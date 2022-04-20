«Спартак» спасает сезон! Но после жаркого дерби с ЦСКА к команде есть вопрос

«Спартак» спасает сезон, приближаясь к победе в Кубке России. В полуфинале, помимо красно-белых, сыграет только один представитель РПЛ, «Динамо», и две команды из ФНЛ. Трофей на столетие всё-таки будет?

На дерби «Спартак» полностью поменял фланги. Потери Виктора Мозеса и Даниила Хлусевича привели к тому, что позиции латералей закрывали Максимилиано Кофрие и Леон Классен. В центре поля не было травмированного Наиля Умярова – в основу вернулся Кристофер Мартинс Перейра. Кроме того, Паоло Ваноли отказался от тактики с двумя «столбами»: Александр Соболев уступил место в составе Зелимхану Бакаеву. По сути, тренер красно-белых отзеркалил схему ЦСКА 3-4-2-1.

В таком тактическом противостоянии, когда на поле много дуэлей один в один, победить должен был тот, кто выигрывал бы эпизоды за счёт индивидуальных действий футболистов, успешной борьбы, собранных подборов. На первых минутах коса нашла на камень, но потом стало вырисовываться преимущество «Спартака». Армейцы не всегда успевали в моментах с переходом мяча, и эту проблему мы видели в предыдущих неудачных матчах команды Алексея Березуцкого.

Самуэль Жиго мог выдвинуться из тройки центральных защитников, чтобы накрывать лидера ЦСКА Юсуфа Языджи на приёме мяча. А потом сам француз ушёл от турка на стандарте у ворот красно-синих. Игорь Акинфеев спас, но это всего на пару минут отсрочило гол красно-белых. Пенальти в ворота хозяев вызывал вопросы по той причине, что мяч отскочил в руку Яке Бийолу от его же собственного тела. Тем не менее судья Владимир Москалёв при помощи VAR определил, что рука словенца находилась в неестественном положении.

Владимир Москалёв Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов поддержал назначение пенальти: «11-метровый в ворота ЦСКА был – рука у Бийола отставлена в сторону, она вверху, это нарушение правил. Москалёву два игрока перекрывали обзор – и он не видел эпизод, надо было либо бежать быстрее, либо уходить в диагональ. А по самому решению вопросов нет – это верный пенальти в ворота ЦСКА».

«Спартак» продолжал доминировать и при счёте 1:0. Ещё один суперсейв Акинфеева случился, когда рывок Георгия Джикии прозевал Хесус Медина – самый невзрачный пока что из новичков ЦСКА. А доигрывала первый тайм команда Алексея Березуцкого вдесятером. Если Максим Мухин, казалось, не заслужил удаления, поскольку центрхав не въехал в ногу соперника, а фактически наступил на стопу, то Жан-Филипп Гбамен действительно наиграл на красную. К перерыву «Спартак» нанёс больше ударов (6:4, в створ – 5:2), и ветер удачи дул в его сторону.

ЦСКА во втором тайме оставалось только надеяться, что спартаковцы чуть-чуть расслабятся и потеряют концентрацию, имея плюс один по счёту и количеству игроков. Да ещё на то, что выстрелят замены. Алексей Березуцкий убрал Медину, убрал висевшего на «горчичнике» Мухина, поставил вперёд не забивавшего с декабря Антона Заболотного и поменял позиции Ивану Облякову и Языджи.

Однако и при 11 на 10 футбол смотрелся, игра горела! Бакаев продолжал доказывать, что заслуживает нового, хорошего контракта: Кофрие просто не хватило навыков форварда, чтобы забить из «стопроцентной» позиции с передачи Зелимхана. Что поделаешь, если бельгиец оказывается в чужой штрафной лишь по большим праздникам? ЦСКА же поймал свой шанс на угловом. Александру Максименко повезло, что Хорхе Карраскаль послал мяч в штангу, а не несколькими сантиметрами левее.

Один-единственный эпизод мог поменять игру и подарить команде Алексея Березуцкого серию пенальти, потому что «Спартак» продолжал убивать голевые моменты. Акинфееев тащил – он всё ещё топ для российского футбола! Заболотный едва не нашёл пенальти в штрафной красно-белых, но, пожалуй, его единоборство с экс-армейцем Никитой Черновым не заслуживало того, чтобы Москалёв снова обратился к помощи друга – VAR. А потом штанга во второй раз спасла красно-белых. Георгий Щенников наверняка удивился, обнаружив свободную зону, а не Кофрие на своём пути, но не попал – какое же разочарование для красно-синих трибун!

Последние полчаса «Спартаку» трудно занести в актив – давление результата сдерживало даже в большинстве. Но, как бы то ни было, и во втором тайме перевес гостей по ударам солидный – 7:4 (в створ – 4:1). Красно-белые заслужили полуфинал Кубка России, и вопрос к игрокам и Ваноли только один: способна ли команда улучшить реализацию моментов?