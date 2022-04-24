«Спартак» вытащил матч против Карпина на 91-й минуте! Но Жиго умудрился всё сломать

Снова после игры красно-белых будут обсуждать судейство. Теперь они проиграли «Ростову», получив два пенальти.

«Спартак» потерпел четвёртое поражение под руководством Паоло Ваноли. Сегодня своей бывшей команде насолил Валерий Карпин.

Паоло Ваноли не повторил на сто процентов состав из кубкового дерби с ЦСКА: Шамара Николсона заменил в основе Александр Соболев. Других перестановок, наверное, и ждать не стоило, так как по-прежнему недоступна целая группа игроков – Квинси Промес, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Илья Кутепов. Любопытно, что зимний новичок Леон Классен в Ростове-на-Дону сыграл свои первые минуты в РПЛ.

Дебют матча получился удивительным. Команда Валерия Карпина играла, а красно-белые мучились на поле. «Ростов» творил, «Спартак» – вытворял. Неужели 16 часов в поезде так подействовали на состояние вице-чемпионов России?

Ростовчане выманивали спартаковцев на прессинг и разбивали его, сами активно включались в коллективный отбор и показывали интересные идеи с мячом (70% владения при 0:0). То целая группа игроков открывалась между линиями, запутывая оборону и хавбеков команды Ваноли, то Александр Сильянов насыщал центр в стиле какого-нибудь крайнего защитника «Ман Сити», то опорник Данил Глебов открывался на фланге, а Дмитрий Полоз и центрфорвард Николай Комличенко менялись местами. Все эти хитрые манёвры помогли создать три голевых момента за 13 минут. И если с ударом Игоря Калинина со штрафного в перекладину гостям повезло, то Роман Тугарев красно-белых не простил. Никита Чернов пропустил шикарную передачу Хорена Байрамяна за спину, а потом вместе с Максимилиано Кофрие не заблокировал удар.

Но «Спартак» мгновенно отыгрался. Класс есть класс. Поразительно, что красно-белые забили первым же ударом по воротам Сергея Песьякова. Здорово сыграл Кристофер Мартинс Перейра, забравший подбор и сделавший голевую передачу, а Соболев, словно звезда из топ-лиги, ловко разобрался в штрафной. С другой стороны, успехи атакующих игроков – следствие ошибок обороняющихся. Капитан «Ростова» Глебов должен был блокировать эту подачу, а Александр Сильянов очень слабо сыграл один в один для игрока сборной России, пусть и молодёжной.

При 1:1 «Спартак» перехватил преимущество, а Ваноли, судя по всему, чуть-чуть скорректировал задачи игроков. Красно-белые улучшили контроль мяча, стали создавать опасность. «Ростов» чудом избежал пропущенного от Михаила Игнатова гола – благодаря штанге и офсайду сыгравшего на добивании Самуэля Жиго. В результате к перерыву получилась ничья и по счёту, и по статистике ударов – 6:6 (в створ – 3:1). Ещё один запоминающийся эпизод этих 45 минут – жёлтая карточка итальянскому тренеру «Спартака» за претензии к судьям.

Судя по началу второго тайма, Карпин лучше донёс свои идеи до футболистов в перерыве, нежели Ваноли свои. «Ростов» опять энергичнее включился в игру на первых минутах, а Комличенко имел сумасшедший момент. Нападающему нужно было просто забивать, а не падать на пенальти. VAR доказал, что фола со стороны голкипера Александра Максименко не было. И тут ростовчане неожиданно пропустили!

Очередной спорный судейский момент в матче «Спартака» случился на 52-й минуте. Стоило ли отменять гол Игнатова, ведь мяч попал ему в руку от головы соперника? Трактовки подобных эпизодов продолжают вызывать вопросы. Похожая история была в кубковом дерби, где красно-белые получили пенальти, несмотря на то что мяч попал в руку Яке Бийолу от его же собственного тела. Для арбитров обе такие руки – нарушения правил. В любом случае необходимо отметить прекрасную передачу Зелимхана Бакаева и новую ошибку Сильянова, который и офсайд не сделал, и Игнатова потерял.

«Спартаку» снова потребовалось время, чтобы прижать команду Карпина к её штрафной. Но «Ростов» огрызался острыми контратаками – игра шла как на качелях. Соболев допустил невероятный промах, упустив шанс превратиться в главного героя матча, и хозяева наказали москвичей. На 75-й минуте ростовчане всё же заработали пенальти. Пожалуй, тут судье Виталию Мешкову было проще принять решение: Кофрие попал не по мячу, а по ноге Полоза (форвард успешно сыграл в Рахима Стерлинга), который, наплевав на известную примету, сам же и реализовал 11-метровый.

Ваноли спасал матч, играя в концовке с парой форвардов Соболев – Николсон. И, казалось, спас за счёт тактических перестановок (Георгия Джикия, например, стал закрывать левый фланг обороны). Песьяков своим чудо-сейвом лишил гола Бакаева, но на 91-й минуте не вытащил удар Руслана Литвинова.

Матч должен был завершаться справедливой, в общем-то, ничьей. Однако всё закончилось совсем невероятно, словно по написанному для кинофильма сценарию. У Сильянова на пятой минуте компенсированного времени откуда-то взялись силы на рывок, а Жиго смог остановить защитника «Ростова» только ценою очевидного фола. Вдобавок Максименко едва не отразил пенальти в исполнении Али Соу.

Вновь будет судейский скандал?