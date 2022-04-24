Скрытое противостояние тура в РПЛ. Кто из лучших непопсовых вратарей окажется круче?

Лантратов и Ломаев тащат свои команды в этом сезоне. Пора на повышение?

В 26-м туре РПЛ хватает крутых матчей. Вчера «Урал» и «Уфа» рубились за выживание, впереди встреча «Ростова» со «Спартаком» и московское дерби между ЦСКА и «Динамо». Но есть и скрытое противостояние, которое вы наверняка не заметили. Сегодня состоится матч «Химки» — «Крылья Советов», и мы сейчас объясним, почему это интересно. Спойлер: всё дело во вратарях.

Лантратова не просто так хотели «Зенит» и ЦСКА. Он стабилен и тащит пенальти

Начнём с вратаря «Химок». Лантратов ворвался в РПЛ в 2020-м, когда его команда выбилась в свет из ФНЛ. С тех пор Илья доказывает свой уровень.

Не секрет, что Лантратова хотел заполучить ЦСКА. Армейцы видели в голкипере «Химок» долгосрочную замену Игорю Акинфееву. В феврале этого года с предложением по Лантратову вышел «Зенит», но сделка так и не состоялась. Хотя, учитывая, что Лантратов свой уровень подтверждает, вряд ли стоит исключать такой трансфер летом (тем более у «Зенита» с вратарской линией не всё в порядке).

Илья Лантратов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Немного о статистике Лантратова:

ни в одном сезоне за всю карьеру не опустился ниже 74 процентов отражённых ударов. В нынешнем розыгрыше у него как раз такой показатель — это 4,6 удара за игру;

в этом сезоне в среднем пропускает в РПЛ по 1,64 гола за матч. Меньше, чем Дюпин и Песьяков;

восемь сухих матчей в РПЛ в нынешнем сезоне (11 в прошлом). Входит в топ-3 по этому показателю;

мастер по отражению пенальти. Лантратов уже повторил рекорд Александра Беленова, взяв четыре удара с точки за сезон. Всего в его ворота пробили 10 пенальти — с 40 процентами Илья справился;

пропускает меньше, чем создаёт соперник. В этом сезоне средний xG у соперников «Химок» — 1,78. Лантратов, как было сказано выше, пропускает меньше;

по предотвращённым голам в этом сезоне РПЛ занимает второе место после Матвея Сафонова. У Лантратова этот показатель равен 7,1 мяча, у вратаря «Краснодара» — 9,49.

Ломаевым интересовался «Спартак». Иван меньше года в РПЛ, но близок к топ-вратарям

Теперь поговорим о голкипере «Крыльев Советов». Ломаев попал в РПЛ на год позже Лантратова — в 2021-м. К тому же он моложе своего сегодняшнего соперника. Ивану 23 года, Илья опытнее — 26.

Ломаевым, в отличие от Лантратова, интересовался другой российский гранд — «Спартак». Сам Иван, правда, пока никуда не собирается. По крайней мере, так он сказал в недавнем интервью Sport24:



— У нас отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Нас обожает город — за то, что выкладываемся, не боимся играть в футбол, бьёмся за победу. Отношения в коллективе — супер. Хотим ещё пошуметь нашей бандой.

Иван Ломаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Теперь немного статистики Ломаева:

среди вратарей, сыгравших больше 20 матчей в этом сезоне РПЛ, меньше пропустили только Акинфеев (25 голов) и Сафонов (22). У Ломаева 26 пропущенных;

в этом сезоне Ломаев отражает ненамного больше, чем Лантратов. 76 процентов ударов против 74;

у Ломаева хороший показатель точности передач — 82 процента (у Лантратова — 75). При этом пасует он больше (34 передачи за матч против 28);

тоже пропускает меньше, чем создаёт соперник. При среднем xG 1,32 за матч Ивану забивают по 1,04 гола.

Встреча Ломаева и Лантратова в первом круге закончилась в пользу первого. В ноябре «Крылья» разгромили «Химки» в Самаре — 3:0. Сейчас команда Ломаева снова кажется фаворитом (всё-таки турнирное положение команд разное), но Лантратов будет играть на своём поле. Кто из лучших непопсовых вратарей РПЛ круче, узнаем совсем скоро.