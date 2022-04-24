«Футбольный беспредел!» В РПЛ вратарь поплатился за финт Зидана в центре поля

Кажется, главное сумасшествие тура в РПЛ мы уже увидели. Матч «Химок» и «Крыльев Советов» не казался супервывеской, но на деле получилось настоящее шоу.

Самое интересное началось на 29-й минуте. У «Крыльев» забил Максим Глушенков, а перед перерывом Денис Якуба подарил «Химкам» пенальти и удалился — Денис Глушаков с «точки» забил.

Но второй тайм стал настоящим шоком. У «Химок» посыпались голы, а «Крылья» остались вдевятером — Гленн Бейл наказал Резиуана Мирзова за гол, жёстко сфолил и получил прямую красную.

Отдельная тема — третий гол «Химок». Здесь прекрасно всё. Иван Ломаев выбежал из ворот к центру поля и попал под прессинг Ильи Садыгова. Это тот самый автор гола в матче с ЦСКА и сын главного инвестора клуба. Отдать пас или вынести мяч — слишком просто, поэтому Ломаев решил заложить финт Зидана и поплатился. Легчайший отбор и гол с центра поля. Как Садыгов это делает?!

С Александром Мостовым трудно не согласиться. Вот что он сказал в эфире «Матч Премьер» после игры: «Ну что сделал вратарь? Это же футбольный беспредел!»

Третий гол и игра в меньшинстве добили «Крылья». Уже спустя минуту Александр Солдатенков после прострела замкнул в свои. 4:1. И снова Сергей Юран — король жизни. «Химки» побеждают, сын инвестора забивает.

Этот матч был интересен в том числе дуэлью лучших непопсовых вратарей РПЛ. И если в первом круге королём был Ломаев, то сегодня Илья Лантратов взял реванш. А голкипер «Крыльев» устроил самый эпичный «привоз» этого тура, а может, и всего сезона.

«Крылья» после двух побед подряд притормозили и не смогли обойти «Краснодар». Сейчас самарцы занимают седьмое место в таблице РПЛ. Ну а «Химки» отчаянно выкарабкиваются из зоны вылета. Команда Юрана уже сравнялась по очкам с «Нижним Новгородом».