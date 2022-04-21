«Надеюсь, будет автопродление». Что с контрактом Семака и «Зенита»?

«Зенит» оперативно реагирует на меняющуюся реальность. В клубе отлично понимают, что в ближайшее трансферное окно они вряд ли привезут в Петербург сильных легионеров даже с учётом формального ослабления лимита. Поэтому новые контракты подписаны с Ерохиным и Суторминым. А вскоре то же самое наверняка произойдёт с Кержаковым, Оздоевым и Дзюбой. Сохранить то, что есть сейчас – явно не худший вариант. Однако остался вопрос с главным тренером.

Базовая часть контракта Сергея Семака истекает 31 мая 2022 года. Дальше есть опция автоматического продления на сезон. При согласии сторон. Либо подписание нового соглашения на более длительный срок с уверенностью в долгосрочном проекте. Чем же закончится эта история?

Как было зимой?

На декабрьскую паузу «Зенит» ушёл, выполнив базовые цели. Команда лидировала в РПЛ и пробилась в евровесну, пусть и в Лигу Европы. Все адекватно оценивали силу соперников и понимали, что выхода в плей-офф ЛЧ добиться почти нереально. В матчах с «Челси» и «Ювентусом» главным было не провалиться. Задача оказалась под силу – почти никто не критиковал команду за игру. Следующим логичным шагом казалось обсуждение нового контракта с тренером. Ведь куда приятнее знать своё будущее заранее. Особенно когда в конкурирующем клубе («Динамо») тренера продлевают в декабре на приличный срок.

В январе Семак впервые прокомментировал свой контракт в интервью «Чемпионату»: «Будущее не обсуждали. Доработаем и посмотрим. У меня действующее соглашение. До 31 мая я работаю, а дальше – посмотрим».

Очень расплывчатая формулировка, не оставляющая уверенности в счастливом конце. Однако уже тогда, по информации «Чемпионата», клуб не рассматривал вариант расставания с тренером. Даже наоборот, зимние трансферы согласовывались с ним, и от Сергея ждали плана развития команды в среднесрочной перспективе. Это не только тренерская, но и менеджерская работа – ведь ни для кого не секрет, что Семак занимается в том числе и поиском игроков. И если взгляды совпали бы, ему наверняка сразу предложили бы совместное будущее.

А что сейчас?

Но потом наступил конец февраля. И всё резко изменилось. Сейчас мало клубов рассматривают собственное развитие на много лет вперёд. Скорее, хотят понять, как существовать в ближайшие сезоны. Поэтому будущее Семака, как и многие остальные вопросы, встало на паузу. Во второй раз он прокомментировал его только 8 апреля: «Что касается моего контракта, то он действует до 31 мая. А дальше есть опция автоматического продления при достижении определённого результата и желания хотя бы одной из сторон. Тогда он может пролонгироваться автоматически». То есть уже сам тренер говорит, скорее, о том самом автопродлении, а не о подписании нового документа.

Сергей Семак Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Гендиректор Александр Медведев также больше склоняется не к новому контракту. «Надеюсь, будет автопродление», – сказал он 5 апреля в комментарии Bobsoccer. А несколько дней назад добавил, что нет повода беспокоиться о будущем тренера.

Получается, сейчас мы имеем только одно фактурное подтверждение: Семак, скорее всего, останется в «Зените» на ближайший сезон. Вероятно, при любых раскладах. Даже в случае маловероятном – упущенного чемпионства. В Петербурге отлично понимают, что вряд ли найдут тренера сильнее внутри страны. А приглашать большое имя с нулём амбиций из Европы сейчас точно не вариант для «Зенита». Слишком свежи воспоминания о работе Манчини.

Другой вопрос, почему руководство не хочет полностью обновить контракт с Семаком и заявить о долгосрочной стратегии работы с ним? Возможно, это желание самого тренера. Следующий сезон станет уже пятым для него в «Зените». И старое правило цикла в пять лет в одной команде может неожиданно проявиться. Хотя сейчас точно нет ощущения, что одна сторона устала от другой. И пусть так будет дальше.