«Революция тен Хага! Из «Манчестер Юнайтед» уйдёт половина состава „
Шесть футболистов точно уйдут, ещё столько же готовятся к выходу.
Поль Погба, 29 лет — полузащитник
У Погба заканчивается контракт, и продлевать он его не планировал. Вряд ли тен Хаг захочет стать ещё одним тренером, который пытался решить «загадку Погба». Идеальный момент, чтобы расстаться.
Эдинсон Кавани, 35 лет — нападающий
Соглашение Кавани тоже завершается. И, кажется, Эдинсон просто хочет сменить обстановку. В Англии у него не получилось, и ещё можно поиграть в топ-лиге или красиво завершить где-нибудь в Южной Америке.
Джесси Лингард, 29 лет — полузащитник
Тоже футболист с истекающим контрактом. Мысль, что надо было уходить летом, вероятно, не отпускает Лингарда весь сезон.
Хуан Мата, 33 года — полузащитник
Мата практически не играет и уже в принципе готовится к переходу в новую эру «после завершения карьеры».
Неманья Матич, 33 года — полузащитник
Хавбек сам объявил, что покинет клуб летом. Ожидаемое решение, потому что рубиться за место в основе «МЮ» Матич уже не готов.
Ли Грант, 39 лет — вратарь
Номинально четвёртый вратарь, Грант может уходить на покой и передать статус «третий вратарь с английским паспортом, чтобы влезать в лимит» Тому Хитону.
Антони Марсьяль, 26 лет — нападающий
Аренда в «Севилью» не помогла талантливому игроку перезагрузиться. Вряд ли Марсьяль готов снова доказывать в «Юнайтед», что он заслуживает места в составе. Вероятно, Тони уйдёт в команду попроще, где будет ощущать полное доверие.
Фил Джонс, 30 лет — защитник
Джонс восстановился от тяжёлой травмы и сыграл дважды в этом сезоне. Всё бы хорошо, но Фил просто не подходит под требования нового тренера. Ему нужен клуб попроще.
Эрик Бейи, 28 лет — защитник
С Бейи ситуация другая: ему нужна среда, где он не будет травмирован 80% времени. Тяжело ориентироваться на такого футболиста.
Аарон Ван-Биссака, 24 года — защитник
Ван-Биссака за 2 года так и не смог убедить, что € 55 млн были оправданной суммой. Это по-прежнему очень заряженный, но слишком прямолинейный игрок. Не в стиле тен Хага.
Гарри Магуайр, 29 лет — защитник
Ситуация с Магуайром даже хуже. То, что «МЮ» отдал за него € 87 млн, мало кто вспоминает. Гарри слишком часто ошибается и превратился в футболиста-мем. Хуже всего, что у него капитанская повязка, но, кажется, он и сам не верит, что достоин её.
Маркус Рашфорд, 24 года — нападающий
Этого парня тен Хагу предстоит переубедить. Рашфорд выпал из состава, мучается с травмами и давлением извне. Переезд из Англии выглядит заманчиво. Тем более его зовут топ-клубы (тот же «ПСЖ»). Вопрос в том, хочет ли тен Хаг вернуть Рашфорда к лучшей форме.
Революция тен Хага! Из «Манчестер Юнайтед» уйдёт половина состава
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