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Роналду — великий спортсмен. Вот ещё одно подтверждение
Роналду — великий спортсмен. Вот ещё одно подтверждение
Криштиану вернулся к тренировкам спустя два дня после смерти сына.

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Можно по-разному относиться к имиджу, выходкам и даже рекордам Криштиану, но его профессионализм невозможно не оценить
Можно по-разному относиться к имиджу, выходкам и даже рекордам Криштиану, но его профессионализм невозможно не оценить
18 апреля появилась информация, что в семье Роналду горе. Криштиану и Джорджина потеряли новорождённого сына.
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Роналду пропустил игру с «Ливерпулем» на «Энфилде» 19 апреля
Роналду пропустил игру с «Ливерпулем» на «Энфилде» 19 апреля
И получил поддержку от трибун заклятых соперников — болельщики «Ливерпуля» на седьмой минуте игры (в честь номера Роналду) устроили ему овацию и спели You'll never walk alone. Посмотрите в видео далее.
Видео из соцсетей «Манчестер Юнайтед».
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А уже 20 апреля Роналду приехал на базу «МЮ»
А уже 20 апреля Роналду приехал на базу «МЮ»
В Каррингтоне португалец провёл полноценную тренировку с командой. Криштиану готовится к игре с «Арсеналом» 23 апреля. Невероятный спортсмен!
Роналду — великий спортсмен. Вот ещё одно подтверждение
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