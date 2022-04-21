«Манчестер Юнайтед» провалится с любым тренером, если не изменит систему. Тен Хаг рискует

Колонка о том, что бывает, когда вместо турнирной таблицы годами смотришь только в финансовые отчёты.

Невероятно, но руководство «МЮ» смогло определиться с новым главным тренером. И выбор смелый, Эрик тен Хаг — большой риск. Лопетеги, Энрике, Почеттино выглядели более маститыми тренерами. Тен Хаг при всех лигочемпионских подвигах и сотнях голов, которые забивает «Аякс», всё-таки проигрывает в масштабе. Зато в разы более перспективен. На «Чемпионате» выходил тотальный разбор (вот он — по ссылке ниже), не буду повторяться. Речь о другом.

На самом деле, без разницы, кто именно будет рулить клубом в ближайший сезон, три, пять лет, если «МЮ» останется прежним. После сэра Алекса Фергюсона здесь не то чтобы работали бездарные тренеры. Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью — в разной степени успешные специалисты со своей философией. Мойес заслужил апгрейд и получил благословение от сэра Алекса. Ван Гал — один из гуру тренерского искусства. Жозе, на тот момент, синоним трофеев. Даже Уле-Гуннар Сульшер вроде бы нащупал свой стиль и прогрессировал.

У каждого были и минусы, но дело не только и не столько в тренере. Руководителям «Манчестер Юнайтед» должно было хватить времени, чтобы осознать: клуб бездарно управляется. Именно футбольный клуб — это кошмар.

Даже если бы Клопп, Гвардиола или Нагельсман вдруг потеряли работу, то не подписали бы контракт с «Юнайтед». Даже на очень много денег.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

Как формируется состав, осуществляются трансферы. Почему, с кем и на какой срок заключаются новые договоры. Кто несёт ответственность. С управлением всё очень плохо.

Луи ван Галу хватило одной фразы, чтобы сбить корону с такого большого клуба. Комментируя слухи о тен Хаге, он сказал: «Выбрать ему стоит футбольный клуб, а не коммерческий». При всём желании указать тренеру его место клубу просто нечем крыть. Последний трофей в музей принёс Моуринью аж в 2017 году, и то — кубок Лиги Европы.

Жозе Моуринью с Кубком УЕФА Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» и правда хорошо зарабатывал благодаря отлаженным механизмам финансиста Эда Вудворда. Однако в какой-то момент вместо турнирной таблицы внимание переключилось на список самых прибыльных клубов.

Проблема в том, что футбольный клуб — это бизнес, который всё-таки находится в конкуренции. А конвертировать историю и успехи прошлого можно лишь какое-то время. Затем аудитория будет поглядывать в сторону кого-то более успешного и менее скандального. Например, есть ваши соседи.

Видимо, стоило дождаться настолько кошмарного сезона, чтобы осознать всю беду положения. И символично, что нового тренера объявляют после очередного и на этот раз совсем безвольного разгрома от «Ливерпуля».

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 4:0 Фото: Naomi Baker/Getty Images

Назначение тен Хага — риск. Если у него вдруг не получится, впрочем, можно будет списать всё на отсутствие опыта работы в топ-лиге и топ-клубе. Затраты небольшие — всего € 2,5 млн. И маховик ремейков закрутится снова.

Болельщики «Юнайтед» могут себя успокаивать двумя фактами: тен Хаг — очень дотошный. Обсуждалось, что именно хаос в клубе тормозил переговоры. Привыкший к системности «Аякса» тренер ждал гарантий, чтобы не ввязываться в авантюру. Контракт на 3 года плюс опция продления — тоже надежда, что ЭТХ дают время. Другой вопрос, как «Юнайтед» будет выполнять обещания.

Тен Хагу достанется разбалансированный состав, где половина игроков демотивирована, другая — просто уже не тянет топ-уровень. И есть 37-летний Криштиану Роналду.

Ральф Рангник после стыдной ходьбы по полю с «Ливерпулем» анонсировал, что состав предстоит чуть ли не оптом продавать. Даже если каждый футболист сейчас внезапно поймает мотивацию и будет доказывать свою крутость, многие просто не подойдут тен Хагу.

И у него должны быть и финансовые возможности, и — главное — полномочия работать над собственным проектом. Если будет понятно, что Гарри Магуайр не подходит под стиль обороны — он должен уйти. Дин Хендерсон полезнее в игре ногами, чем Давид де Хеа? Хендерсон становится №1.

Криштиану Роналду недоумевает Фото: Naomi Baker/Getty Images

И если Роналду не вписывается в проект (а это очень вероятно), клуб должен встать на сторону тренера. Проблема Криштиану, кажется, вообще будет главным вопросом этого лета.

Хотя там подобных ребят с жирными контрактами и мощным эго, подкреплённым достижениями, достаточно. Ведущий автор газеты The Telegraph Сэм Уоллес рассказал, что планы Рангника по трансформации команды разбились о реальность. «Богатые и успешные футболисты с собственным мнением об игре и без стремления меняться. Изменить их отношение на столь позднем этапе их карьеры оказалось невозможным», — объясняет Уоллес.

Проблему Рангник обозначил, а вот разбираться с ней уже тен Хагу. У кого-то завершаются контракты, так что можно будет расстаться безболезненно. Однако перетряхивать состав придётся: договариваться, ломать ожидания, критиковать, ссориться и расставаться. Хороший друг тен Хага Леон тен Ворде, впрочем, заверил в интервью Manchester Evening News: «Одно из лучших качеств Эрика — способность контролировать раздевалку. И он хорошо справляется с так называемыми сложными персонажами. Во всех его командах такие были, и каждого он настраивал на позитив». Деактивировать токсичность раздевалки нынешнего «МЮ» — тут Эрику пригодятся все его навыки дипломатии.

Эрик тен Хаг Фото: Getty Images

В новой реальности трансфер в стиле «Донни ван де Бек» невозможен. Иронично, но в новом сезоне Донни как раз вернётся из аренды и попадёт к своему тренеру. Но речь именно о подобных трансферах, когда клуб покупает серьёзного футболиста по каким угодно причинам, кроме игровых. «Он дёшево стоил, всего € 40 млн, чего не взять?», «У него такой коммерческий потенциал!», «Он сыграл целый сезон в АПЛ, а ещё у него английский паспорт!», «Что он творит в молодёжке итальянского середняка, давайте заплатим € 30 млн сейчас, а то уведут!»

Если «МЮ» всерьёз настроен найти собственное лицо, придётся вручить тен Хагу все рычаги управления и просто встать рядом, чтобы при необходимости помогать.

Иначе вместо «своего Гвардиолы» и истинного «наследника Фергюсона» в Манчестере просто сломают ещё одного талантливого человека.