Карпин снова доставит проблемы «Спартаку»? Онлайн 26-го тура РПЛ

Привет, друзья! Сегодня, 24 апреля, четырьмя матчами продолжится 26-й тур Российской Премьер-Лиги.



В 14:00 мск состоятся сразу две встречи. «Рубин» Леонида Слуцкого, попавший в очень непростое положение (одно очко до зоны стыковых матчей), примет у себя тульский «Арсенал» (последнее место в чемпионате). В Химках одноименная команда встретится с «Крыльями Советов» — этот матч интересен противостоянием вратарей.



В 16:30 «Спартак» в очередной раз сыграет против команды Валерия Карпина. «Ростов» заметно прибавил после возвращения тренера и готов снова отобрать очки у красно-белых.



В заключительном матче игрового дня состоится московское дерби ЦСКА — «Динамо». Обе команды нуждаются в очках, поскольку бело-голубые преследуют «Зенит», а армейцы уже выпали из первой тройки. К тому же ЦСКА ещё ни разу не побеждал «Динамо» Сандро Шварца. Присоединяйтесь к нашему онлайну 26-го тура РПЛ.