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Санкции российского спорта из-за спецоперации на Украине: сборная России, ЧМ-2022, отстранения, баны, отъезд легионеров

Как изменился российский спорт за 2 месяца. Отстранения, исключения и отобранные турниры
Полина Куимова
Как изменился российский спорт за 2 месяца
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Из страны уехали многие легионеры, а клубы страдают из-за санкций.

С началом спецоперации на Украине российский спорт оказался в мировой изоляции: отстранения, недопуски, баны и неясное будущее – основная тема для болельщиков последние два месяца. Что мы потеряли за это время?

Минус финал Лиги чемпионов

25 февраля УЕФА объявил, что финала ЛЧ в Санкт-Петербурге не будет – новым местом проведения выбрали «Стад де Франс» в Париже. Теперь оргкомитет ждёт компенсацию от УЕФА.

Cтадион в Санкт-Петербурге

Cтадион в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Минус международные матчи

Сначала ФИФА разрешила сборной России проводить матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также без флага и гимна. Но уже на следующий день УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении и клубов, и сборных от всех международных соревнований. Так «Спартак» вылетел из Лиги Европы, не сыграв с «РБ Лейпциг», а сборная России лишилась права побороться за выход на чемпионат мира – 2022. РФС подал апелляцию в CAS на решение отстранить российские клубы и сборные, но пока заседание только планируется.

Хорошая новость за это время всё же была: ФИФА не стала приостанавливать членство России.

Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Из-за бана на международные соревнования пострадали не только клубы и сборные, но и наши арбитры. Сергей Карасёв перестал получать назначения на матчи еврокубков, из-за чего с большой долей вероятности пропустит ЧМ-2022, а Анастасию Пустовойтову отстранили от работы на женском Евро-2022.

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Минус легионеры

Для легионеров в России открыли дополнительное трансферное окно: до 7 апреля иностранцы могли приостановить действующие контракты с клубами и подписать временные соглашения до конца нынешнего сезона с другими командами.

АНДРЕЙ ВОРОНИН

АНДРЕЙ ВОРОНИН

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Этим правом воспользовались многие – только ЦСКА, «Сочи и «Крылья Советов» полностью сохранили состав. Наибольший отток иностранцев произошёл из «Краснодара», «Рубина» и «Ростова». Ниже – полный список уехавших.

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Минус выплаты

ФИФА приостановила выплаты РФС за проведение ЧМ-2018. Из общей суммы в $ 100 млн было выплачено только 30%. При этом выплаты не отменены, а приостановлены – то есть когда-то они всё же будут получены.

По программе FIFA Legacy средства идут на целевое финансирование программ детско-юношеского футбола, в нашем случае их получает Юношеская футбольная лига.

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Плюс санкции

«Динамо» сменило владельца: под ограничения попал банк ВТБ, владевший 99,9961% акций клуба, поэтому, чтобы избежать санкций, владение передали одноимённому Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу.

Под аналогичные санкции попал ВЭБ РФ – владелец ЦСКА. Только вот клубу нового владельца не нашли, из-за чего все ограничения распространились и на него. А это значит, что для ЦСКА закрыты рынки США, стран ЕС, Великобритании и Японии, а также финансовые операции в их валютах. Сейчас клуб активно работает над тем, чтобы найти решение в сложившейся ситуации.

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Плюс новый лимит и разговоры о новом формате

В конце марта РФС принял новый лимит, который начнёт действовать со следующего сезона: в заявке может быть 13 легионеров, при этом одновременно на поле – не больше восьми. При этом обязательным условием для клубов РПЛ стало включение в заявочный лист на сезон минимум 12 доморощенных футболистов.

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Учитывая новые реалии – отток легионеров, неясность с международными соревнованиями – клубы РПЛ начали обсуждать новый формат: увеличение числа участников чемпионата до 18. Это подразумевало мораторий на вылет в этом сезоне и, соответственно, отмену стыков в ФНЛ. РФС эту идею не одобрил.

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Также ходили разговоры об уходе из УЕФА в пользу Азиатской федерации, но всё так и осталось на уровне слухов.

Александр Дюков

Александр Дюков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Что ещё произошло

Минус соревнования: из России перенесли все международные мероприятия, запланированные на этот год. А это:

  • этап Гран-при Формулы-1 в Сочи (контракт разорван, больше в России не будет этапа);
  • чемпионат мира по волейболу (перенос в Словению и Польшу);
  • молодёжный ЧМ по хоккею в Омске и Новосибирске;
  • чемпионат Европы по кёрлингу в Перми;
  • ЧЕ по пулевой и стендовой стрельбе (перенос в Польшу);
  • все этапы Кубка мира под эгидой FIS, а это лыжные гонки в Тюмени, прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле и Чайковском, акробатика в Ярославле и Москве, фристайл в Челябинской области;
  • Всемирная шахматная Олимпиада и Паралимпиада.

Отстранение спортсменов. Хоккей, лыжи, фигурное катание, коньки, лёгкая атлетика, баскетбол, бадминтон, регби – сложно найти вид спорта, в котором нас всё же допустили до международных стартов. Персональный запрет на участие в соревнованиях под эгидой ФИДЕ получил Сергей Карякин.

При этом некоторые отказывались от участия в соревнованиях сами – из-за условий, в которые ставили спортсменов. Так, гонщикам из России разрешили принимать участие в заездах, но при подписании некоего документа о нейтральности, а биатлонистам предложили участвовать в нейтральном статусе на Кубке мира.

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Соревноваться российские спортсмены продолжали в шахматах, турнирах UFC, а также в индивидуальных теннисных турнирах (а вот сборную отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг). Запреты, правда, дошли и до отдельных спортсменов на кортах: «Уимблдон» объявил, что не допустит до соревнований игроков из России и Беларуси.

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Приостановка членства федераций. Это не то же самое, что недопуск спортсменов до соревнований, а гораздо серьёзнее. Членство России заморозили Международный союз биатлонистов (IBU), Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF).

Но одна победа есть: федерация санного спорта России выиграла апелляцию в CAS и её восстановили в правах – суд посчитал отстранение на почве национального признака незаконным.

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Отказ иностранцев принимать участие в соревнованиях в России. Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся с нынешнего розыгрыша КХЛ, о выходе из лиги сообщило рижское «Динамо». Из баскетбольной Единой лиги вышли эстонский «Калев» и польская «Зелёна-Гура». Также из хоккейных и баскетбольных клубов уехали легионеры.

Первый переход. Федерация шахмат России приняла решение перейти в Азиатскую федерацию.

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