За какие футбольные клубы болеют президенты стран

Владимир Путин

Президент России не является большим футбольным фанатом. Ему по душе больше хоккей и дзюдо. Но он принимал в своей резиденции «Спартак», а после –ЦСКА после победы в Кубке УЕФА и «Спартак». Красно-белых 18 апреля он поздравил со столетием. Также открывал футбольный турнир на Красной площади, был на открытии стадиона «Спартака» и на матчах ЧМ-2018.