«Гляжусь в тебя как в зеркало». Ищем звёздных двойников у легенд спорта

У звёзд спорта тоже бывают двойники: но одно дело, когда похожим оказывается обычный человек, а другое — когда близнецом является актёр Голливуда или обладательница премий Grammy. Мы решили собрать в этом топе спортсменов и их звёздных двойников, от сходства некоторых персонажей могут волосы встать дыбом!
Месут Озил — Энцо Феррари
Месут Озил и Энцо Феррари
Фото: Richard Heathcote/Getty Images / wikipedia.org
Феноменальную похожесть чемпиона мира в составе сборной Германии и основателя компании «Феррари» отмечают уже давно. Шутили даже о реинкарнации Энцо Феррари: он умер в 1988-м, а Месут Озил родился в этом же году.
Энди Маррей — Эндрю Гарфилд
Энди Маррей и Эндрю Гарфилд
Фото: Matthew Stockman / Momodu Mansaray/Getty Images
Двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей нашёл двойника в Голливуде. Добрая половина родственников Эндрю Гарфилда — из Великобритании, так что у этих двух звёзд есть ещё кое-что общее, помимо внешних сходств.
Михаэль Баллак — Мэтт Дэймон
Михаэль Баллак и Мэтт Дэймон
Фото: Sebastian Widmann / Jamie McCarthy/Getty Images
Обладатель премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов» может записать в копилку достижений сходство с легендой немецкого футбола. В карьере Баллака тоже было достаточно трофеев, пусть главные победы с клубом и сборной ему одержать не удалось.
Роджер Федерер — Квентин Тарантино
Роджер Федерер и Квентин Тарантино
Фото: Carmen Mandato / Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Легенда тенниса и легенда Голливуда очень похожи между собой, если присмотреться к фото, хотя разница в возрасте у Федерера и Тарантино составляет почти 20 лет.
Лука Модрич — Дэвид Гетта
Лука Модрич и Дэвид Гетта
Фото: Angel Martinez / Frazer Harrison/Getty Images
Известный французский диджей на многих фото выглядит как родственник хавбека «Реала» и сборной Хорватии.
Кэти Перри — Тесса Вирту
Кэти Перри и Тесса Вирту
Фото: Tom Szczerbowski / Momodu Mansaray/Getty Images
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Тесса Вирту, выступавшая в танцах на льду со Скоттом Мойром, чем-то очень напоминает исполнительницу хитов I Kissed a Girl и Hot'N'Cold.
Манише — Джим Керри
Манише и Джим Керри
Фото: Julian Finney / Kevin Winter/Getty Images
Со многих ракурсов экс-игрок «Динамо», «Порту» и «Атлетико» Манише очень походит на знаменитого голливудского актёра.
Хаби Алонсо — Джейсон Бейтман
Хаби Алонсо и Джейсон Бейтман
Фото: Jeff Spicer / Mike Coppola/Getty Images
Экс-игрок «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии» во многом напоминает внешне звезду американских комедий.
Хави — Роберт Дауни-младший
Хави и Роберт Дауни-младший
Фото: David Ramos / Jon Kopaloff/Getty Images
Нынешний наставник «Барселоны» не носит железный костюм, но называть его гением и филантропом тоже можно – под руководством Хави «Барселона» воспряла и даже провела шикарную 15-матчевую серию без поражений.
- 24 апреля 2022
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