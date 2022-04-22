«Алания» — это не только хороводы и штрафные. Главная особенность в уникальном составе

Для начала интересный факт: только четыре команды ФНЛ не имеют в заявке легионеров. «Текстильщик», «Металлург», «Спартак»-2 и «Алания». Причём как минимум два последних клуба могли бы себе это позволить. Но предпочитают тратить деньги на своих. Заслуживает уважения.
У «Алании» играют не просто россияне. 90 процентов их состава родились во Владикавказе и воспитывались в местных футбольных школах. Многие прошли ещё через «Спартак–Владикавказ» – получили там нужный опыт и уже второй год сносят более статусных соперников в ФНЛ. Наличие местных парней – отчасти клубная философия. Когда проект футбольного клуба возрождался (а делалось это за счёт бюджета), руководство региона дало чёткий посыл: играть должны свои. А не привезённые со всей страны и тем более из-за границы футболисты.
10 игроков, вышедших в старте на матч с «Зенитом», родились во Владикавказе, один – в соседних Ессентуках. Появившиеся на замену парни – тоже из южных городов. Ни одного представителя другой части России. Интересная отсылка к известной философии «Атлетика».
Основной состав на матч с «Зенитом»:
- Ростислав Солдатенко (место рождения – Владикавказ, воспитанник «Алании»)
- Азамат Засеев (Орджоникидзе/Владикавказ, воспитанник «Алании»)
- Аллон Бутаев (Владикавказ, воспитанник местных клубов и «Рубина»)
- Давид Шавлохов (Ессентуки, воспитанник «Ессентуков»)
- Алан Хугаев (Владикавказ, воспитанник ставропольских клубов)
- Алан Хабалов (Владикавказ, воспитанник «Алании»)
- Хетаг Хосонов (Владикавказ, воспитанник «Юности»)
- Давид Кобесов (Владикавказ, воспитанник «Строгино»)
- Батраз Гурциев (Владикавказ, воспитанник «Краснодара»)
- Владимир Хубулов (Владикавказ, воспитанник «Алании» и «Краснодара»)
Вышедшие на замену:
- Дмитрий Кобесов (Владикавказ, воспитанник «Юности»)
- Алан Цараев (Анапа, воспитанник ЦСКА)
- Ислам Машуков (Нальчик, воспитанник ЦСКА)
- Батраз Хадарцев (Владикавказ, воспитанник «Юности»)
- Николай Гиоргобиани (Сочи, воспитанник испанских клубов)
Что говорит тренер?
В «Алании» подчёркивают верность традициям. Ведь если вспомнить чемпионскую команду, то большинство игроков там были как раз местными воспитанниками. Спартак Гогниев в интервью «СЭ» даже заявил, что готов играть этими же парнями в РПЛ. Хоть и команда туда, скорее всего, пока не попадёт, однако настрой впечатляет.
«Играть своими? Считаю, это возможно! На данный момент у нас состав на 90 процентов из наших воспитанников. И если мы выйдем в РПЛ, то я не собираюсь менять его кардинально. Усилим его на три-четыре человека — это максимум. Когда мы выходили в ФНЛ со второго места, то нам говорили, что мы будем бороться за выживание. Но сейчас всё изменилось! Нет ничего невозможного. Главное — захотеть.
К тому же у нас перспективная молодёжь. Очень много юных футболистов уезжают в Казань или Москву. Не буду называть фамилии, но много ребят из Осетии играют в школах ЦСКА, «Спартака», «Зенита». Они уезжают, а нам надо создавать такие условия, чтобы юные игроки оставались. Если получится, можно будет многого добиться. И наше руководство этого хочет! Делается всё, чтобы была школа, вторая команда. Мы проходим этап становления. Всё восстанавливается из руин. И базу нужно восстанавливать, и поля. Наше руководство очень старается, надо отдать им должное за это», – сказал он.
Фото: fc-zenit.ru
Ещё одна забавная деталь – не все игроки, которые вчера прошли «Зенит», до недавнего времени были профи. Явный пример – Давид Шавлохов. Ещё в 2018-м он совмещал игру за любительские клубы с работой в автосервисе. А потом прошёл просмотр в «Алании» и наконец-то отказался от второй работы. В 2020-м он впервые полетел на матч на самолёте, а теперь один из основных игроков самого яркого клуба ФНЛ.
«Скорее, это было дело случая. Но у нас много футболистов, которые за последние два года сделали большой скачок. К нам приходили футболисты на просмотр, и если по спортивному принципу они нам нравились, то мы их брали», – объяснял приход Шавлохова Гогниев.
В чём преимущество такого состава?
У «Алании» действительно свой путь. И он в том числе в регионализме. Если бы за команду выступали игроки со всей страны, вряд ли удалось бы выработать этот безбашенный стиль, отличающий их от остальных. Но когда игроки отлично друг друга знают и полностью доверяют, возникает магия. Один из героев вчерашнего матча Николай Гиоргобиани так описал дух команды: «Пусть люди, которые смеются над нами и говорят, что мы как дурачки бегаем, кричим и хороводы водим, видят, что мы можем доказать в игре».
«Мы хотим выделяться из той массы, которая есть. К сожалению, в России прагматичный футбол. И ещё у нас 16 команд в РПЛ. Я считаю, это мало. Получается так: команды побогаче находятся в первой восьмёрке. А вторая восьмёрка борется за каждое очко, у них нет права на ошибку. И конечно, они будут ставить «автобус», потому что им нужны очки. Я считаю, РПЛ нужно расширять до 18 команд, чтобы у второй половины была хоть какая-то возможность играть в конструктивный и атакующий футбол. Это риск, но рисковать никто не хочет».
«Алания» точно на правильном пути, и главное для них – не изменять себе. Остаться такими же яркими, самобытными и крутыми. И с таким подходом вскоре будет и РПЛ, и другие турниры.
- 22 апреля 2022
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