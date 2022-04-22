«Алания» — это не только хороводы и штрафные. Главная особенность в уникальном составе

Для начала интересный факт: только четыре команды ФНЛ не имеют в заявке легионеров. «Текстильщик», «Металлург», «Спартак»-2 и «Алания». Причём как минимум два последних клуба могли бы себе это позволить. Но предпочитают тратить деньги на своих. Заслуживает уважения.

У «Алании» играют не просто россияне. 90 процентов их состава родились во Владикавказе и воспитывались в местных футбольных школах. Многие прошли ещё через «Спартак–Владикавказ» – получили там нужный опыт и уже второй год сносят более статусных соперников в ФНЛ. Наличие местных парней – отчасти клубная философия. Когда проект футбольного клуба возрождался (а делалось это за счёт бюджета), руководство региона дало чёткий посыл: играть должны свои. А не привезённые со всей страны и тем более из-за границы футболисты.

10 игроков, вышедших в старте на матч с «Зенитом», родились во Владикавказе, один – в соседних Ессентуках. Появившиеся на замену парни – тоже из южных городов. Ни одного представителя другой части России. Интересная отсылка к известной философии «Атлетика».



Основной состав на матч с «Зенитом»:

Ростислав Солдатенко (место рождения – Владикавказ, воспитанник «Алании»)

Азамат Засеев (Орджоникидзе/Владикавказ, воспитанник «Алании»)

Аллон Бутаев (Владикавказ, воспитанник местных клубов и «Рубина»)

Давид Шавлохов (Ессентуки, воспитанник «Ессентуков»)

Алан Хугаев (Владикавказ, воспитанник ставропольских клубов)

Алан Хабалов (Владикавказ, воспитанник «Алании»)

Хетаг Хосонов (Владикавказ, воспитанник «Юности»)

Давид Кобесов (Владикавказ, воспитанник «Строгино»)

Батраз Гурциев (Владикавказ, воспитанник «Краснодара»)

Владимир Хубулов (Владикавказ, воспитанник «Алании» и «Краснодара»)

Вышедшие на замену:

Дмитрий Кобесов (Владикавказ, воспитанник «Юности»)

Алан Цараев (Анапа, воспитанник ЦСКА)

Ислам Машуков (Нальчик, воспитанник ЦСКА)

Батраз Хадарцев (Владикавказ, воспитанник «Юности»)

Николай Гиоргобиани (Сочи, воспитанник испанских клубов)

Что говорит тренер?

В «Алании» подчёркивают верность традициям. Ведь если вспомнить чемпионскую команду, то большинство игроков там были как раз местными воспитанниками. Спартак Гогниев в интервью «СЭ» даже заявил, что готов играть этими же парнями в РПЛ. Хоть и команда туда, скорее всего, пока не попадёт, однако настрой впечатляет.

«Играть своими? Считаю, это возможно! На данный момент у нас состав на 90 процентов из наших воспитанников. И если мы выйдем в РПЛ, то я не собираюсь менять его кардинально. Усилим его на три-четыре человека — это максимум. Когда мы выходили в ФНЛ со второго места, то нам говорили, что мы будем бороться за выживание. Но сейчас всё изменилось! Нет ничего невозможного. Главное — захотеть.



К тому же у нас перспективная молодёжь. Очень много юных футболистов уезжают в Казань или Москву. Не буду называть фамилии, но много ребят из Осетии играют в школах ЦСКА, «Спартака», «Зенита». Они уезжают, а нам надо создавать такие условия, чтобы юные игроки оставались. Если получится, можно будет многого добиться. И наше руководство этого хочет! Делается всё, чтобы была школа, вторая команда. Мы проходим этап становления. Всё восстанавливается из руин. И базу нужно восстанавливать, и поля. Наше руководство очень старается, надо отдать им должное за это», – сказал он.

Фото: fc-zenit.ru

Ещё одна забавная деталь – не все игроки, которые вчера прошли «Зенит», до недавнего времени были профи. Явный пример – Давид Шавлохов. Ещё в 2018-м он совмещал игру за любительские клубы с работой в автосервисе. А потом прошёл просмотр в «Алании» и наконец-то отказался от второй работы. В 2020-м он впервые полетел на матч на самолёте, а теперь один из основных игроков самого яркого клуба ФНЛ.



«Скорее, это было дело случая. Но у нас много футболистов, которые за последние два года сделали большой скачок. К нам приходили футболисты на просмотр, и если по спортивному принципу они нам нравились, то мы их брали», – объяснял приход Шавлохова Гогниев.

В чём преимущество такого состава?

У «Алании» действительно свой путь. И он в том числе в регионализме. Если бы за команду выступали игроки со всей страны, вряд ли удалось бы выработать этот безбашенный стиль, отличающий их от остальных. Но когда игроки отлично друг друга знают и полностью доверяют, возникает магия. Один из героев вчерашнего матча Николай Гиоргобиани так описал дух команды: «Пусть люди, которые смеются над нами и говорят, что мы как дурачки бегаем, кричим и хороводы водим, видят, что мы можем доказать в игре».

Спартак Гогниев главный тренер «Алании» «Мы хотим выделяться из той массы, которая есть. К сожалению, в России прагматичный футбол. И ещё у нас 16 команд в РПЛ. Я считаю, это мало. Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмёрке. А вторая восьмёрка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить «автобус», потому что им нужны очки. Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет».

«Алания» точно на правильном пути, и главное для них – не изменять себе. Остаться такими же яркими, самобытными и крутыми. И с таким подходом вскоре будет и РПЛ, и другие турниры.