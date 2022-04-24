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ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Прямая трансляция 26-го тура РПЛ: онлайн матчей Ростов — Спартак, ЦСКА — Динамо, Рубин — Арсенал, Химки — Крылья Советов

Карпин снова доставит проблемы «Спартаку»? Онлайн 26-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Онлайн 26-го тура РПЛ
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А в центральном матче ЦСКА попробует наконец-то обыграть Сандро Шварца.

Привет, друзья! Сегодня, 24 апреля, четырьмя матчами продолжится 26-й тур Российской Премьер-Лиги.

В 14:00 мск состоятся сразу две встречи. «Рубин» Леонида Слуцкого, попавший в очень непростое положение (одно очко до зоны стыковых матчей), примет у себя тульский «Арсенал» (последнее место в чемпионате). В Химках одноименная команда встретится с «Крыльями Советов» — этот матч интересен противостоянием вратарей.

В 16:30 «Спартак» в очередной раз сыграет против команды Валерия Карпина. «Ростов» заметно прибавил после возвращения тренера и готов снова отобрать очки у красно-белых.

В заключительном матче игрового дня состоится московское дерби ЦСКА — «Динамо». Обе команды нуждаются в очках, поскольку бело-голубые преследуют «Зенит», а армейцы уже выпали из первой тройки. К тому же ЦСКА ещё ни разу не побеждал «Динамо» Сандро Шварца. Присоединяйтесь к нашему онлайну 26-го тура РПЛ.

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