Стадион трясётся! Песни болельщиков «Боки Хуниорс» — это нечто
Обратите внимание на шов. И как только стадион «Ла Бомбонера» уже столько лет (с 1940 года) стоит!
Дальше видео, которое обязательно смотреть со звуком!
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Дальше видео, которое обязательно смотреть со звуком!
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«Ла Бомбонера» или Стадион Альберто Х. Армандо — один из самых известных стадионов в мире
Одна из его трибун усечена и напоминает бонбоньерку — это такая конфетница. Отсюда и название. Вмещает стадион 57 395 зрителей, и все они просто великолепно поют.
Послушайте ещё в следующем видео!
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Послушайте ещё в следующем видео!
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Стадион трясётся из-за фанатов! Песни болельщиков «Боки Хуниорс» — это нечто
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