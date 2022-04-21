«Зенит» привык, что их никто не прессингует». Герой «Алании» раскрыл секрет чудо-штрафного

Николай Гиоргобиани – главная звезда матча «Алания» – «Зенит». На третьей добавленной минуте ко второму тайму форвард «Алании» сравнял счёт филигранным ударом со штрафного – и перевёл игру в серию пенальти. Там MVP матча тоже забил, а вратарь Ростислав Солдатенко обеспечил «Алании» полуфинал Кубка России, взяв два удара гостей.

В сезоне-2019/2020 Гиоргобиани не смог закрепиться в «Уфе» и уехал во Владикавказ, где нашёл себя в команде Спартака Гогниева. После матча с «Зенитом» мы пообщались с Николаем, который рассказал об эмоциях после победы, шикарном штрафном и о том, с кем хочет сыграть в полуфинале Кубка России.

«Пусть люди, которые смеются над нами, видят, что мы можем доказать в игре»

– Какие были первые эмоции после победы?

– Все были в шоке, тем более эта победа над таким соперником, в такой важной игре – в четвертьфинале Кубка России! Мне кажется, пока что до конца не все осознали произошедшее. Эмоции только положительные, все в восторге.

– Нет ощущения, что «Зенит» не заслуживал победы?

– Да, мы по игре смотрелись лучше, потому что пытались играть в футбол: выходили низом, прессинговали, старались не дать «Зениту» демонстрировать свою игру. Они привыкли, что их никто не прессингует, с ними никто высоко не играет и они всё время с мячом. Мы поборолись атаками, сыграли в высокий прессинг, не дали им передохнуть и сыграть в собственный футбол. Я думаю, что в этом и был наш успех.

Николай Гиоргобиани Фото: fc-zenit.ru

– Что говорил Спартак Гогниев перед матчем?

– Мотивация зашкаливала. Он говорил, что мы обыграем эту команду, был уверен в этом! Да и вся команда была уверена, что мы можем обыграть «Зенит», была какая-то чуйка. Все были уверены, но он нас мотивировал и говорил, что мы должны доказать, что не хуже и тоже играем в футбол. Пусть люди, которые смеются над нами и говорят, что мы как дурачки бегаем, кричим и хороводы водим, видят, что мы можем доказать в игре.

– Кого выделял Гогниев перед матчем?

– Мы готовились тактически. У нас не было каких-то разборов персон: только по Дзюбе говорили, что будет верховая борьба. Ничего особенного не обсуждали, смотрели картинку в общем.

– Удивил ли состав?

– Мы не делали на него акцент. У «Зенита» что скамейка, что основа – ничем не отличается. Хорошие игроки и там, и там.

«Я как тренирую, так и бью»

– Главная тема матча – момент со штрафным. Планировали же розыгрыш?

– Ну конечно. Мы разыгрывали так в ФНЛ, но никак не могли попасть по воротам: то выше, то в стенку. И вот когда надо было, он залетел.

– Когда били штрафной, Спартак Гогниев посоветовал вам так разыграть или сами решили?

– Мы собрались командой и решили сами. К нам также подошёл капитан Алан Хугаев, и он сказал, что пообщался с тренерским штабом. Честно, я не видел, но он пробежал вроде оттуда, от Артурыча (главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. – Прим. «Чемпионата»). Он тоже дал немного советов, как всё сделать правильно. Сделали – забили.

«Алания» – «Зенит» – 2:2 (6:5), Кубок России Фото: fc-zenit.ru

– Сколько было вариантов розыгрыша штрафного?

– Я как тренирую, так и бью.

– Не было ли мандража перед штрафным? Ведь перед вами чемпион России.

– Я даже не думал об этом. Знал, что мне надо забивать: последние минуты, проигрываем. Знаете, какой у меня был момент в голове? Когда отрабатываю штрафной на тренировке, то представляю, что 90-я минута, вы играете вничью и надо забить. Этот момент у меня пролетел, и я потом с улыбкой его вспомнил.

«Мы можем бороться в элите российского футбола»

– Почему Солдатенко первым пробил в серии пенальти?

– Был уверен в себе. Да мы все были в нём уверены. Он подошёл и сказал: «Я ударю». Мы не стали ему ничего говорить, кроме: «Давай, вперёд!»

– Не обсуждали серию пенальти перед матчем?

– Нет, не готовились. Мы шли на победу, очень хотели победить. Думаю, боженька нас наградил.

«Алания» – «Зенит» – 2:2 (6:5), Кубок России Фото: fc-zenit.ru

– Почувствовали, что перед вами был чемпион России?

– Конечно, после игры приходит это осознание, потому что во время матча ты не думаешь об этом. Думаешь только о том, какое сделать правильное действие, куда ударить, отдать пас. Перед матчем был ажиотаж, приехали болельщики, СМИ, писали в интернете. У всех был небольшой мандраж перед игрой, но когда выходишь на поле, то всё забываешь.

– Сергеев сказал, что после матча у них было шоковое состояние. У вас как?

– У нас была эйфория.

– На кого хотели бы попасть в полуфинале?

– Хотели бы команду Премьер-Лиги, чтобы наши болельщики посмотрели ещё зрелищный футбол, а там какая попадётся. Нам неважно, всё равно нужно будет выигрывать.

– «Спартак» или «Динамо»?

– Не знаю, не думал об этом. Мне и те, и те.

– Без разницы, кого обыгрывать?

– Да. Я надеюсь, что обыграем. Посмотрим, ничего не будем заранее говорить.

– Согласны с утверждением, что «Алания» – команда уровня РПЛ?

– Да. У нас ребята очень техничные, с головой. Мы уже сыграли несколько игр с командами Премьер-Лиги и показали, что можем бороться в элите российского футбола. Ещё осталось шесть туров. Нам будет тяжеловато, не задался второй круг. Думаю, мы вытащим.