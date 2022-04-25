«ПСЖ» — чемпион, но фанаты бунтуют! Освистали Неймара и ушли с «золотого» матча

Аргентинский гений Лионель Месси выиграл первый клубный титул вне «Барселоны». «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Но даже в большинстве команда не удержала победу. Впрочем, фанатский сектор парижан этого не увидел: болельщицкий актив покинул трибуны в знак протеста против руководства. А по ходу матча сильнее всех досталось Неймару: его освистывали и оскорбляли. Уязвленный таким отношением, бразилец резко ответил болельщикам.

Неймар нападающий «ПСЖ» «Мой контракт с «ПСЖ» рассчитан ещё на три года. Я буду здесь, даже если меня не перестанут освистывать. Я остаюсь на три года, так что остановитесь, или вам не хватит воздуха».

Бразильский нападающий уже давно стал мишенью для хейта со стороны фанатов. Он пришёл в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. Ожидания от трансфера зашкаливали, болельщики мечтали о победе в Лиге чемпионов. Абсолютной гегемонии в национальном первенстве фанатам парижан уже недостаточно. Но Неймар в полной мере надежды болельщиков не оправдал.

Во Франции бразилец зачастил в лазарет – суммарно 605(!) дней отсутствия с момента прихода в «ПСЖ». Мало того, нападающий регулярно отлучался из команды перед днём рождения сестры, ссылаясь на различные повреждения. Естественно, фанаты всё громче требовали от Неймара адекватной затраченным на трансфер деньгам отдачи на поле. А месяц назад в матче с «Бордо» (3:0) травля вышла на новый уровень. Болельщики взрывались свистом и ругательствами, как только форвард получал мяч. Даже после забитого Неймаром гола натиск трибун не ослаб. Изменить отношение к нападающему теоретически могла бы победа в Лиге чемпионов. Но Карим Бензема и мадридский «Реал» разбили эти мечты.

Фото: David Ramos/Getty Images

Ещё один повод для недовольства фанов «ПСЖ» – неоднократные заявления Неймара о желании вернуться в «Барселону» и воссоединиться с Месси. На протяжении нескольких трансферных окон бразилец повторял, что хотел бы снова поиграть в Испании. Но дальше разговоров о возможном переходе дело не пошло, а вскоре сам Месси присоединился к Неймару. В Париже рассчитывали, что волшебное трио MNM (Месси – Неймар – Мбаппе) будет феерить во всех турнирах. Реальность: ни в национальном Кубке, ни в Лиге чемпионов «ПСЖ» не дошёл даже до четвертьфинала.



Болельщики не сразу перешли к решительным действиям. Сначала они отказались от активной поддержки и наблюдали за игрой в тишине. Затем на трибунах появились оскорбительные баннеры. На них и были отражены причины недовольства: руководство, которое не хочет уважительно относиться к фанатам, ленивые футболисты. Досталось даже Лионелю Месси, от которого ждали совсем другой игры в «ПСЖ». На защиту аргентинца встали многие известные личности. Но это не оправдывает слабую статистику семикратного обладателя «Золотого мяча» в первом французском сезоне – девять голов и 13 результативных передач за 30 матчей.

Жёсткой критике подвергается и руководство клуба. Деньги и дорогие покупки позволили «ПСЖ» доминировать во Франции. Но даже в национальном первенстве команда дважды за предыдущие пять сезонов оставалась без чемпионского титула. Дополнительно нервировали фанатов регулярные провалы в Лиге чемпионов.

Уход болельщиков с трибун во время чемпионского матча стал очередной акцией протеста. Футболисты отреагировали на эту акцию по-разному. Марко Верратти и Маркиньос возмутились, Килиан Мбаппе отнёсся к произошедшему спокойно.

Килиан Мбаппе нападающий «ПСЖ» «Я не расстроен. Если они хотят праздновать, то пусть празднуют, если не хотят, то пусть этого не делают. На трибунах оставались люди, ушло меньшинство. Они представляют не всех болельщиков «ПСЖ», а лишь малую их часть. Стадион был заполнен. Мы отпраздновали победу в раздевалке, не хватало только кубка. Я наслаждаюсь этим».

Кажется, парижане рискуют провести оставшиеся домашние матчи сезона в тишине пустых трибун.