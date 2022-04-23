Лучший гол месяца? Суперудар Бикфалви помог «Уралу» оттолкнуться от дна таблицы

За пять туров до конца чемпионата в РПЛ разгорается нешуточная борьба за выживание. Теоретически вылететь в ФНЛ может любая команда из второй половины таблицы, но прямо сейчас внизу разворачивается борьба между «Арсеналом», «Уралом» и «Уфой». Сегодня, 23 апреля, в 26-м туре РПЛ встретились две последние команды.

Ситуация у обеих одинаковая: уфимцев пытается вытащить на своих плечах Гамид Агаларов, а «Урал» тянет Эрик Бикфалви. Как раз благодаря россиянину «Уфа» одержала единственную победу в 2022-м году: его гол на 87-й минуте матча с «Крыльями Советов» стал победным.

Гол Эрика Бикфалви через себя

Очная встреча двух аутсайдеров началась с преимуществом хозяев. Игорь Шалимов ожидаемо выставил атакующий состав. Где и когда набирать очки, если не здесь и сейчас? Первый опасный момент у «Урала» возник на 15-й минуте: Бикфалви пробил в нижний угол, но мяч прошёл мимо створа. Екатеринбуржцы создавали угрозу воротам Ильи Помазуна каждые пять минут, и на 25-й минуте Бикфалви открыл счёт фееричным ударом через себя – 1:0. У Олега Шатова вторая результативная передача за два тура.

Для Бикфалви это не первый голевой шедевр подобного рода: летом 2020 года он аналогично забил «Арсеналу». В первом тайме у «Уфы» были моменты. Агаларов и компания нанесли пять ударов, но ни один из них не достиг цели. «Урал» был опаснее, чаще бил (семь ударов, в створ – три) и контролировал ход встречи (владение мячом – 72/28).

17-й гол Гамида Агаларова в сезоне

Алексея Стукалова не устраивал такой ход матча, и в перерыве на поле появились Остон Урунов и Эгаш Касинтура. Экс-полузащитник «Спартака» получил возможность сравнять счёт в начале второго тайма, но пробил рядом со створом.

А вот Даниэль Мишкич через несколько секунд свой шанс не упустил. Полузащитник «Урала» здорово сыграл в стенку с Вячеславом Подберёзкиным и, ворвавшись в штрафную, пробил мимо Александра Беленова – 2:0.

Через несколько минут «Урал» мог остаться в меньшинстве. Сергей Иванов использовал VAR для просмотра нарушения Подберёзкина на Филипе Мрзляке, но ограничился жёлтой карточкой. По ходу второго тайма «Уфа» произвела ещё две замены: на поле появились Александр Саплинов и опытный Олег Иванов. Но надежду на спасение команде подарил всё тот же Агаларов. Форвард долго искал момент у чужой штрафной, но точно в створ попал на 80-й минуте – 2:1. 17-й гол нападающего «Уфы» в сезоне.

У «Уфы» было время, чтобы спасти матч, но ни Касинтура, ни Гаджимурадов в добавленное время свои шансы не использовали. «Урал» одержал победу (2:1) и поднялся в таблице на 14-е место, откуда сместил «Уфу». «Арсенал» – конкурент екатеринбуржцев – сыграет в этом туре с «Рубином», а «Химки» — с «Крыльями Советов».