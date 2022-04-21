Клубы ФНЛ разрывают в Кубке России. А помните, был такой мораторий?

А что если у России будут еврокубки, а в них – «Алания» или «Енисей»!

Главное впечатление дня – это даже не дерби «Спартака» с ЦСКА, а эмоции клубов ФНЛ. «Енисей» и «Алания» прошли клубы РПЛ. И что самое парадоксальное – не сказать, чтобы им просто повезло.

«Енисей» был лучше по игре, хотя в команде играют малоизвестные футболисты, а главная звезда – Зотов, который уже несколько лет не играл в РПЛ. Да, безусловно, у «Рубина» уехали легионеры, но даже оставшийся состав по именам и стоимости несопоставим с игроками «Енисея».

Леонида Слуцкого называют едва ли не лучшим тренером России, хотя внимания сейчас заслуживает как раз тренер «Енисея» Вадим Гаранин. Человек посреди сезона пришёл и поднял середняка ФНЛ в зону стыковых матчей. Семь побед в восьми матчах (уступили только лидеру ФНЛ в один мяч), а еще выбили «Локо» и «Рубин» из Кубка.

«Алания» – абсолютно сумасшедшая. Ультраатакующий футбол. И тут приезжает сам «Зенит»! Сильнейшая команда страны. Ок, не самый оптимальный состав, но там всё равно полно футболистов из сборной России и даже те, кто вызывался в сборную Бразилии и Колумбии. И что мы видим? По ударам 12:4, по ударам в створ 7:2 – всё в пользу «Алании».

Много говорят про социальную функцию футбола. Иногда даже слишком много, но вы посмотрите, кто играет у «Алании». Там даже по фамилиям понятно, какой регион люди представляют. Просто ткните на табло матча, чтобы увидеть состав.

Пенальти – это дело случая? Ну хорошо. За день до этого в таких же пенальти прошло «Динамо», а не «Балтика» из ФНЛ. Вы же помните, на каком месте идёт «Динамо» в РПЛ? «Балтика» – седьмая в ФНЛ если что.

А помните, был такой мораторий на вылет в РПЛ? Говорят, что сейчас работает мифическая группа и эта задумка ещё возможна. Очень хочется, чтобы эта идея не была реализована. Клубы ФНЛ достойны того, что им полагается по регламенту (а он не должен меняться в конце сезона): две путёвки в РПЛ и еще две – в стыки. В случае моратория, напомним, даже при расширение до 18 команд никаких стыков не будет. А «Алания» и «Енисей» борются именно за них.

Победная раздевалка «Алании» Фото: vk.com/fcalania

Есть ощущение, что к команды ФНЛ недооценивают. Последний раз дали подняться только двум клубам. Дело вкуса, но на мой взгляд «Крылья Советов» (7-е место) – восхитительны по игре. Да и «Нижний» не идёт в зоне вылета (11-е место). Так что давайте как-то посерьезнее относиться к командам из первой лиги. Они не так слабы, как может показаться.

Честно, я не расстроюсь, если «Алания» или «Енисей» будут в Лиге Европы. Хотя ещё огромный вопрос – будут ли у России еврокубки в следующем сезоне. Если будут, то командам ФНЛ точно будет тяжелее, чем «Спартаку» или «Динамо». Хотя бы потому что у них меньше шансов оказываться сеянными.

С другой стороны наши команды в еврокубках уже так себя показали, что хуже вряд ли можно. И это касается тех случаев, когда мы были сеянными. В последние два сезона «Динамо», «Ростов» и «Рубин» были именно сеянными, но вылетели от первого же соперника в отборе – «Локомотив» Тбилиси, «Маккаби» Хайфа и «Ракув» Ченстохова.

Идеально было бы завтра получить в жеребьевки новые пары, где клубы ФНЛ играют с командами РПЛ. Может, увидели бы еще разок-другой, что деньги в футболе решают не всё.