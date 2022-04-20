В России появилась новая команда-звезда. «Енисей» устроил «Рубину» чудовищный праздник!

Сегодня состоялось финальное погружение «Рубина». На Кубок России возлагались последние надежды клуба. Все смирились, что в чемпионате команда будет бороться в лучшем случае за зону вне стыковых матчей. Но другой турнир мог стать отдушиной. Тем более соперник казался подходящим для хоть каких-то положительных эмоций.

Но как же «Рубин» недооценил «Енисей». Многие помнят, как в марте эта самая команда положила «Локомотиву» четыре гола. Тогда списали на случайность. Ведь так непривычно по делу проигрывать выскочкам из ФНЛ. Но чтобы понять истинную силу нынешней команды из Красноярска – достаточно посмотреть результаты этого года. Там семь побед в восьми матчах при одном поражении. Архитектор успеха – главный тренер Вадим Гаранин, про которого уже говорят в клубах РПЛ. Сначала он сделал очень симпатичную «Тверь» во втором дивизионе, а теперь создаёт похожий проект в Красноярске. «Енисей» уже в зоне «стыков» и наверняка ещё поборется даже за прямой выход в элиту.

Да, у «Рубина» есть очевидная проблема – отъезд большинства легионеров. Доходит до абсурдного: Слуцкий вынужден включать в заявку совсем молодых игроков, чтобы заполнять квоту. Но основа не так плоха, как кажется. Все игроки с приличным опытом игры в РПЛ и по уровню мастерства точно не уступают «Енисею», где некоторые никогда не играли в высшем дивизионе. Но матч показал, насколько велика разница в уровне готовности прямо сейчас.

«Енисей» размазал «Рубин» уже в первом тайме – три мяча. И даже если сильно придраться, то вопросы могут быть только по второму голу, где, возможно, был небольшой офсайд. В остальном – полное преимущество. И если атаки казанцев выглядели как хаотичное движение игроков, которые бежали к мячу, то у «Енисея» каждый шаг казался продуманным. Особенно показательно это выглядело уже в концовке второго тайма. Казалось, при счёте 3:0 можно пойти на эксперименты, но команда не стремилась к ним. Поэтому две стильные голевые атаки доводились до удара только в крайнем случае – при первой мяч, летевший в пустые ворота, выбил Самошников. А уже в добавленное время Молтенинов мог забивать, просто катнув мяч мимо вратаря, но он не сделал этого. И нашёл ещё более красивое продолжение – передача на Санаю. И тот также умудрился не протолкнуть его в ворота.

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина» «Мы провалили первый тайм, никуда не успевали — ни в отборе, ни в перестроениях. Во втором перестроились, сделали изменения в составе, игра была со взаимными шансами. Причины провала в первом тайме не могу объяснить. Когда команда сырая в плане игровых взаимодействий атаки и обороны, то сложно прогнозировать, как мы будем перестраиваться. «Енисей» — очень хорошая команда, а «Рубин» по ходу сезона превратился из команды в группу игроков. Группа игроков всегда хуже, чем команда».

Да, при большом везении «Рубин» мог отыграться. Пару раз они сами ошибались в простых ситуациях. Но «Енисей» в любом случае смотрелся куда солиднее и заслуженно идёт в полуфинал. Между прочим, впервые в истории.