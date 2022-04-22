«К полякам претензий нет». Как штаб сборной России поднимает «Ростов»

В советском и российском футболе клубные тренеры периодически становились совместителями по просьбе/распоряжению сверху (Лобановский, Романцев, Бышовец, Газзаев, Слуцкий). Но чтобы тренер сборной брал «в нагрузку» клуб — такого ещё, по-моему, не было. Случай Карпина уникален вдвойне: он дважды шёл на совмещение в одном сезоне! Понятно, что камбэк в «Ростов» едва ли случился бы, не окажись спортивная Россия в изоляции от остального мира, вне ЧМ-2022, но оригинальности сюжета это не отменяет. А результаты эксперимента, кажется, превосходят самые оптимистичные ожидания ростовского менеджмента: четыре победы и лишь одно поражение в шести матчах!

Для ассистента Карпина Виктора Онопко это первый в жизни «совместительский» опыт. Перед приездом в Ростов небезразличного почти всему штабу южан «Спартака» мы обстоятельно побеседовали с Виктором Савельевичем — о новых реалиях и проверенной десятилетиями старой дружбе.



Из интервью вы узнаете:

Что общего у баз «Ростова» и «Спартака»

— Вы уже месяц в штабе «Ростова». Освоились в городе, коллективе?

— Осваиваюсь потихоньку. Кого-то из ребят я знал раньше по сборной, за кем-то следил на зимних сборах в Испании. Теперь узнаём друг друга ближе. Живу пока на базе. Кормят, стирают — удобно.



— Вернулись в ранние спартаковские времена?

— Мы тоже вспоминали с супругой, смеялись, как вместе заехали в Тарасовку. Там тогда много семейных было, с жёнами, детьми. Всё общее. Года полтора мы так прожили, пока квартиру не получили. База «Ростова» чем-то напоминает спартаковскую. Не суперсовременные корпуса, но всё необходимое есть. Главное — поля, условия для восстановления, тренажёрный зал. Кроме меня, тут ещё несколько молодых ребят из первой команды живут, так что не скучаю.



— После ЦСКА не хватало ежедневной движухи?

— После ЦСКА была пауза, но потом последовало приглашение в сборную, и работа в ежедневном режиме возобновилась: летучки в РФС, общение с футболистами и тренерами, просмотр кандидатов. Этим в основном мы с Писаревым занимались. Но, конечно, это отличалось от клубной работы, где каждый день на поле выходишь.

Как Карпину удалось встряхнуть свою новую-старую команду

— Что в вашем случае подразумевает совмещение? Какой сегодня у вас функционал в клубе и сборной?

— Уже после прихода в «Ростов» мы провели сбор национальной команды, сыграли полноценный контрольный матч с молодёжкой. Теперь я чисто физически не могу каждый день ходить на работу в РФС, но с руководством, администраторами сборной всегда на связи. Хотя сейчас что-либо планировать даже на две-три недели вперёд сложно. В остальном мои задачи не изменились — во всём помогать главному. Понятно, что теперь я больше смотрю и анализирую нашу команду, но за «сборниками» из других клубов тоже наблюдаю — в процессе изучения соперника.

— В ЦСКА вы наравне с молодёжью рубились в двусторонках — в «Ростове» тоже?

— Теперь больше со стороны наблюдаю. Колено побаливало — восстанавливаюсь. Из тренеров Михаил Осинов чаще включается в игру — и не выпадает. Валерий Георгиевич чётко выстроил работу штаба: каждый знает свои обязанности.



— Перед игрой в Казани Карпин выложил фото из салона автобуса с подписью «Рабочее место теперь». Это и ваш первый выезд с новыми одноклубниками?

— Да. Аэропорт в Ростове уже был закрыт, и смысла ехать туда на поезде мне не было — даже на предыгровую тренировку не успел бы. Поэтому прямиком из Москвы полетел в Казань, а назад уже возвращался с командой. Долетели до Волгограда, а оттуда — ещё часов 8 на автобусе. Из Москвы в Ростов после «Динамо» добирались ещё дольше — 13 часов.



— И как ощущения, непривычно?

— Я-то как раз привык. В Испании это обычное дело.

А с дублем «Стахановца» в конце 1980-х и по 34 часа ездили, из Луганска — на Западную Украину. Спали в проходах.

Мы на «Икарусе» разъезжали, а сейчас автобусы комфортные. Тяжеловато, конечно, ноги затекают, но ребята нормально переносят. По дороге останавливаемся — пройтись, размяться, перекусить. В этом плане не все команды в чемпионате сейчас в равных условиях: одно дело из Москвы поездом куда-то разок добраться, как «Локо» в Ростов, другое — самолёт+автобус. Но парни молодцы — выходят и доказывают.



— У «Ростова» с Карпиным четыре победы в шести матчах. Его возвращение так взбодрило команду?

— Конечно. У меня такое ощущение, что он и не уходил даже. Карпин не один год здесь выстраивал систему, всех знает, а ребята знакомы с его принципами. У Валерия Георгиевича семья в Ростове. Даже будучи в сборной, он постоянно приезжал на игры, был в контакте с клубом — руководством, футболистами. Естественно, его возвращение — плюс для коллектива. Это видно по тренировкам, как футболисты реагируют на требования. Вот мы проиграли «Нижнему Новгороду», разобрали ошибки — и в следующем туре победили Самару. О чём это говорит?



— О чём?

— О том, что игроки правильно воспринимает тренерские установки и подсказки. А ошибки — они всегда будут, даже у самых лучших и знаменитых. Важно уметь их исправлять.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как дончане пережили потерю почти всех легионеров

— Отъезд иностранцев существенно ослабил «Ростов»?

— А вы посмотрите состав «Ростова» до их отъезда — человек пять-шесть легионеров играли постоянно. Альмквист, Гигович, Баштуш, Хаджикадунич, Хасимото, раньше Норманн — все они были основными, ведущими футболистами клуба. А, с другой стороны, с отъездом иностранцев появился шанс у наших молодых футболистов, и они его используют. Не хочу никого хвалить, но в рисунке игры, отношении — прогресс очевиден. Ребята понимают, что, кроме них, никто задачу не решит. И команда потихоньку начинает подниматься в таблице. Но пока итоги подводить рано — впереди ещё пять туров.



— Чья потеря оказалась наиболее болезненной для «Ростова»?

— Если я скажу — нападающего или опорника — принижу заслуги тех ребят, которые сейчас выходят. Понятно, что если бы Баштуш, например, не уехал — у Мелёхина или Сильянова было бы меньше шансов попасть в основу. А так они его получили, играют, вызываются в молодёжную сборную. С легионерами тоже были и невыразительные игры, и поражения. Мне импонируют подход и отношение ребят к тому, что происходит — до, во время и после матча: подготовка, игра, восстановление. Если всё в этом цикле делаешь качественно и профессионально, больше шансов добиться результата на поле.



— Когда вы играли в чемпионате России, легионеров вообще не было. Но уровень российских игроков был ощутимо выше?

— Тяжело сравнивать. Для меня моё поколение всегда будет лучшим. Но футбол меняется — культура игры, интенсивность, правила, судейство. Советский Союз был огромной футбольной страной. Больше внимания уделялось детям. Была настоящая массовость. Сейчас условия для занятий футболом намного лучше, чем были тогда, но талантливых ребят действительно стало меньше. Сама жизнь изменилась, у них другое детство. Если человек хочет чего-то добиться, он должен пахать каждый день. А когда окружение — родители, друзья, агенты — начинает рассказывать парню, какой он большой талант и что его просто не ценит тренер — они тем самым просто убивают футболиста. Хотя от тренеров, безусловно, тоже многое зависит — от их умения раскрыть, не загнать одарённого пацана.



— В целом уровень чемпионата России даже с начала года ощутимо снизился?

— Многие команды потеряли сильных легионеров. Только у «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА почти все остались. Из «Ростова», «Рубина» и «Краснодара» уехали почти все, из «Спартака» — Ларссон и Айртон. Конечно, общий уровень лиги упал. Но он поднимется. Будут и покупки, и возвращения. Возможно, новые рынки откроются — в Латинской Америке, Азии, Африке. Я думаю, нынешнее положение — ненадолго. Интерес к футболу восстановится.

«Ростов» при Карпине преобразился: четыре победы в шести турах! Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Зачем был нужен последний сбор сборной и что с дальнейшими планами

— Карпин двумя глаголами описал состояние «сборников» после бана ФИФА: поплакали, поогорчались. Для вас лично это решение тоже стало ударом?

— Конечно. Никто не ожидал, что нам не дадут даже сыграть, хоть бы и на нейтральном поле. От нас тут мало что зависело — всё решалось в высоких кабинетах. Не только российский футбол отстранили, но и другие виды спорта. Руководство РФС не опускает руки, добивается, чтобы сборную допустили до следующих турниров. Мне кажется, признание русского одним из официальных языков ФИФА — это маленький, но положительный сигнал для нас. Футбол должен объединять людей.



— Игроки выглядели подавленными во время последнего сбора?

— Я бы так не сказал. Все приехали в хорошем настроении. Были и общение, и работа.



— В чём вообще был практический смысл этого сбора и спарринга с молодёжкой?

— Сбор был запланирован ещё до всех событий. Мы должны были в это окно играть. И после отстранения сборной приняли решение несмотря ни на что собраться. Считаю, это необходимо и в дальнейшем делать. Всё равно мы когда-то вернёмся, а для этого нужно быть готовыми. Мы проводим теории, тактические тренировки, чтобы ребята освежали в памяти те требования, которые были в отборочном цикле. Ну и плюс им важно чувствовать, что сборная — есть, существует.



— Ближайшие планы сборной пока в полном тумане?

— Есть окна ФИФА/УЕФА, но какая у нас будет ситуация — пока не знаем. Даже по ближайшему сбору — в конце мая — начале июня — полная неопределённость.



— Как вам идея сыграть с Ираном?

— Лично я — за. Белорусы, когда мы встречались с молодёжкой, играли с Индией. Главное, чтобы всё было в правовом формате. А футболистам по большому счёту неважно, с кем играть — с Ираном, Китаем или кем-то другим. Важно — играть. Мы всегда готовы. Валерий Георгиевич так выстраивает работу, чтобы сборная и клубы работали вместе, сообща, на благо всего нашего футбола.

Виновата ли Польша в бане России

— Если бы не отлучение, России реально было преодолеть два раунда стыков?

— Конечно. Да, у Польши сильная сборная, есть явные лидеры. Но у нас тоже хорошая команда. Уверен, что мы были в состоянии пройти поляков и выйти в финал стыков. Я видел переживания ребят после игры в Хорватии, наблюдал за ними в клубах, общался. Все были настроены пробиться на чемпионат мира. Очень жаль, что нас этого шанса лишили.



— Поляки несправедливо вышли на ЧМ-2022?

— К сборной Польши никаких претензий нет. Футболисты тут вообще ни при чём. Не они же принимали решение по России. Ну да, вместо двух матчей сыграли один. Но, как бы то ни было, шведов победили. Какой-то личной неприязни я к ним не испытываю. Те же Шиманьски, Рыбус играют у нас. Нормальные ребята. Сказали бы им играть с Россией — они бы вышли и сыграли.



— В июне стартует Лига наций. Верите, что Россию допустят до розыгрыша?

— Мне кажется, в футбольном мире к нам хорошо относятся. Многие играли здесь. Все турниры — ЧМ, Евро, Лига чемпионов — Россия проводила на самом высоком уровне. Я верю, что мы вернёмся. Есть надежда.



— Представим худший сценарий: сборная мимо Лиги наций и отбора к Евро-2024, клубы — без еврокубков. Стоит ли в таком случае затевать реформы чемпионата России?

— Только если они пойдут на благо футболу. Если останемся без еврокубков и матчей сборных, возможно, стоит организовать какой-то дополнительный турнир по типу Кубка Содружества или Кубка Матч Премьер, чтобы увеличить количество матчей. Не вижу в этом проблемы. В вопросе расширения РПЛ тоже нужно исходить из интересов футбола, чтобы спортивная составляющая не страдала. Сейчас и вверху, и внизу таблицы идёт борьба. А представьте, объявят, что лига расширяется и никто не вылетает — останутся стимулы у аутсайдеров бороться? А дополнительный турнир летом устроить — почему нет? Тем более Австрия, Швейцария, Германия сейчас закрыты, и готовиться к новому сезону, скорее всего, будем в России.

Что там у Головина, Миранчука и Чалова

— Интересно ваше мнение как тренера сборной о нынешнем положении в своих клубах самых статусных российских легионеров — Головина и Миранчука.

— Естественно, мы следили и следим за ними. У Головина были разные этапы — как хорошие, яркие, так и неудачные, связанные с травмами. Недавно Саша сумасшедшую голевую передачу в «Монако» отдал, сейчас гол забил. У Миранчука тоже были яркие игры за «Аталанту». В таких чемпионатах, как во Франции, Италии, нужно каждый день доказывать. Я за них только радуюсь, что они там, востребованы тренерами и получают свои игровые минуты.



— Отдельно спрошу про Чалова — поскольку его вы знаете чуть ли не с детства. Правильно Фёдор сделал, уехав в Швейцарию?

— Я считаю, он поступил совершенно правильно. В ЦСКА Федя последнее время не играл, но не побоялся принять этот вызов. Уехал в другую страну, чемпионат попробовать что-то новое, доказать. Как я понимаю, в «Базеле» его хорошо приняли. Он уже забил несколько голов. Я рад за Федю.

Изменился ли Карпин за 30 лет и почему они не воссоединились в «Спартаке» в 2009-м

— Сколько лет вашей дружбе с Карпиным? 30?

— Получается так. Зимой-1991/1992 я переехал из Донецка в «Спартак». Валера тоже тогда жил на базе. Там и познакомились, сдружились. У нас вся команда тесно общалась вне поля, и это потом помогало в игре. Мы выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино. Это был важнейший компонент в формировании новой команды, и Романцев уделял ему большое внимание.

Валерий Карпин и Виктор Онопко в 1990-е Фото: из личного архива Виктора Онопко

— Валерий Георгиевич в молодости больше по бильярду или домино специализировался?

— Там в основном картёжники были: объединялись в команды, рубились. Тогда это модно было. А я нарды, настольный теннис предпочитал.



— Судя по фото из личного архива, в Испании тоже поддерживали отношения?

— Мы со спартаковских времён отпуска проводили вместе и, даже разъехавшись по разным командам, сохранили эту традицию. Обычно делили каникулы на два этапа: с детьми и без, чтобы полноценно отдохнуть после сезона. Летом собирались где-то в Испании, на Новый год выезжали в другие страны — например, к Юре Никифорову в Голландию. Дед Мороз, ёлки, подарки — дети счастливы были.



— Поделитесь забавной историей из совместной молодости?

— Вспоминаются две, и обе с участием Никифорова. Как-то отдыхали компанией в Марбелье, а Юра незадолго до этого взял Суперкубок Голландии с ПСВ. Ну и решили слегка подшутить над ним. Купили с Валерой на рынке сувенирный трофей, подписали «Кубок автозаправок» — и торжественно вручили.



— А причём тут заправки?

— ПСВ, АЗ, АЗС — какой-то такой ассоциативный ряд тогда возник. Другой раз, уже в Голландии, подарили ему на Новый год пластинку Boney M. Вы же помните его причёску в молодости? Один в один солист Boney M!

Юрий Никифоров, Виктор Онопко и Валерий Карпин Фото: из личного архива Виктора Онопко

— Как Карпин изменился за 30 лет?

— Совсем не изменился. Такой же активный, эмоциональный, как и 30 лет назад. Только тогда он за себя и партнёров переживал, а сейчас — за своих пацанов. Теперь Валерий Георгиевич ещё и многодетный папа — тем более нужно держать себя в тонусе, некогда расслабляться. И это здорово.



— Вы действительно могли воссоединиться с тренером Карпиным ещё в конце нулевых в «Спартаке»?

— Да-да, было такое. Валерий Георгиевич только возглавил «Спартак» главным тренером после Лаудрупа. Набрал мне, предложил поработать вместе. Тем более у меня уже была лицензия Pro, а у него — ещё нет. Нужно было быстро решать, но тогда не сложилось — я не мог нарушить обязательства перед РФС.

Осталась ли обида на Гончаренко после ухода из ЦСКА

— Зато с ЦСКА потом вон сколько трофеев выиграли.

— Жаловаться мне точно не на что. В ЦСКА был хороший этап. Я очень ценю тех людей, с которыми работал и работаю. Человеческие отношения — это самое главное.



— С Гончаренко после странного расхода в 2020-м так и не объяснились?

— У меня был разговор с Виктором Михайловичем. Нормально пообщались, услышали друг друга. Идём дальше, без обид.

— Но тогда обида чувствовалась.

— Тогда — да. Теперь всё нормально. Мы объяснились, сняли все вопросы.



— У вас родные на Донбассе остались?

— Мама с сестрой и братом — в Луганске. У мамы свой огород, живность, рассада. Прошлым летом навещал их после долгой разлуки. Сходил на могилу к отцу, прошёл по дворам, где гулял и мячом лупил в стенку. Вернулся в детство. А в Донецке давно не был. Тесть (известный в прошлом защитник и судья Виктор Звягинцев. — Прим. «Чемпионата») сейчас футбольной школой на 500 ребятишек руководит. Когда ему набираю — все разговоры только о футболе: как там сборная, как «Ростов»? Они живут в той ситуации, в которой живут. Привыкли. Надеюсь, увидимся как-нибудь — я теперь недалеко.