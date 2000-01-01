За какие футбольные клубы болеют президенты стран
В тексте действующие и бывшие главы государств XXI века
Эммануэль Макрон, «Марсель»
В детстве действующий (пока) президент Франции полюбил «Марсель». Во время первой избирательной кампании он совершил первую поездку в этот город. Макрон никогда не скрывал своих чувств к команде и во время отпуска (будучи президентом) посетил тренировку клуба. А сейчас хочет удержать Мбаппе в Лиге 1.
Дмитрий Медведев, «Зенит»
«Как человек из Санкт-Петербурга я искренне болею за «Зенит», как недавний москвич – переживаю за ЦСКА», – объяснил свою принадлежность к футболу экс-президент России. Медведев часто демонстрировал боление за петербуржский клуб, появляясь в шарфе «Зенита» на матчах.
Николя Саркози, «ПСЖ»
Долгое время экс-президент Франции пытался скрывать своё боление за «ПСЖ», но СМИ всё раскрыли. В 2017 году во время матча парижан с «Барселоной» (1:6) Саркози вступил в конфликт с болельщиками каталонцев, поскольку после гола Эдинсона Кавани выкрикнул: «Hala Madrid!».
Реджеп Эрдоган, «Истанбул Башакшехир»
Президент Турции занимался футболом с детства. В 2003 году Эрдоган рассказал своим избирателям, что мог стать игроком «Фенербахче». Общество не поверило ему. Будучи премьер-министром Турции, он пытался «отжать» «Фенер» у председателя клуба, но, испытав неудачу, создал себе «карманный» клуб – «Истанбул Башакшехир» – и вывел его в элиту.
Владимир Зеленский, «Кривбасс» и «Динамо» Киев
Президент Украины – большой фанат киевского «Динамо» и «Кривбасса», выступающего в Первой лиге. Об этом рассказывал депутат Верховной Рады Юрий Корявченков. В 2016 году Зеленский принял участие в товарищеском матче между «Динамо» 86-го и «друзьями Динамо». В 2021 году Владимир часто комментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.
Елизавета II, «Арсенал»
Поддержка «Арсенала» – семейная традиция в роду королевы Великобритании. За «канониров» болела её мать – большая фанатка Дениса Комптона. В 2004 году, когда «Арсенал» выиграл Премьер-лигу без единого поражения, Елизавета II пригласила всю команду к себе во дворец.
Дональд Трамп, «Манчестер Юнайтед»
В соккере экс-президент Соединённых Штатов поддерживает «красных дьяволов». Его другом является Эд Глейзер (экс-директор «МЮ»), который в 2016 году пожертвовал £ 45 тыс. на предвыборную кампанию Трампа. Кстати, сын Дональда Бэррон Трамп – фанат «Арсенала».
Ангела Меркель, «Энерги»
Бывший канцлер Германии обожает футбол. Меркель посещает чемпионаты мира и Европы, появляется на матчах «Баварии», но сильнее всего переживает за «Энерги», выступающий в региональной лиге Германии. Всё дело в том, что Ангела – уроженка Бранденбурга, где играет клуб. Меркель является почётным членом «Энерги».
Альберто Фернандес, «Аргентинос Хуниорс»
Президент Аргентины болеет за клуб, в котором вырос Диего Марадона. «Аргентинос Хуниорс» – трёхкратный чемпион страны. Сейчас команда выступает не так здорово, зато пользуется поддержкой президента страны.
Николас Мадуро, «Барселона»
Президент Венесуэлы, кажется, фанат сине-гранатовых. Во время пандемии Мадуро сделал заявление к народу в олимпийке «Барселоны», а четырьмя годами ранее прямо на заседании посвятил время важному для него событию – 300-му голу Месси в Ла Лиге. «Да здравствует Каталония, да здравствует Месси», – заявил Мадуро.
Владимир Путин
Президент России не является большим футбольным фанатом. Ему по душе больше хоккей и дзюдо. Но он принимал в своей резиденции «Спартак», а после –ЦСКА после победы в Кубке УЕФА и «Спартак». Красно-белых 18 апреля он поздравил со столетием. Также открывал футбольный турнир на Красной площади, был на открытии стадиона «Спартака» и на матчах ЧМ-2018.
За какие футбольные клубы болеют президенты стран
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