«Футбольный беспредел!» В РПЛ вратарь поплатился за финт Зидана в центре поля

Кажется, главное сумасшествие тура в РПЛ мы уже увидели. Матч «Химок» и «Крыльев Советов» не казался супервывеской, но на деле получилось настоящее шоу.
Самое интересное началось на 29-й минуте. У «Крыльев» забил Максим Глушенков, а перед перерывом Денис Якуба подарил «Химкам» пенальти и удалился — Денис Глушаков с «точки» забил.
Но второй тайм стал настоящим шоком. У «Химок» посыпались голы, а «Крылья» остались вдевятером — Гленн Бейл наказал Резиуана Мирзова за гол, жёстко сфолил и получил прямую красную.
Отдельная тема — третий гол «Химок». Здесь прекрасно всё. Иван Ломаев выбежал из ворот к центру поля и попал под прессинг Ильи Садыгова. Это тот самый автор гола в матче с ЦСКА и сын главного инвестора клуба. Отдать пас или вынести мяч — слишком просто, поэтому Ломаев решил заложить финт Зидана и поплатился. Легчайший отбор и гол с центра поля. Как Садыгов это делает?!
С Александром Мостовым трудно не согласиться. Вот что он сказал в эфире «Матч Премьер» после игры: «Ну что сделал вратарь? Это же футбольный беспредел!»
Третий гол и игра в меньшинстве добили «Крылья». Уже спустя минуту Александр Солдатенков после прострела замкнул в свои. 4:1. И снова Сергей Юран — король жизни. «Химки» побеждают, сын инвестора забивает.
Этот матч был интересен в том числе дуэлью лучших непопсовых вратарей РПЛ. И если в первом круге королём был Ломаев, то сегодня Илья Лантратов взял реванш. А голкипер «Крыльев» устроил самый эпичный «привоз» этого тура, а может, и всего сезона.
«Крылья» после двух побед подряд притормозили и не смогли обойти «Краснодар». Сейчас самарцы занимают седьмое место в таблице РПЛ. Ну а «Химки» отчаянно выкарабкиваются из зоны вылета. Команда Юрана уже сравнялась по очкам с «Нижним Новгородом».
- 24 апреля 2022
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:25
-
16:20
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:01
-
15:56
-
15:51
-
15:50
-
15:38
-
15:32