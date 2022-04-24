Это Соболев или Бергкамп?! Видео супергола нападающего «Спартака»

Александр Соболев вернулся! После назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака» нападающий выпал из обоймы, уступив место купленному зимой Шамару Николсону. Но в прошлом туре Соболев забил «Рубину», а теперь выдал настоящий шедевр. Пострадал «Ростов» Валерия Карпина.
Вообще, гостевой матч с «Ростовом» начался для «Спартака» неудачно. Уже на 14-й минуте Роман Тугарев отправил Никиту Чернова отдыхать, а сам пробил в противоход Александру Максименко.
А потом настал звёздный час Соболева. Всего спустя три минуты после пропущенного гола «Спартак» заплёл длительную комбинацию, которая завершилась навесом Кристофера Мартинса Перейры в штрафную. Соболев принял мяч на мировом уровне, развернулся и ткнул мяч мимо Сергея Песьякова. 1:1.
Вопрос один: это Соболев или Деннис Бергкамп? Легенда «Арсенала» в начале нулевых любил забивать таким образом. Защитники никогда не знали, чего ожидать от голландца. Один из его голов вообще считается лучшим в истории АПЛ. Получилось даже круче, чем у Соболева!
26-й тур РПЛ получается богатым на эпичные голы. Перед матчем «Спартака» вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев выбежал к центру поля и попытался оформить финт Зидана, но подарил гол Илье Садыгову. Наш чемпионат умеет удивлять.
А у Соболева тем временем шесть мячей в РПЛ и гол во втором матче подряд. Сборная по известным причинам не играет, поэтому блистать нападающий может только на клубном уровне. Зато, если форму удастся сохранить, Александр может помочь «Спартаку» в Кубке России. Красно-белые одолели ЦСКА в четвертьфинале, а в полуфинале сыграют с «Енисеем». Ждём мая.
- 24 апреля 2022
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:56
-
17:48
-
17:39
-
17:31
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:10
-
17:07
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:25