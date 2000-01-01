Стадион трясётся из-за фанатов! Песни болельщиков «Боки Хуниорс» — это нечто

«Ла Бомбонера» или Стадион Альберто Х. Армандо — один из самых известных стадионов в мире

Одна из его трибун усечена и напоминает бонбоньерку — это такая конфетница. Отсюда и название. Вмещает стадион 57 395 зрителей, и все они просто великолепно поют.



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