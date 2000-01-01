НашиЛегионеры. Разбор успехов россиян за границей за неделю

Как российские легионеры проявили себя в Европе на неделе
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Александр Головин — голевая передача в пятницу и победный мяч в среду помогли «Монако» приблизиться к ЛЧ
Российский полузащитник вышел в основе на матч с «Ренном» и отдал голевую передачу на Вандерсона. Головин провёл на поле 78 минут, а его команда одержала победу со счётом 3:2. А в среду Александр забил победный мяч в ворота «Ниццы».
Денис Черышев — за 16 минут не смог спасти «Валенсию»
«Валенсия» проиграла «Осасуне», а россиянин вышел на поле на 74-й минуте при счёте 0:2. Команда сократила отставание до минимума, но на большее её не хватило.
Алексей Миранчук — не спас «Аталанту» от очередного поражения
Команда Миранчука потерпела в Серии А третье поражение подряд — уступили дома «Вероне» (1:2). Россиянин вышел на поле на 34-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Александр Кокорин — «Фиорентина» не дала нападающему ещё один шанс
«Фиорентина» в непростом матче переиграла «Венецию» с минимальным счётом – 1:0. А российский нападающий провёл всю встречу на скамейке запасных.
Фёдор Кудряшов — помог «Антальяспору» одержать шестую победу подряд
Защитник вышел в основном составе на матч с «Аланьяспором». Провёл на поле все 90 минут и получил семёрку от интернет-портала WhoScored, а команда переиграла соперника со счётом 3:1.
Магомед-Шапи Сулейманов — героическая ничья с «Бешикташем»
Шапи в очередной раз вышел на поле в стартовом составе и отыграл почти полный матч – 89 минут. «Бешикташ» на протяжении всей встречи владел инициативой, но «Гиресунспор» выстоял (0:0).
Фёдор Чалов — «Базель» без россиянина не справился с середняком
Чалов весь матч наблюдал за игрой своей команды со скамейки запасных. «Базель» без россиянина не справился со «Сьоном» — 0:0.
Владислав Лёвин — «Словацко» не устоял перед претендентом на чемпионство
Российский опорник вышел на поле в стартовом составе и провёл 59 минут. К тому времени команда уступала «Спарте», а после ухода Левина пропустила ещё один мяч – 1:3.
Юрий Лодыгин — пропустил три мяча от АЕКа
Российский вратарь отыграл весь матч с АЕКОМ и пропустил три мяча (первый ему забил Гжегож Крыховяк). Команда Лодыгина проиграла со счётом 2:3.
Никита Хайкин — «Будё-Глимт» одержал победу с разгромным счётом
Вратарь провёл весь матч и помог команде обыграть «Волеренгу» со счётом 5:1. «Будё-Глимт» после трёх туров занимает первое место в чемпионате Норвегии.
Евгений Шляков — УТА потерпела второе поражение подряд
Крайний защитник провёл 62 минуты в матче с «Шепши» (0:1), появившись на поле в стартовом составе. Единственный гол в ворота клуба УТА влетел, когда Шляков уже был заменён.
Станислав Черчесов — «Ференцварош» победил и всё ближе к чемпионству
«Ференцварош» Черчесова вырвал победу в матче с «Гонведом», забив на 91-й минуте. Это позволило оторваться от ближайшего преследователя уже на 11 очков, чемпионство становится всё ближе.
Александр Жиров — сыграл все 90 минут с капитанской повязкой
Жиров вывел команду на матч с «Санкт-Паули» с капитанской повязкой и сыграл все 90 минут. «Зандхаузен» достойно выглядел против одного из претендентов на повышение в классе и заслужил ничью – 1:1.
Максим Рудаков — пропустил в третьем матче подряд за «Хонку»
Вратарь отыграл весь матч, а его команда разделила очки с «Мариехамном» (1:1). После трёх туров «Хонка» находится на шестой строчке в таблице чемпионата Финляндии.
Николай Обольский — без гола, но с результативной передачей
Нападающий впервые сыграл все 90 минут за клуб «Культураль Леонеса». Команда уверенно переиграла «Сан-Себастиан-де-лос-Рейес» со счётом 3:0, а форвард отдал голевую.
Роман Нойштедтер — помог «Вестерло» набрать очко
Защитник вновь вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч. В воротах «Вестерло» опять побывало два мяча, поэтому переиграть РВДМ не удалось — 2:2.
Станислав Ильюченко – «Чонбук Хёндэ» сыграл вничью в Лиге чемпионов
Нападающий сыграл за свой «Чонбук Хёндэ» в азиатской Лиге чемпионов, но так и не смог забить. Встреча с «Сиднеем» завершилась безголевой ничьей.
Иппэй Синодзука — получил всего лишь пять минут
Воспитанник «Спартака» после удачного матча и гола рассчитывал вновь проявить себя, но получил лишь пять минут в матче с клубом «Фаджиано Окаяма» (1:1). Как-то отличиться он не успел.
Максимилиан Проничев — поучаствовал в разгроме «Тазмании»
Российский полузащитник вышел на поле на второй тайм матча с «Тасманией». Результативными действиями игрок не отметился, но «Энерги» удалось победить со счётом 5:0.
#НашиЛегионеры. Разбор успехов россиян за границей за неделю
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