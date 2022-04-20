«Головин, прости за всё!» Россиянин приблизил «Монако» к Лиге чемпионов

Александр продлил результативную серию до трёх матчей, а его гол стал победным. Болельщики уже извиняются перед ним за критику!

Александр Головин проводит лучший отрезок в 2022 году. Полузащитник пропустил много матчей: он мало играл с января по март из-за травм: сначала восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, потом остался вне футбола на неделю из-за коронавируса, и столько же не играл после повреждения приводящей мышцы. Но вот уже как семь матчей подряд Головин выходит на поле и делает разницу. Он поучаствовал в победе над «Марселем», «ПСЖ» и «Мецем», сделал голевую передачу в матче с «Труа» и «Ренном» и сегодня, 20 апреля, забил «Ницце».

Гол Головина после добивания

«Монако» и «Ницца» борются за Лигу чемпионов и к очному противостоянию подошли в разной форме. Монегаски выиграли четыре матча подряд, а «орлята» одержали всего одну победу в пяти последних играх Лиги 1. Первый тайм остался за «Монако»: хозяева нанесли 10 ударов в сторону ворот (пять – в створ) и ушли на перерыв при счёте 1:0 в свою пользу. Всё благодаря Головину – Александр оказался в правильной позиции и добил мяч после сейва Вальтера Бенитеса. Это уже 17-й гол россиянина за «Монако» и четвёртый в сезоне-2021/2022. А также четвёртый в карьере в ворота «Ниццы» – больше всего во Франции Александр забивал именно им.

Александр Головин полузащитник «Монако» «Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определённый ажиотаж перед играми. Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения. Была игра за 6 очков. Конечно, нам нужно было победить и здорово, что получилось это сделать. Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди ещё есть матчи, нужно выигрывать и делать всё, что от нас зависит. Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного».

Статистика Головина в матче с «Ниццей»

Головин сыграл 80 минут, но запонился не только голом. По данным Sofascore, полузащитник стал лучшим игроком матча:

Из 25 его передач 21 была точной (84%)

Александр сделал три ключевых паса, два отбора и один перехват

Было совершил две попытки дриблинга (одна успешная)

Выполнил один точный навес из двух.

Александр Головин в матче с «Ниццей» Фото: asmonaco.com

Реакция болельщиков на игру россиянина

Болельщики «Монако» в соцсетях восхищаются россиянином. Их реакция на гол Головина была незамедлительной. Кто-то даже извинился за то, что критиковал Александра раньше.

Andrés Onrubia Ramos: «Это очень противоречиво, но Александр Головин по-прежнему большой талант. Он много играет слева и является отличным завершителем атак впереди».

Banban bugey: «Головин, Вандерсон, Фофана – вот, кто меняет «Монако».

Dylan: «Вамос! Головин, прости за всё!».

Abdel: «Головин открыл счёт перед самым перерывом. Жаль, что это игрока беспокоят травмы! Очень рад, что он забивает!».

Daniel: «Хороший первый тайм от Головина. Он был чуть ли не единственным, кто пытался связать свою команду своим движением и передачами между линиями. Вполне заслуженный гол».

IlFenomeno: «Спасибо, Царь Головин».

Tahia Djazair: «Головин — король».

Гол в добавленной время к первому тайму стал единственным в матче, и благодаря нему «Монако» поднялся в таблице с шестого на четвёртое место и имеет по 56 очков с «Ренном» (идёт на третьей позиции), у которого есть одна игра в запасе. Теперь «Монако» до второго места, где расположился «Маресель», всего три очка.