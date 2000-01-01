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Без каких вещей не обойдётся ни один футболист?
Без каких вещей не обойдётся ни один футболист?
Называем стартер-пак, без которого на футбольном поле никак.
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Бутсы
Бутсы
Для каждого покрытия нужно выбирать свою специальную обувь: с шипами или без.
Комплект формы
Комплект формы
Классический комплект футболка + шорты никогда не устареет: со временем менялась только длина.
Щитки
Щитки
Удары по ногам распространены хоть во дворе, хоть на стадионе «Уэмбли», и лучше использовать всю возможную защиту.
Вратарские перчатки (опционально)
Вратарские перчатки (опционально)
Полевым игрокам этот предмет экипировки не потребуется, а вот вратарям без перчаток никуда.
Манишка
Манишка
Для разделения на команды во время тренировки обязательно пригодятся манишки.
Гетры
Гетры
Помимо футболки и шорт, футболистам необходимы гетры: нужно же куда-то помещать щитки.
Тейпы
Тейпы
Мышечных травм в футболе не избежать, поэтому с собой берут эластичные бинты и тейпы.
Спортивная сумка
Спортивная сумка
Чтобы привозить весь этот инвентарь на тренировку, понадобится большой рюкзак или спортивная сумка.
Бутылка для воды
Бутылка для воды
Восстанавливать водный баланс во время тренировки нужно в обязательном порядке.
Мяч
Мяч
И какая игра в футбол без мяча?
Топ-10 вещей, без которых не может обойтись любой футболист
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