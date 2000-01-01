НашиЛегионеры. Разбор успехов россиян за границей за неделю

Александр Головин — голевая передача в пятницу и победный мяч в среду помогли «Монако» приблизиться к ЛЧ

Российский полузащитник вышел в основе на матч с «Ренном» и отдал голевую передачу на Вандерсона. Головин провёл на поле 78 минут, а его команда одержала победу со счётом 3:2. А в среду Александр забил победный мяч в ворота «Ниццы».