«Судья сказал, что он так видит». Очень странное удаление в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Нижний Новгород» в матче с парой спорных судейских решений. Вопросы у команды Александра Кержакова могут быть по эпизодам со вторым голом Рифата Жемалетдинова и удалением Ильи Берковского. Разбираем эти моменты.

При счёте 0:0 «Нижний Новгород» играл на равных с «Локомотивом» и даже чуть больше бил по воротам. Москвичам не хватало остроты в атаке в том числе из-за дисквалификации Яна Кухты. Кстати, в отсутствие напарника прервал голевую серию и Вильсон Изидор, который забил семь голов в своих первых шести матчах в чемпионате России. Если бы француз поразил ворота нижегородцев, то побил бы рекорд Юсуфа Языджи. Но сегодня Изидор ограничился лишь двумя неточными ударами.

«Локомотив» повёл благодаря индивидуальному мастерству Жемалетдинова, который здорово пробил в угол с подбора. Полезно в этом моменте сыграл и Максим Петров, заменявший Кухту. Молодой форвард навязал борьбу сопернику.

Нижегородцам не везло. Ричи Эннин сотряс перекладину, а в начале второго тайма команда Кержакова потеряла травмированного левого латераля Иброхимхалила Юлдошева. Его фланг отправился закрывать Дмитрий Стоцкий – и не закрыл. Как раз оттуда пришла голевая передача Гирано Керка на Жемалетдинова, когда Рифат оформил дубль. Легитимность гола вызывала вопросы, так как эпизод начался с того, что Альберт Шарипов потерял мяч после столкновения с соперником. Судьи на VAR приняли решение в пользу «Локомотива», и, пожалуй, с ними можно согласиться – единоборство не тянуло на фол.

А вот удаление на 70-й минуте Берковского, который, кстати, арендован «Нижним Новгородом» именно у «Локомотива», оставило очень неприятное послевкусие. Артём Карпукас шёл в подкат и сам рисковал попасть Берковскому шипами по голеностопу. Илья же, стремясь уйти от контакта, убирал мяч сложным финтом и, ставя ногу на землю, случайно наступил на ногу железнодорожника. Арбитр Евгений Турбин сперва показал нижегородцу жёлтую карточку, однако, посмотрев повтор, поменял её на красную. Но разве Берковский имел возможность избежать наступа?

Фото: Снимок с трансляции на телеканале «Матч Премьер»

Удивительно, но и вдесятером команда Кержакова сумела создать несколько голевых моментов у ворот Маринато Гильерме. И даже забила один гол! Арендованный у «Зенита» Кирилл Кравцов выиграл верх после подачи углового.

По окончании игры Кержаков просил у судей объяснить спорные решения, а в эфире «Матч Премьер» сказал:

«Нужно, наверное, чтобы нам объясняли трактовки. Если сзади подкатывается игрок, а он его не видит и ставит ногу… На стоп-кадре любое столкновение можно ассоциировать с красной карточкой. В динамике это очень сложно для футболистов. Не знаю. Мне трудно судить. Арбитр сказал, что игрок мог убрать ногу куда-то, а не туда, куда её поставил. Он это так видит. Ну, окей».

«Локомотив» в следующем туре сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Эту игру пропустит заработавший дисквалификацию Дмитрий Живоглядов. Впрочем, есть и хорошая новость для болельщиков команды: в заявку вернулись пропустившие полгода из-за травм Станислав Магкеев и Антон Миранчук.