Уже в субботу он может выиграть трофей в Испании.

«Хочет ли Денис в «Спартак»? Думаю, да». Где окажется Черышев после сезона?

Традиционный вопрос появляется несколько раз в год: как дела у Дениса Черышева в «Валенсии»? Традиционный ответ всплывает так же часто: дела средне, полузащитник всё больше превращается в игрока ротации, но уезжать в Россию всё равно не планирует.

Однако новости об отъезде в РПЛ есть, и из последнего – возможный трансфер в «Спартак».

Тему подогрели слова отца футболиста, Дмитрия Черышева, который заявил, что видит Дениса в «Спартаке» и желает такого трансфера.

Дмитрий Черышев экс-футболист сборной России «Хочу, чтобы Денис пришёл в «Спартак», с удовольствием играл бы и защищал цвета этого клуба. Будем разговаривать».





На этом слова Черышева-старшего о переезде Дениса в Москву не закончились.

Дмитрий Черышев постоянно говорит о переходе сына в «Спартак». К чему бы это?

Отца игрока регулярно спрашивают об отъезде сына в Россию, и он высказывается о ситуации на протяжении последних месяцев – мы собрали и даём его цитаты в хронологической последовательности.

7 марта

«Переход в российский клуб? Да, это возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока подписание контракта не произойдёт».

18 марта

«У Дениса всё хорошо, тренируется в рабочем режиме. В Испании всё идёт мирным путём. В клубе Денису никто никаких лишних вопросов не задаёт, и это самое главное! Переживания у него присутствуют, так же, как у любого человека.

Собирается ли Денис возвращаться в Россию? Тут я ничего говорить не буду, всё будем делать постепенно».

Дмитрий Черышев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

31 марта

«Хочет ли Денис [перехода в «Спартак»]? Думаю, да. Он справится с этим объёмом, он играл левого инсайда, в «Реале» он играл очень высоко как левый полуатакующий, но когда нужно было обороняться, он опускался вниз».

12 апреля

«У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить. Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нём заинтересован».

Дмитрий Черышев постоянно говорит о переходе сына в «Спартак». К чему бы это?

– Есть ли уже конкретные предложения?

– Нет, ещё не разговаривали. Давайте пока сделаем паузу.

Денис Черышев Фото: Angel Martinez/Getty Images

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Как результат от таких слов – медиа продолжали массово спрашивать не только Дмитрия Черышева, но и связанных со «Спартаком» людей о переезде Дениса в Москву, и получали аргументированные и порой эмоциональные ответы.

О Черышеве в «Спартаке» высказались многие: от Карреры до Преснякова-старшего

Массимо Каррера, тренер чемпионского «Спартака»: «Когда я был в «Спартаке», в команде был Дмитрий Комбаров, который в этой роли был лучшим левым защитником в чемпионате России, так что Черышева на тот момент не рассматривал. Однако я думаю, что сейчас Денис мог бы стать лучшим решением для замены Айртона, который покинул клуб».

Владимир Пресняков-старший, композитор и болельщик: «Да, он нужен клубу! Очень хорошо, что его отец, который в курсе всех дел своего сына, так думает. Да, Денис подвержен травмам, но он очень талантливый игрок, который способен на неожиданные решения во время игры. Он блестяще сыграл за сборную в 2018 году. Денис был бы прекрасным приобретением для «Спартака».

Рианчо и Каррера Фото: РИА Новости

Рауль Рианчо, тренировавший «Спартак» испанец: «Черышев считается в Испании действительно большим футболистом. Все помнят, что он вышел из системы «Реала». Да, в этом сезоне он играет не так много, как хотелось бы, но когда Денис выходит на поле, всегда выделяется, обостряет игру. Для «Спартака» это был бы топ-трансфер. Что же касается его травм, это всё же временная проблема. При хорошей подготовке Денис может стать именно тем, кто нужен «Спартаку».

Александр Самедов, игрок чемпионского «Спартака»: «Черышев бы усилил «Спартак». Это хороший игрок. Он мог бы даже взять на себя некоторые оборонительные задачи. Если играть латераля в отсутствие Айртона, то Денис был бы ярче в атаке, а в защите его бы страховали. Но под схему в три защитника он, скорее всего, не подойдёт».

Юрий Сёмин, тренер: «Для нашего чемпионата это будет замечательно, если он окажется в России. Какой клуб ему подойдёт? Его отец лучше знает. Футболист всё равно должен принять решение сам».

Агент всё отрицает. Черышева в России не будет?

На всякий случай: нынешний контракт Дениса с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2022 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в € 3 млн.

В январе агент футболиста Хуан Лопес называл новости о трансфере бредом: «Ничего не было, никаких переговоров не вели со «Спартаком». Мы сейчас даже не думаем, что будет в будущем, все мысли только о настоящем».

Позже Лопес подтвердил свою оценку возможного трансфера: «Конечно, это неправда».

2 апреля генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что предлагать Черышеву контракт в клубе не собираются.

О переезде Черышева в Россию говорят не просто так?

Точно неспроста, потому что дела Дениса в Испании развиваются контрастно – об этом мы рассказывали в материале в начале марта. Травмы, нерегулярное игровое время и пропуск около 10 матчей в сезон из-за здоровья.

Даже Дмитрий Черышев говорит, что тренер «Валенсии» Хосе Бордалас – «очень сложный специалист». И на вопрос о будущем сына отвечает без конкретики: «Посмотрим, как всё будет складываться дальше».

«Денис тренируется с огромной самоотдачей, старается показать тренеру, что он игрок элиты и самого высокого уровня, который в любой момент готов выйти и помочь команде, – говорит Черышев-старший. – Наверное, это самое главное для футболиста».

Сам Денис говорит, что работает над тем, чтобы снизить собственную травматичность, и добился в этом успехов: «Последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всё на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают».

Денис Черышев Фото: Getty Images

Как Черышев проводит 2022-й? Это многое объясняет

Если коротко, в матчах 22-28-го и 31-го тура Денис на поле не появлялся. В матчах 29-го, 30-го, 32-го и 33-го тура выходил на замену в районе 70-й минуты, но результативными действиями не отметился.

Так это было:

29-й тур: «Валенсия» обыграла «Эльче» 1:0 – Черышев заменил Брайана Хиля на 72-й минуте.

30-й тур: «Валенсия» сыграла 0:0 с «Кадисом» – Черышев вышел на 78-й минуте.

32-й тур: «Валенсия» дома проиграла «Осасуне» со счётом 1:2 – Черышев вышел на 73-й минуте.

33-й тур: «Валенсия» на выезде проиграла «Вильярреалу» 0:2, пропустив оба гола в начале первого тайма – Черышев вышел на 64-й минуте, сразу же забил, но из-за офсайда его гол отменили.

Денис Черышев Фото: Ian MacNicol/Getty Images

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Уже завтра, в субботу, 23 апреля, у «Валенсии» и у Черышева есть шанс на спасение сезона (до зоны еврокубков 13 очков) – финал Кубка Испании с «Бетисом».

Никого не напоминает?

В материале использованы цитаты изданий Metaratings, «СЭ» и «РБ-Спорт».