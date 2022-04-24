«Спартак» вытащил матч против Карпина на 91-й минуте! Но Жиго умудрился всё сломать

«Спартак» потерпел четвёртое поражение под руководством Паоло Ваноли. Сегодня своей бывшей команде насолил Валерий Карпин.
Паоло Ваноли не повторил на сто процентов состав из кубкового дерби с ЦСКА: Шамара Николсона заменил в основе Александр Соболев. Других перестановок, наверное, и ждать не стоило, так как по-прежнему недоступна целая группа игроков – Квинси Промес, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Илья Кутепов. Любопытно, что зимний новичок Леон Классен в Ростове-на-Дону сыграл свои первые минуты в РПЛ.
Дебют матча получился удивительным. Команда Валерия Карпина играла, а красно-белые мучились на поле. «Ростов» творил, «Спартак» – вытворял. Неужели 16 часов в поезде так подействовали на состояние вице-чемпионов России?
Ростовчане выманивали спартаковцев на прессинг и разбивали его, сами активно включались в коллективный отбор и показывали интересные идеи с мячом (70% владения при 0:0). То целая группа игроков открывалась между линиями, запутывая оборону и хавбеков команды Ваноли, то Александр Сильянов насыщал центр в стиле какого-нибудь крайнего защитника «Ман Сити», то опорник Данил Глебов открывался на фланге, а Дмитрий Полоз и центрфорвард Николай Комличенко менялись местами. Все эти хитрые манёвры помогли создать три голевых момента за 13 минут. И если с ударом Игоря Калинина со штрафного в перекладину гостям повезло, то Роман Тугарев красно-белых не простил. Никита Чернов пропустил шикарную передачу Хорена Байрамяна за спину, а потом вместе с Максимилиано Кофрие не заблокировал удар.
Но «Спартак» мгновенно отыгрался. Класс есть класс. Поразительно, что красно-белые забили первым же ударом по воротам Сергея Песьякова. Здорово сыграл Кристофер Мартинс Перейра, забравший подбор и сделавший голевую передачу, а Соболев, словно звезда из топ-лиги, ловко разобрался в штрафной. С другой стороны, успехи атакующих игроков – следствие ошибок обороняющихся. Капитан «Ростова» Глебов должен был блокировать эту подачу, а Александр Сильянов очень слабо сыграл один в один для игрока сборной России, пусть и молодёжной.
При 1:1 «Спартак» перехватил преимущество, а Ваноли, судя по всему, чуть-чуть скорректировал задачи игроков. Красно-белые улучшили контроль мяча, стали создавать опасность. «Ростов» чудом избежал пропущенного от Михаила Игнатова гола – благодаря штанге и офсайду сыгравшего на добивании Самуэля Жиго. В результате к перерыву получилась ничья и по счёту, и по статистике ударов – 6:6 (в створ – 3:1). Ещё один запоминающийся эпизод этих 45 минут – жёлтая карточка итальянскому тренеру «Спартака» за претензии к судьям.
Судя по началу второго тайма, Карпин лучше донёс свои идеи до футболистов в перерыве, нежели Ваноли свои. «Ростов» опять энергичнее включился в игру на первых минутах, а Комличенко имел сумасшедший момент. Нападающему нужно было просто забивать, а не падать на пенальти. VAR доказал, что фола со стороны голкипера Александра Максименко не было. И тут ростовчане неожиданно пропустили!
Очередной спорный судейский момент в матче «Спартака» случился на 52-й минуте. Стоило ли отменять гол Игнатова, ведь мяч попал ему в руку от головы соперника? Трактовки подобных эпизодов продолжают вызывать вопросы. Похожая история была в кубковом дерби, где красно-белые получили пенальти, несмотря на то что мяч попал в руку Яке Бийолу от его же собственного тела. Для арбитров обе такие руки – нарушения правил. В любом случае необходимо отметить прекрасную передачу Зелимхана Бакаева и новую ошибку Сильянова, который и офсайд не сделал, и Игнатова потерял.
«Спартаку» снова потребовалось время, чтобы прижать команду Карпина к её штрафной. Но «Ростов» огрызался острыми контратаками – игра шла как на качелях. Соболев допустил невероятный промах, упустив шанс превратиться в главного героя матча, и хозяева наказали москвичей. На 75-й минуте ростовчане всё же заработали пенальти. Пожалуй, тут судье Виталию Мешкову было проще принять решение: Кофрие попал не по мячу, а по ноге Полоза (форвард успешно сыграл в Рахима Стерлинга), который, наплевав на известную примету, сам же и реализовал 11-метровый.
Ваноли спасал матч, играя в концовке с парой форвардов Соболев – Николсон. И, казалось, спас за счёт тактических перестановок (Георгия Джикия, например, стал закрывать левый фланг обороны). Песьяков своим чудо-сейвом лишил гола Бакаева, но на 91-й минуте не вытащил удар Руслана Литвинова.
Матч должен был завершаться справедливой, в общем-то, ничьей. Однако всё закончилось совсем невероятно, словно по написанному для кинофильма сценарию. У Сильянова на пятой минуте компенсированного времени откуда-то взялись силы на рывок, а Жиго смог остановить защитника «Ростова» только ценою очевидного фола. Вдобавок Максименко едва не отразил пенальти в исполнении Али Соу.
Вновь будет судейский скандал?
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