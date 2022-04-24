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«Химки» — «Крылья Советов» — 4:1, матч 26-го тура РПЛ, ошибка Ломаева и гол Садыгова, видео, 24 апреля 2022 года

«Футбольный беспредел!» В РПЛ вратарь поплатился за финт Зидана в центре поля
Михаил Рождественский
Ломаев поплатился за финт Зидана
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Ломаев выдал самый эпичный «привоз» тура и подставил «Крылья». А забил снова сын инвестора «Химок»!

Кажется, главное сумасшествие тура в РПЛ мы уже увидели. Матч «Химок» и «Крыльев Советов» не казался супервывеской, но на деле получилось настоящее шоу.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
24 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Глушенков – 29'   1:1 Глушаков – 45'   2:1 Мирзов – 50'   3:1 Садыгов – 88'   4:1 Солдатенков – 89' (автогол)
Удаления: нет / Якуба – 44', Бейл – 61'

Самое интересное началось на 29-й минуте. У «Крыльев» забил Максим Глушенков, а перед перерывом Денис Якуба подарил «Химкам» пенальти и удалился — Денис Глушаков с «точки» забил.

Но второй тайм стал настоящим шоком. У «Химок» посыпались голы, а «Крылья» остались вдевятером — Гленн Бейл наказал Резиуана Мирзова за гол, жёстко сфолил и получил прямую красную.

Отдельная тема — третий гол «Химок». Здесь прекрасно всё. Иван Ломаев выбежал из ворот к центру поля и попал под прессинг Ильи Садыгова. Это тот самый автор гола в матче с ЦСКА и сын главного инвестора клуба. Отдать пас или вынести мяч — слишком просто, поэтому Ломаев решил заложить финт Зидана и поплатился. Легчайший отбор и гол с центра поля. Как Садыгов это делает?!

С Александром Мостовым трудно не согласиться. Вот что он сказал в эфире «Матч Премьер» после игры: «Ну что сделал вратарь? Это же футбольный беспредел!»

Третий гол и игра в меньшинстве добили «Крылья». Уже спустя минуту Александр Солдатенков после прострела замкнул в свои. 4:1. И снова Сергей Юран — король жизни. «Химки» побеждают, сын инвестора забивает.

Этот матч был интересен в том числе дуэлью лучших непопсовых вратарей РПЛ. И если в первом круге королём был Ломаев, то сегодня Илья Лантратов взял реванш. А голкипер «Крыльев» устроил самый эпичный «привоз» этого тура, а может, и всего сезона.

Скрытое противостояние тура в РПЛ. Кто из лучших непопсовых вратарей окажется круче? Скрытое противостояние тура в РПЛ. Кто из лучших непопсовых вратарей окажется круче?

«Крылья» после двух побед подряд притормозили и не смогли обойти «Краснодар». Сейчас самарцы занимают седьмое место в таблице РПЛ. Ну а «Химки» отчаянно выкарабкиваются из зоны вылета. Команда Юрана уже сравнялась по очкам с «Нижним Новгородом».

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