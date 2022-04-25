Российский тренер изящно стал чемпионом в Европе! Такой трюк Черчесову уже удавался раньше

Станислав Черчесов, когда пришёл в «Ференцварош» в декабре прошлого года, сказал: «Я хочу привести команду к чемпионству».

Сегодня клуб досрочно завоевал золотые медали, обыграв «Уйпешт» 2:1. Теперь у Черчесова три трофея в карьере, и все – завоёваны в Европе.

«Ференцварош» — чемпион Венгрии Фото: Социальные сети ФК «Ференцварош»

Старт в Венгрии получился сложным. А теперь – 10 матчей без поражений, чемпионский титул и шанс оформить золотой дубль

Черчесов сменил в «Ференцвароше» Петера Штегера: специалист проработал в клубе всего полгода – руководство не прониклось неудачей в отборе ЛЧ, провалом в Лиге Европы (последнее место в группе) и неуверенной позицией в чемпионате (первое место, но отрыв был всего в одно очко). Команде нужна была встряска, и под это дело позвали «демократичного диктатора» – так Черчесов сам описал себя на первой пресс-конференции.

«Во время переговоров с Черчесовым мы убедились, что он понимает язык игроков, а также обладает профессиональным опытом и психологическими навыками, необходимыми для развития команды, – объяснял выбор клуба спортивный директор Тамаш Хайналь. – Ему присущи последовательность, дисциплинированность, решительность и уверенность. Анализ наших бесед показал, что команда будет в надёжных руках. Было важно, как он смотрит на команду. И Черчесов показал нам свои идеи, которые соответствуют нашему видению».

Станислав Черчесов на тренировке в «Ференцвароше» Фото: FRADI.HU

В начале работы Черчесов объявил игрокам, что слово «проблема» им нужно забыть, но без трудностей всё же не обошлось. Когда он приехал в команду, у него не было 13 основных футболистов: 10 болели коронавирусом, трое – уехали на Кубок Африки. Из-за этого пришлось отказаться от сбора в Испании, где Черчесов собирался вникнуть в процессы и в плотной работе в тепле и на хороших полях подготовиться ко второй части чемпионата. Пришлось оставаться в Венгрии и находить выход из ситуации. Потом Черчесов заболел коронавирусом сам – из-за этого не получилось полностью провести сбор.

Первый матч получился неудачным – «Ференцварош» проиграл 0:1 «Академии Пушкаша». Черчесов после признался, что в перерыве даже покричал на футболистов, чтобы их зажечь, но сравнять счёт всё равно не удалось. Следом была победа с минимальным счётом (1:0) и крупное поражение (0:3), после которого «Ференцварош» упустил лидерство в таблице.

«Я слукавлю, если скажу, что всё нормально, – сказал тогда Черчесов. – Уже говорил, что трое вернулись с Кубка Африки, провели с нами одно занятие и были вынуждены выйти на поле, потому что другие оказались травмированы. Было видно, что в игре появился дисбаланс.Из 23 дней, которые тренирую «Ференцварош», где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определенные сочетания и стать боеспособной командой».

К середине февраля команда преобразилась: вернулись лидеры, Черчесов понял специфику чемпионата и смог выстроить систему, которая почти не давала сбоев. Как итог – 10 матчей без поражений, выход в финал Кубка и досрочное чемпионство. И если в лиге «Ференцварош» последние три года брал трофей, то Кубок последний раз брал в 2017-м, а золотой дубль оформлял шесть лет назад.

Станислав Черчесов главный тренер «Ференцвароша» «Мы достигли одной из наших целей: мы защитили свой титул, но мы не должны опускать руки, нам ещё предстоит сыграть в финале Кубка, к которому мы также относимся очень серьёзно, потому что мы хотим сделать дубль. Для этого нам нужно оставаться в форме и продолжать начатый путь, сосредоточившись на собственной игре и совершенствуя её».

Завоёвывать трофеи в первый же сезон – стиль Черчесова. То же самое было и с «Легией»

Тогда ситуация была очень похожа на нынешнюю: Черчесов ушёл из «Динамо» и три месяца был без работы (в этот раз он уходил из сборной, без работы был чуть дольше – шесть), а «Легия» уволила тренера за неудовлетворительные результаты – команда шла на четвертом месте с одной победой в восьми матчах. Черчесова позвали до конца сезона, поставив перед ним амбициозную задачу – выиграть лигу.

«Легия» начала с победы и поражения, но потом выдала серию из 11 беспроигрышных матчей. «Когда мы начали совместную работу, у нас в таблице было минус десять, и мы были охотниками, – говорил тогда Черчесов. – Теперь у нас плюс три от «Пяста», и охотятся уже за нами, поэтому надо продолжать упорно работать». Игроки были в шоке от жёсткости российского тренера: Бартош Берешиньски рассказывал, что после тренировок хотел поскорее доползти до кровати. Но такой подход дал результат – Черчесов не только выиграл лигу, но ещё взял и Кубок.

Дальнейшие отношения не сложились: заключить новый контракт стороны не смогли из-за расхождений по ключевым вопросам о развитии клуба. Сейчас у Черчесова действует соглашение ещё на один сезон.