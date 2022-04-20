Однажды «Спартак» саботировал награждение. Игры «Спартака» и ЦСКА в Кубке – самые горячие

Матчи ЦСКА и «Спартака» в Кубке — огонь. Драки, удаления и серии пенальти

ЦСКА и «Спартак» 20 апреля сыграют в четвертьфинале Кубка России. Всего в этом турнире они пересекались пять раз. Вспоминаем, как это было.