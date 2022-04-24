Россиянин остался без трофея в Европе. Как же жаль Черышева!

Российский вингер «Валенсии» Денис Черышев был близок к завоеванию Кубка Испании, но финал с «Бетисом» стал разочарованием для нашего легионера.

В карьере Черышева до сегодняшнего дня было три трофея. В сезоне-2013/2014 он выиграл Лигу Европы с «Севильей», но сыграл за весь турнир всего 40 минут в одном матче на групповом этапе. Ещё через два года россиянин стал победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». Однако и тогда его вклад в командный успех оказался невелик: Денис три раза вышел на замену на групповом этапе, а перед плей-офф ушёл на правах аренды в «Валенсию». Наконец в сезоне-2018/2019 Черышев завоевал Кубок Испании в составе «Валенсии». В том розыгрыше наш вингер принимал участие в каждом матче, кроме пропущенного из-за травмы финала с «Барселоной». Что любопытно, забил в полуфинале «Бетису».

Фото: David Aliaga/Getty Images

Финальный матч этого Кубка Испании Черышев начал на скамейке запасных, а сама «Валенсия» – в глухой обороне. Игра проходила в Севилье, поэтому осторожный главный тренер валенсийцев Пепе Бордалас мог со спокойным сердцем выкатить «автобус». Три центральных защитника и центрхавы перекрывали «Бетису» возможность пробиться к воротам грузинского голкипера Георгия Мамардашвили через середину, и в этой ситуации недавний соперник «Зенита» в Лиге Европы прорывал фланги.

Уже на 11-й минуте «Бетис» открыл счёт при 74% владения мячом. Команда Мануэля Пеллегрини реализовала первый же удар. Атака как раз прошла через левый край «Валенсии», где отсутствовал Черышев. Хосе Луис Гайя оказался один против двоих и не смог заблокировать кросс, а мощный Борха Иглесиас выиграл позицию у Муктара Дьякаби и забил головой.

Потом «Бетис» мог забить ещё. Похожую атаку, только с правого фланга, завершал Хуанми. Едва не «привёз» гол в свои ворота неудачным пасом назад тот же Дьякаби. Перед перерывом Серхио Каналес пробил в штангу. И самое поразительное по такой игре, что «Валенсия» тоже забила своим единственным ударом за 45 минут. Гости хитрым пасом на третьего разбили прессинг хозяев, после чего небыстрые центральные защитники «Бетиса» ошиблись позиционно, а Уго Дуро убежал один на один. Вот так первый тайм завершился вничью.

Во втором тайме «Валенсия» внезапно стала смелой, организовала серию атак и создала супермомент, который загубил Дуро. «Бетис» пробудился от тревожного звонка – начались «качели». В одном из эпизодов Мамардашвили сотворил невероятный сейв, вытащив удар Хуанми в упор. А в концовке команда Пеллегрини загубила несколько верных шансов: невезучий Хуанми попал в штангу, Набиль Фекир из убойной позиции пробил в грузинского голкипера «Валенсии». Кроме того, «Бетис» мог получить пенальти, когда тот же Фекир свалился в штрафной соперника, но судья Эрнандес Эрнандес дважды отказал севильцам – и сразу после падения француза, и после подсказки VAR.

В 90 минут команды не уложились, так что для выявления победителя Кубка Испании потребовался «овертайм». Время шло, а Черышев так и грустил на «банке». Стало понятно, что российский вингер не сыграет. Жаль, тем более в этом сезоне Денис свой единственный гол забил как раз в кубковом турнире. В Примере он, к слову, не отличается уже на протяжении 55 матчей.

После 120 минут игры счёт по ударам был фактическим равным – 14:15 (в створ – 4:4). При этом по голевым моментам «Бетис» всё же превзошёл «Валенсию». Так что команда Пеллегрини заслужила победу в серии пенальти.