«Зенит» был в минуте от 1/2 финала Кубка России! И тут «Алания» выдала уникальный штрафной

«Алания» – одна из самых ярких команд России в этом сезоне. Очень хотелось посмотреть на неё на фоне чемпиона и лидера РПЛ «Зенита». О том, какое шоу устраивают на футбольном поле и за его пределами тренер Спартак Гогниев и игроки владикавказцев, мы писали тут:

Сергей Семак вернул в основу Артёма Дзюбу и приберёг всех своих бразильцев за исключением Вендела, которому после травмы нужна игровая практика. Дуглас Сантос, Малком и Юри Алберто начали матч в запасе, а Клаудиньо вообще не оказалось в заявке. В Кубке России «Зенит» сыграл по схеме 4-2-3-1.

«Алания» – самая результативная команда ФНЛ (забила 68 голов в 33 турах) – не изменила своему футболу и в матче с «Зенитом». Владикавказцы не закрывались, прессинговали и при первой возможности атаковали на скорости. Преимуществом для южан было искусственное поле на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Здесь «Алания» постоянно играет из-за проблем со своей ареной. У зенитовцев, казалось, значительно увеличилось количество брака из-за непривычного газона, да и без бразильцев в составе чемпиону недоставало игроков, здорово работающих с мячом на скорости, под давлением.

Интриговал каждый угловой в исполнении «Алании», так как команда Спартака Гогниева разыгрывает стандарты очень нестандартно. В первом тайме хозяева заработали четыре, но работали по шаблону. Запомнился разве что выход «владикавказского Нойера» Ростислава Солдатенко к центру поля при одном из розыгрышей. Самым креативным в атаке у «Алании» был, пожалуй, её лучший ассистент Давид Кобесов. После его тонкой передачи пяткой Владимир Хубулов загубил самый опасный момент до перерыва.

Команда Гогниева за эти 45 минут пробила трижды и дважды попала в створ, тогда как у «Зенита» было ноль попаданий в створ при двух ударах по воротам. У гостей, кроме забросов на Дзюбу и Александра Ерохина, мало что получалось. Семак менял местами фланговых игроков, чтобы оживить атаку – не помогало.

Настроение игроков «Алании» передало интервью в перерыве с защитником Аланом Багаевым, который, отвечая на вопрос, что нужно его команде, сказал беззаботно – забить три мяча. И уже на 55-й минуте желание владикавказца стало сбываться! «Зенит», перейдя во втором тайме после выхода Дугласа Сантоса на схему 3-4-2-1, не только не прибавил, а как-то совсем заснул. Команде Гогниева принёс успех очередной угловой, на сей раз очень хорошо подготовленный. Чемпионы и подачу не заблокировали, и врывание Батраза Гурциева прозевали – тот забил ударом головой.

Пришлось Семаку срочно поднимать со скамейки Юри Алберто и Ивана Сергеева. А вот Дзюба ушел с поля – сегодня был не день Артёма, который, напомним, на выходных прервал восьмиматчевую сухую серию в РПЛ. Со свежими форвардами у «Зенита» улучшилось движение впереди, и Юри Алберто с Круговым организовали ответный гол Дугласа Сантоса.

Появление на поле Малкома ещё добавило «Зениту» скорости против подуставшей «Алании». Бразилец заработал угловой, после которого Сергеев забил второй гол. Получается, конкуренты Дзюбы были сегодня эффективнее у чужих ворот, нежели экс-капитан сборной России.

Фото: fc-zenit.ru

Но парадокс в том, что «Зенит» выигрывал второй тайм, реализовав два удара из двух, а «Алания» проигрывала, нанеся после перерыва восемь ударов (в створ – четыре). Команда Гогниева не заслуживала поражения, и на 93-й минуте случилось то, чего так ждали многие болельщики! Владикавказцы заработали опасный штрафной и разыграли его в фирменном стиле. Группа игроков собралась у мяча, один пробежал мимо, остальные отвлекали стенку и вратаря, а Николай Гиоргобиани нанёс потрясающий удар в верхний угол. Так южане спаслись – перевели игру в серию пенальти.

Серия тоже началась весело – Солдатенко пробил с «точки» своего коллегу Михаила Кержакова. Потом голкипер «Зенита» взял удар Батраза Хадарцева, а вратарь «Алании» – Алексея Сутормина. Десяти попыток командам не хватило, а на 14-м ударе Солдатенко переиграл Данила Кругового, взявшего очень короткий разбег. Сенсация состоялась! «Алания» сыграет в полуфинале, а «Зенит» уже точно не возьмёт все российские трофеи в этом сезоне.