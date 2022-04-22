Иностранные компании уходят из России. Каких спонсоров теряют «Спартак», «Зенит» и другие

Почти два месяца на Россию оказывается санкционное давление, которое в том числе распространяется и на футбол. Среди спонсоров клубов есть и иностранные компании, некоторые из которых ушли с российского рынка. Изучаем, кто остался с командами и какие у этого сотрудничества есть перспективы.

Каких спонсоров теряют клубы РПЛ

Jako и Joma продолжат выполнять свои контрактные обязательства, Macron также останется с «Ахматом».

Также adidas приостановил сотрудничество с РФС, но продолжит работать с «Локомотивом». А вот у «Арсенала» будет другой технический спонсор, но это было решено ещё до 24 февраля. Источник «Чемпионата» сообщил, что клуб собирался летом переходить на сотрудничество с Puma, но, как сложится теперь, пока неизвестно. Компания приостановила поставки в Россию и заморозила соглашение с российской федерацией баскетбола, при этом у неё есть действующие контракты с другими клубами РПЛ. Puma является техническим спонсором шести команд: «Динамо», «Краснодара», «Крыльев Советов», «Сочи», «Ростова» и «Химок».

По нашей информации, планируется, что Puma и «Крылья Советов» продолжат сотрудничество в новом сезоне: заинтересованность есть с обеих сторон, помешать могут только возможные проблемы с поставками в текущих условиях. То же самое касается и «Динамо». «Химки», как сообщил источник, напрямую не сотрудничают с Puma: форму этого бренда им поставляет сторонняя компания-экипировщик. Клуб продолжит с ней работу, поэтому на следующий сезон у команды будет новый комплект формы. В «Сочи» при этом пока нет ясности по дальнейшему взаимодействию с Puma.

В «Спартаке», который экипирует Nike, сказали, что сейчас не ведутся переговоры о смене технического спонсора. «Ищем варианты доставки уже изготовленных комплектов ретро и юбилейной формы, которые были подготовлены под год 100-летия, – заявил «Чемпионату» коммерческий директор клуба Рустам Махмутов. – Также согласованы комплекты формы на сезон-2023/2024, которые были произведены с учётом традиций клуба и новых идей».

У «Зенита» та же история: если решатся проблемы с логистикой, то форма будет. А вот «Урал» пока не в курсе дальнейших отношений с Nike.

Иностранные партнёры

У 10 из 16 клубов РПЛ их нет – есть только у «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Крыльев Советов», «Спартака» и «Зенита». У «Сочи», например, это итальянский производитель тренажёров Technogym: компания пока не делала никаких заявлений касательно ухода с российского рынка. У «Крыльев» – БАД (биологически активная добавка) NAO brain stimulation, которая производится в Германии. По нашей информации, компания находится на стадии переговоров с клубом и останется партнёром, при этом сотрудничество будет ещё шире.

У «Динамо» иностранных спонсоров всего два – американская компания по производству БАДов Solgar и немецкий бренд мужской одежды BML. Пока они остаются на российском рынке (не делали заявлений). ЦСКА уже долгое время сотрудничает с Hyundai: корейская компания не собирается уходить из России, но из-за всех ограничений испытывает проблемы с поставками. Об инвестициях в маркетинг дополнительно не сообщалось, но, учитывая, что клуб находится под санкциями, с большей долей вероятности их партнерство может закончиться по итогам этого сезона.

Больше всего иностранных компаний среди спонсоров у «Спартака» и «Зенита». У московского клуба, не считая экипировщика Nike, есть шесть зарубежных партнёров: Nissan, PepsiCo, Technogym, ZTE, Theragun и Floki.

Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию, но завод в Санкт-Петербурге должен возобновить работу 11 мая. Компания не закрыла своё представительство в нашей стране, а также ничего не объявляла о сокращении или прекращении инвестиций в маркетинг. Корпорация PepsiCo в начале марта объявила о приостановке капиталовложений и рекламной деятельности в России, но, как сообщало издание «Коммерсантъ», ищет возможности остаться. Итальянская компания по производству тренажеров Technogym не делала никаких объявлений по работе на российском рынке. То же касается и производителя китайских смартфонов ZTE: судя по тому, что на компанию наложен тотальный запрет в США, из России она никуда не уйдёт. Бренд перкуссионных массажеров Theragun не делал заявлений, по криптовалюте Floki новостей тоже не было.

Но тот факт, что компании остаются на российском рынке, ещё не означает, что они продолжат сотрудничать с клубом. По словам Махмутова, сейчас дополнительные активности с иностранными партнерами, в том числе участие в программе столетия, пока на стопе. «Большинство контрактов с зарубежными партнерами находится на паузе, – сказал он. – Кроме разрыва контракта с Socios — это произошло по инициативе компании».

При этом логотипы брендов никуда не ушли с формы «Спартака», так как это предусмотрено в рамках выполнения обязательств на текущий сезон.

У «Зенита», не считая технического спонсора Nike, пять иностранных партнёров. Было шесть, но с сайта клуба из раздела со спонсорами исчез бренд Bic, который ещё месяц назад там был. Остальные же компании с тех пор никуда не делись.

В начале февраля этого года клуб заключил соглашение с компанией PESCO Switzerland AG, предоставляющей услуги по управлению проектированием и строительством в нефтегазовой и энергетической отраслях. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии, но есть операционные офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Дубае. PESCO участвовала в мегапроекте «Газпрома» по строительству комплекса по переработке этанолсодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге. Заявлений о закрытии своих офисов в России компания не делала.

Ещё один крупный партнёр «Зенита» – австрийская нефтегазовая компания OMV. Соглашение истекает в следующем сезоне (5-летний контракт на общую сумму € 25 млн был подписан в 2018 году), но неизвестно, дождётся ли этого OMV. Компания объявила, что прекратила импорт и переработку российской нефти.

Бренды Lay’s и Pepsi принадлежат корпорации PepsiCo, о которой мы уже писали выше. Nissan пока тоже никуда не ушёл. Другой вопрос, что произошло со спонсорскими соглашениями, однако в клубе не комментируют эту информацию.