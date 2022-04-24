Вы когда-нибудь замечали, как похожи Федерер и Тарантино?

«Гляжусь в тебя как в зеркало». Ищем звёздных двойников у легенд спорта

У звёзд спорта тоже бывают двойники: но одно дело, когда похожим оказывается обычный человек, а другое — когда близнецом является актёр Голливуда или обладательница премий Grammy. Мы решили собрать в этом топе спортсменов и их звёздных двойников, от сходства некоторых персонажей могут волосы встать дыбом!

Месут Озил — Энцо Феррари

Месут Озил и Энцо Феррари Фото: Richard Heathcote/Getty Images / wikipedia.org

Феноменальную похожесть чемпиона мира в составе сборной Германии и основателя компании «Феррари» отмечают уже давно. Шутили даже о реинкарнации Энцо Феррари: он умер в 1988-м, а Месут Озил родился в этом же году.

Энди Маррей — Эндрю Гарфилд

Энди Маррей и Эндрю Гарфилд Фото: Matthew Stockman / Momodu Mansaray/Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей нашёл двойника в Голливуде. Добрая половина родственников Эндрю Гарфилда — из Великобритании, так что у этих двух звёзд есть ещё кое-что общее, помимо внешних сходств.

Михаэль Баллак — Мэтт Дэймон

Михаэль Баллак и Мэтт Дэймон Фото: Sebastian Widmann / Jamie McCarthy/Getty Images

Обладатель премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов» может записать в копилку достижений сходство с легендой немецкого футбола. В карьере Баллака тоже было достаточно трофеев, пусть главные победы с клубом и сборной ему одержать не удалось.

Роджер Федерер — Квентин Тарантино

Роджер Федерер и Квентин Тарантино Фото: Carmen Mandato / Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Легенда тенниса и легенда Голливуда очень похожи между собой, если присмотреться к фото, хотя разница в возрасте у Федерера и Тарантино составляет почти 20 лет.

Лука Модрич — Дэвид Гетта

Лука Модрич и Дэвид Гетта Фото: Angel Martinez / Frazer Harrison/Getty Images

Известный французский диджей на многих фото выглядит как родственник хавбека «Реала» и сборной Хорватии.

Кэти Перри — Тесса Вирту

Кэти Перри и Тесса Вирту Фото: Tom Szczerbowski / Momodu Mansaray/Getty Images

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Тесса Вирту, выступавшая в танцах на льду со Скоттом Мойром, чем-то очень напоминает исполнительницу хитов I Kissed a Girl и Hot'N'Cold.

Манише — Джим Керри

Манише и Джим Керри Фото: Julian Finney / Kevin Winter/Getty Images

Со многих ракурсов экс-игрок «Динамо», «Порту» и «Атлетико» Манише очень походит на знаменитого голливудского актёра.

Хаби Алонсо — Джейсон Бейтман

Хаби Алонсо и Джейсон Бейтман Фото: Jeff Spicer / Mike Coppola/Getty Images

Экс-игрок «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» во многом напоминает внешне звезду американских комедий.

Хави — Роберт Дауни-младший

Хави и Роберт Дауни-младший Фото: David Ramos / Jon Kopaloff/Getty Images

Нынешний наставник «Барселоны» не носит железный костюм, но называть его гением и филантропом тоже можно – под руководством Хави «Барселона» воспряла и даже провела шикарную 15-матчевую серию без поражений.