«Спартак» против Карпина, дерби Москвы и два чемпионских матча. Суперфутбол на выходных!

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», 23 апреля, 14:30 мск

Параллельно нас ждёт зрелище в 34-м туре АПЛ. У «МЮ» сейчас спад, но шансы на выход в Лигу чемпионов по-прежнему есть. Как и у «Арсенала», который на днях победил «Челси» и сыграет дома. К тому же битва этих команд — классика английского футбола.