«Судьи спалились на ровном месте». Разбор спорных решений в дерби «Спартака» и ЦСКА

Четвертьфиналы Кубка России – жара! Сначала «Динамо» решило вопрос с попаданием в 1/2 только в серии пенальти, потом трёшку от «Енисея» пропустил «Рубина», а «Зенит» удивительно вылетел от «Алании» в Грозном. Сомнений, что в главном по именам матче дня — между «Спартаком» и ЦСКА —тоже будет жарко, не было ни у кого. Так и получилось. И большую роль в характере матча сыграли судьи: Владимир Москалёв и Сергей Иванов (на VAR).

«Спартак» забил победный мяч с пенальти в первом тайме, а уже на 45-й минуте ещё и остался в большинстве. Главные решения арбитров для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов. Ему и слово:

О назначении пенальти в ворота ЦСКА

– 11-метровый удар в ворота ЦСКА был – рука у Бийола отставлена в сторону, она вверху, это нарушение правил, – объясняет Федотов, – Москалёву два игрока перекрывали обзор – и он не видел эпизод. Надо было либо бежать быстрее, либо уходить в диагональ. А по самому решению вопросов нет – это верный пенальти в ворота ЦСКА.

Зелимхан Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О фоле Мухина, который просматривали на красную карточку

– В данной ситуации, думаю, Иванов подсказал Москалёву, что тот пропустил жёлтую карточку, вот он и позвал его на красную – рассказал арбитр, – это ни для кого не красная карточка, нога Мухина заканчивает движение в голеностопе. Важно, что судьи просто начинают баловаться в эфире, подсказывают: проще нарушить протокол VAR, но помочь друг другу, указать, что была пропущена жёлтая карточка. Насколько это правильно, я не знаю. Формально так сделать можно, потому что зовут смотреть на красную – и потом главный решает, что нужна жёлтая. Нет никаких аргументов, что это была красная карточка для Мухина за фол на Игнатове – и никто бы не смог её объяснить: даже в динамике это не нарушение на красную, так как основной дожим идёт в голеностопе.

Об удалении Гбамена

– Кто-то подсказал Москалёву, что Гбамен попал Зобнину локтем по лицу, – объясняет Федотов, – Москалёв не сразу показал карточку, а ходил, бродил, с кем-то разговаривал – смотрел вверх, а не на помощника или резервного. Думаю, он разговаривал с VAR – если бы была беседа с помощниками в поле, то он бы смотрел на них, а не вверх. Сама по себе карточка вопросов не вызывает, но то, как и почему он её показал, мне не нравится.

В целом Москалёв отсудил нормально. Мне непонятны только основные решения: где не было явных и очевидных ошибок, а его звали смотреть повтор. Судьи спалились на ровном месте в моменте с Мухиным – так откровенно стали вытягивать друг друга в простом эпизоде! Видимо, хотят показать важность VAR, но тем самым они убирают личность судьи – и все игроки бегают, показывают руками экраны. Из-за такого взаимодействия главного арбитра с VAR убивается авторитет судьи. Может, это не касается только Карасёва, Безбородова да Левникова. Но это проблема – не проблема этой конкретной игры. В ней к Москалёву, кроме озвученных вопросов, претензий нет: давал бороться, относился к обеим командам одинаково – и в плане жёлтых, и в плане толчков. Да, мог показать жёлтую Зайнутдинову в концовке, мог показать её и Джикии за его оры. Но это рабочие моменты.