трибуны
Царский штрафной Роналду — взгляд с трибуны
5 голов за 14 минут! Шоу «Боруссии» и Холанда
5 голов за 14 минут! Шоу «Боруссии» и Холанда
На футбол — в карете! Болельщики ЦСКА едут в Уфу
На футбол — в карете! Болельщики ЦСКА едут в Уфу
Класс от Левандовского
Класс от Левандовского
Болельщик предложил нападающему соперника пиво
Болельщик предложил нападающему соперника пиво
Прервалась беспроигрышная серия Хави в «Барселоне»
Прервалась беспроигрышная серия Хави в «Барселоне»
Самые красивые спутницы футболистов РПЛ
Самые красивые спутницы футболистов РПЛ
Президент «Барселоны» вспылил из-за фанатов
Президент «Барселоны» вспылил из-за фанатов
Как футболисты из России показали себя за границей
Как футболисты из России показали себя за границей
© championat.com 2000–2022