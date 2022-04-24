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«Ростов» — «Спартак», матч 26-го тура РПЛ, видео гола Александра Соболева в стиле Денниса Бергкампа, 24 апреля 2022 года

Это Соболев или Бергкамп?! Видео супергола нападающего «Спартака»
Михаил Рождественский
Видео супергола нападающего «Спартака»
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Александр идеально обработал мяч! Он забивает во втором матче РПЛ подряд — теперь пострадал «Ростов» Карпина.

Александр Соболев вернулся! После назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака» нападающий выпал из обоймы, уступив место купленному зимой Шамару Николсону. Но в прошлом туре Соболев забил «Рубину», а теперь выдал настоящий шедевр. Пострадал «Ростов» Валерия Карпина.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
24 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Тугарев – 14'   1:1 Соболев – 17'   2:1 Полоз – 75' (пен)   2:2 Литвинов – 90+1'   3:2 Соу – 90+5' (пен)

Вообще, гостевой матч с «Ростовом» начался для «Спартака» неудачно. Уже на 14-й минуте Роман Тугарев отправил Никиту Чернова отдыхать, а сам пробил в противоход Александру Максименко.

А потом настал звёздный час Соболева. Всего спустя три минуты после пропущенного гола «Спартак» заплёл длительную комбинацию, которая завершилась навесом Кристофера Мартинса Перейры в штрафную. Соболев принял мяч на мировом уровне, развернулся и ткнул мяч мимо Сергея Песьякова. 1:1.

Вопрос один: это Соболев или Деннис Бергкамп? Легенда «Арсенала» в начале нулевых любил забивать таким образом. Защитники никогда не знали, чего ожидать от голландца. Один из его голов вообще считается лучшим в истории АПЛ. Получилось даже круче, чем у Соболева!

26-й тур РПЛ получается богатым на эпичные голы. Перед матчем «Спартака» вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев выбежал к центру поля и попытался оформить финт Зидана, но подарил гол Илье Садыгову. Наш чемпионат умеет удивлять.

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А у Соболева тем временем шесть мячей в РПЛ и гол во втором матче подряд. Сборная по известным причинам не играет, поэтому блистать нападающий может только на клубном уровне. Зато, если форму удастся сохранить, Александр может помочь «Спартаку» в Кубке России. Красно-белые одолели ЦСКА в четвертьфинале, а в полуфинале сыграют с «Енисеем». Ждём мая.

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