Роналду — Супермен, но не нужен новому «Манчестер Юнайтед». Пора расставаться

Колонка о том, почему великий Криштиану — главная проблема для Эрика тен Хага. Сейчас Роналду — это и есть «МЮ».

Роналду — больше, чем любой тренер. Роналду даже больше, чем некоторые клубы. В какой-то степени он сейчас фигура масштабнее самого «Манчестер Юнайтед». И это если не оценивать тех же подписчиков — там «разгром», аудитория Роналду в 7 раз больше.

Криштиану вернулся в «МЮ» и (возможно, не желая того) сломал мечту сначала Уле-Гуннару Сульшеру, а затем и Ральфу Рангнику. Первый только-только начал выстраивать по-настоящему свой проект. Второй втайне надеялся, что своей работой убедит руководство клуба предложить ему полноценный контракт.

Сульшера дезориентировала заряженность Роналду на трофеи, хотя открыто португалец не критиковал тренера — явно из уважения к его клубному прошлому. С Ральфом иначе: Криштиану возмущался из-за замен, без предупреждения ездил в Португалию и (по инсайдам) способствовал, чтобы раздевалка перестала воспринимать Рангника.

Ральф Рангник и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

В общем, мотивированный Роналду перетянет на свою сторону хоть общественность, хоть партнёров. И это заслуженно. Потому что невозможно не респектовать игроку, который приходит в команду с желанием вернуть ей величие и сражаться за трофеи. Невозможно не восхищаться, когда 37-летний футболист забивает 15 голов на уровне АПЛ. И просто нечего сказать, когда он возвращается к тренировкам спустя два дня после большой трагедии в своей семье. Роналду — великий.

И это проблема для Эрика тен Хага.

От решения «головоломки Роналду» будет зависеть многое.

На старте нового сезона Роналду перемахнёт через 37,5 лет. Каким бы роботом он ни был, даже его механизм не способен выдерживать интенсивность нескольких турниров каждую неделю.

Эрик Тен Хаг и Душан Тадич Фото: Getty Images

Да и надо признать (осторожно, эйджизм!): в силу возраста Криштиану просто не годится на роль человека, вокруг которого можно строить новый долгосрочный проект. Хорошо, в том же «Аяксе» у тен Хага был (есть) Душан Тадич, перешагнувший за 30. Но ему чуть за 30 (конкретно — 33), а не около 40. Тадич — игрок другого формата. Хотя и это не гарантирует ему, что в 37 он будет столь же хорош, как Роналду.

Проблема в том, что нынешний Криштиану на топ-уровне эффективен в одной системе. Там, где он будет центром всего, а команда будет играть от него и на него. Тогда включается суперсила Роналду, который способен в одиночку выигрывать матчи. И Криштиану исключительно крут в этом. Каждый раз я преклоняюсь не столько перед его талантом, сколько перед желанием быть всемогущим.

Однако тен Хагу не нужен Супермен. Ему нужно построить из (сомнительных) деталей костюм Железного человека. Такой, который в нужный момент активируется и становится единым механизмом, машиной для атаки и обороны.

Настроение Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Единственный вариант — если Криштиану согласится играть сильно меньше. Будет играющим тренером по мотивации: заряжать раздевалку, выходить против аутсайдеров и в концовках. Если без иронии, история может получиться красивая. Примерно такая функция сейчас у Хуана Маты, но с мотивацией он справляется, кажется, не очень.

Вряд ли такая роль устроит легенду №7, тем более в год чемпионата мира. И даже если так, наличие фигуры такого масштаба будет давить на тен Хага. А ему и без того будет достаточно внешних раздражителей.

Для Роналду же идеальный финал — возвращение в «Спортинг». Приехать в родной клуб и провозгласить, что пора вернуть титул домой — да вся Португалия будет ходуном ходить. Тем более «Спортинг» играет с одним форвардом, который Паулинью. Самое время продать Табату или просто отнять у него №7. И все довольны.

Решение, вероятно, остаётся за самим Роналду. Пока что именно он и есть «Манчестер Юнайтед», а не Эрик тен Хаг.