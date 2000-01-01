«Революция тен Хага! Из «Манчестер Юнайтед» уйдёт половина состава „

Гарри Магуайр, 29 лет — защитник

Ситуация с Магуайром даже хуже. То, что «МЮ» отдал за него € 87 млн, мало кто вспоминает. Гарри слишком часто ошибается и превратился в футболиста-мем. Хуже всего, что у него капитанская повязка, но, кажется, он и сам не верит, что достоин её.